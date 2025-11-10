Мои заказы

Гастроквест по Сочи: чай, мёд и вино

Узнать секреты местных деликатесов и попробовать их на вкус
Сочи — это не только море и солнце, но и вкусы, ароматы, традиции.

Приглашаю вас поучаствовать в гастрономическом путешествии: вы соберёте чайные листочки на плантации, попробуете мёд с пасеки, оцените вино и сыры домашнего производства, а также погуляете по продуктовому рынку. Это поездка для тех, кто любит открывать город через его вкусы!
Гастроквест по Сочи: чай, мёд и вино© София
Гастроквест по Сочи: чай, мёд и вино© София
Гастроквест по Сочи: чай, мёд и вино© София
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Хостинские чайные плантации: от листочка к чашке

Обсудим, как чай появился в Сочи и какие сорта выращивают в регионе. Полюбуемся зелёными террасами, соберём чайные листочки и попробуем свежезаваренный ароматный напиток.

Калиновое озеро

Атмосферная природная локация, где получаются идеальные кадры. Мы остановимся, чтобы насладиться красотой озера и сделать яркие снимки.

Пасека и дегустация мёда

Вы познакомитесь с самыми миролюбивыми кавказскими пчёлами, узнаете о тонкостях пчеловодства и попробуете несколько сортов мёда. Готовы проверить свои вкусовые рецепторы? В программе квест «Угадай вид мёда на вкус».

Смотровая площадка на горе Ахун

Следующая остановка нашего маршрута — гора Ахун, самая высокая точка Сочи. С её смотровой площадки открывается панорамный вид на город.

Винный двор Casa Nostra

Вы попробуете вина собственного производства и местные сыры, узнаете об особенностях виноделия и примите участие в весёлом квесте «Самый длинный тост»!

Местный рынок: специи, сладости и свежие фрукты

Финальная точка нашего путешествия — базар. Здесь продают душистые приправы, сладости и сезонные фрукты прямо с грядки. Отличная возможность увезти с собой частичку Сочи!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельной машине Toyota Corolla 2015 г. в.
  • Не подойдёт маломобильным путешественникам, а также людям, склонным к шоковым аллергическим реакциям на укусы насекомых (пчёл)
  • Программа возможна для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе — подробности уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачивается: чаепития на чайных плантациях — 350 ₽ за 2 вида чая, сушки, конфеты, варенье (на выбор), обед с блюдами кавказской кухни — по желанию
  • Остальные дегустации включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Сочи
Я родилась в Сочи. Опытный и квалифицированный проводник по нашему чудесному солнечному городу! Обладаю глубокими знаниями истории, культуры и достопримечательностей, что позволяет мне создавать увлекательные программы для путешественников всех возрастов.
читать дальше

Я также свободно говорю на английском языке, владею базовым немецким и умею находить общий язык с людьми разных национальностей и культур. В своей работе стремлюсь обеспечить максимальный комфорт для каждого путешественника. Всегда готова предложить альтернативные маршруты и дополнительные услуги, такие как аренда автомобилей, бронирование отелей и ресторанов. Буду рада стать вашим проводником по Сочи и поделиться своими знаниями и опытом. Обращайтесь ко мне, и мы вместе откроем для себя этот потрясающий город!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
2 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие
Погрузитесь в атмосферу традиционного китайского чаепития в Сочи. Узнайте секреты древнего ритуала и попробуйте уникальные сорта чая в компании до 6 человек
Начало: На улице Роз
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
1350 ₽ за человека
Секреты и истории Сочи: обзорная прогулка с фотографом
Пешая
1 час
54 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Секреты и истории Сочи: обзорная прогулка с фотографом
Пройтись по живописным уголкам города, узнать местные легенды и увезти с собой памятные снимки
Начало: У Морского порта
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Отведать Сочи на вкус: всё включено
На машине
5 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Отведать Сочи на вкус: всё включено
Уникальная возможность попробовать лучшие блюда и напитки Сочи в компании местного жителя. Узнайте секреты приготовления и истории города
Начало: У морского вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
3900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи