Сочи — это не только море и солнце, но и вкусы, ароматы, традиции. Приглашаю вас поучаствовать в гастрономическом путешествии: вы соберёте чайные листочки на плантации, попробуете мёд с пасеки, оцените вино и сыры домашнего производства, а также погуляете по продуктовому рынку. Это поездка для тех, кто любит открывать город через его вкусы!

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Хостинские чайные плантации: от листочка к чашке

Обсудим, как чай появился в Сочи и какие сорта выращивают в регионе. Полюбуемся зелёными террасами, соберём чайные листочки и попробуем свежезаваренный ароматный напиток.

Калиновое озеро

Атмосферная природная локация, где получаются идеальные кадры. Мы остановимся, чтобы насладиться красотой озера и сделать яркие снимки.

Пасека и дегустация мёда

Вы познакомитесь с самыми миролюбивыми кавказскими пчёлами, узнаете о тонкостях пчеловодства и попробуете несколько сортов мёда. Готовы проверить свои вкусовые рецепторы? В программе квест «Угадай вид мёда на вкус».

Смотровая площадка на горе Ахун

Следующая остановка нашего маршрута — гора Ахун, самая высокая точка Сочи. С её смотровой площадки открывается панорамный вид на город.

Винный двор Casa Nostra

Вы попробуете вина собственного производства и местные сыры, узнаете об особенностях виноделия и примите участие в весёлом квесте «Самый длинный тост»!

Местный рынок: специи, сладости и свежие фрукты

Финальная точка нашего путешествия — базар. Здесь продают душистые приправы, сладости и сезонные фрукты прямо с грядки. Отличная возможность увезти с собой частичку Сочи!

Организационные детали