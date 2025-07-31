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вышли на остановке "6й километр", пройти нужно было метров 250. Навигатор покажет путь, однако, Василий - хозяин фермы - все предусмотрел, позвонил ещё утром, предложив трансфер с вокзала. Но мы добрались самостоятельно. Василий звонил нам, пока мы были в пути, предлагая более удобные для нас варианты передвижения к ферме. На ферме нас встретил очень доброжелательный молодой человек - повар, предложил прохладительные напитки. Дождавшись группу, мы отправились на очень информативную экскурсию в родильный дом улиток. Я с дочкой узнала много интересных фактов. Дегустация была просто незабываемой. Изысканно. Вкусно. Блюда из улиток: суп "том ям", далее улитки в ракушке, бутербродики с печенью улитки и икрой разной степени зрелости. Вынос блюд сопровождался дегустацией спиртных напитков, технологию изготовления в подробностях рассказал нам Василий. Приобрести можно все.

В настоящий момент у Василия три шикарных котенка невероятной красоты - успевайте забрать "в добрые руки". К сожалению, фото всех этапов знакомства с фермой не сделали, поскольку были увлечены процессом.

Обязательно воспользуйтесь возможностью побывать в этом гастро-туре.