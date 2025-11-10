Узнать секреты местных деликатесов и попробовать их на вкус
Сочи — это не только море и солнце, но и вкусы, ароматы, традиции.
Приглашаю вас поучаствовать в гастрономическом путешествии: вы соберёте чайные листочки на плантации, попробуете мёд с пасеки, оцените вино и сыры домашнего производства, а также погуляете по продуктовому рынку. Это поездка для тех, кто любит открывать город через его вкусы!
Обсудим, как чай появился в Сочи и какие сорта выращивают в регионе. Полюбуемся зелёными террасами, соберём чайные листочки и попробуем свежезаваренный ароматный напиток.
Калиновое озеро
Атмосферная природная локация, где получаются идеальные кадры. Мы остановимся, чтобы насладиться красотой озера и сделать яркие снимки.
Пасека и дегустация мёда
Вы познакомитесь с самыми миролюбивыми кавказскими пчёлами, узнаете о тонкостях пчеловодства и попробуете несколько сортов мёда. Готовы проверить свои вкусовые рецепторы? В программе квест «Угадай вид мёда на вкус».
Смотровая площадка на горе Ахун
Следующая остановка нашего маршрута — гора Ахун, самая высокая точка Сочи. С её смотровой площадки открывается панорамный вид на город.
Винный двор Casa Nostra
Вы попробуете вина собственного производства и местные сыры, узнаете об особенностях виноделия и примите участие в весёлом квесте «Самый длинный тост»!
Местный рынок: специи, сладости и свежие фрукты
Финальная точка нашего путешествия — базар. Здесь продают душистые приправы, сладости и сезонные фрукты прямо с грядки. Отличная возможность увезти с собой частичку Сочи!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельной машине Toyota Corolla 2015 г. в.
Не подойдёт маломобильным путешественникам, а также людям, склонным к шоковым аллергическим реакциям на укусы насекомых (пчёл)
Программа возможна для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе — подробности уточняйте в переписке
Дополнительно оплачивается: чаепития на чайных плантациях — 350 ₽ за 2 вида чая, сушки, конфеты, варенье (на выбор), обед с блюдами кавказской кухни — по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Сочи
Я родилась в Сочи. Опытный и квалифицированный проводник по нашему чудесному солнечному городу! Обладаю глубокими знаниями истории, культуры и достопримечательностей, что позволяет мне создавать увлекательные программы для путешественников всех возрастов. читать дальше
Я также свободно говорю на английском языке, владею базовым немецким и умею находить общий язык с людьми разных национальностей и культур. В своей работе стремлюсь обеспечить максимальный комфорт для каждого путешественника. Всегда готова предложить альтернативные маршруты и дополнительные услуги, такие как аренда автомобилей, бронирование отелей и ресторанов. Буду рада стать вашим проводником по Сочи и поделиться своими знаниями и опытом. Обращайтесь ко мне, и мы вместе откроем для себя этот потрясающий город!