-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование улиток и гастрономический опыт в Сочи
Погрузитесь в мир улиток на первой улиточной ферме в Адлере. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров. Уникальный улиточный массаж
Начало: В с. Высокое
Расписание: ежедневно в 16:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:30
2600 ₽
3250 ₽ за человека
Водная прогулка
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
4 авг в 13:00
5 авг в 13:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 июля 2025Василий очень увлечен своей идеей и очень любит своих питомцев - обаятельных улиток, на его ферме все сделано с душой
- ААлексей26 июля 2025Все очень понравилось, Василий, прекрасный человек, встретит и отвезет с конечных точек, не нужно строить иллюзий что это вилла с
- ЮЮлия4 июля 2025Кормили улиток, а потом их ели 😁
Все понравилось. Вкусно, как в хорошем ресторане. Суп том ям в меру острый. Прекрасная
- ММария28 июня 2025Всем доброго времени суток! Вчера побывали на гастро-экскурсии, получили незабываемые впечатления. Очень необычное времяпрепровождение. Добраться можно из Сочи общественным транспортом,
- ООльга30 мая 2025Понравился интузиазм Василия! На небольшом приусадебном участке начать такой новый необычный бизнес. Рассказывает очень интересно, показывает все этапы роста улитки,
- ЮЮля26 мая 2025Мне очень понравился организатор, Василий, отзывчивый, доброжелательный и ответственный человек, с ним приятно было общаться, он знает свое дело. Экскурсия
- ММаксим12 мая 2025Очень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточного хозяйства)! Сбор участников по
- ТТатьяна10 мая 2025Было познавательно, интересно, необычно, вкусно, и понравилось, что Василий, владелец фермы улиток, неравнодушный, увлеченный своим делом человек, на таких и держится эта жизнь
- ООльга14 апреля 2025Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!
- ДДарья12 февраля 2025Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
- ППавел9 января 2025Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма и про разницу между
- ААрина8 января 2025Очень интересно и вкусно!
- РРомашкина19 декабря 2024Василий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробовать только здесь. Теплая и
- ААлина18 декабря 2024спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!
- ММарина17 декабря 2024Отлично повели время в компании Василия, улиток, вина и чачи, поели хурму с дерева, том ям, икру и паштет из печени улиток, ну что сказать - все замечательно!
- ААйгуль13 декабря 2024Василий - энтузиаст своего дела, интересно рассказывает об улитках, о вине. Вообще здорово встретиться с разными людьми, посидеть- поговорить-попробовать какой-то то новый для себя продукт. Спасибо организатору!
- ДДенис30 ноября 2024Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!
- ССветлана25 ноября 2024Очень порадовались на гастроэкскурсии знакомству с хозяином и организатором улиточной фермы - Василием! Неутомимый рассказчик,трудяга "золотые руки",понимающий,внимательный и очень интересный
- ИИлья22 ноября 2024Очень необычная и интересная экскурсия. Спасибо организатору Василию за его усилия, выдумку и все начинания. Улитки, хурма, том-ям были на высшем уровне.
Эко-туризм каким он должен быть.
- ККучерова20 ноября 2024Экскурсия очень понравилась, хозяин гостеприимный, все вкусно по домашнему, уютно. Улитки были изумительны! Вино тоже. Рекомендую и ещё раз приедем обязательно! Отдельное спасибо Василию за вино!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Абрау-Дюрсо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2025
Сейчас в Сочи в категории "Абрау-Дюрсо" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 16 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2025 год по теме «Абрау-Дюрсо», 129 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь