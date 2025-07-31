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Экскурсии в Абрау-Дюрсо из Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Абрау-Дюрсо» в Сочи, цены от 2600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
Пешая
2 часа
-
20%
69 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование улиток и гастрономический опыт в Сочи
Погрузитесь в мир улиток на первой улиточной ферме в Адлере. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров. Уникальный улиточный массаж
Начало: В с. Высокое
Расписание: ежедневно в 16:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:30
2600 ₽3250 ₽ за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
На машине
4 часа
59 отзывов
Водная прогулка
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
4 авг в 13:00
5 авг в 13:00
5000 ₽ за человека
Гастрономические приключения в Сочи
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Василий очень увлечен своей идеей и очень любит своих питомцев - обаятельных улиток, на его ферме все сделано с душой
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    и много милых деталей с этими моллюсками.
    Я первый раз испытала на себе улиточный массаж, пожалуй, самый необычный и экзотический в мире. Кто хочет омолодиться - обязательно попробуйте. Так же у Василия на ферме есть еще один эликсир молодости - чача и другие напитки собственного производства.
    Ну а под закуску невероятные блюда из улиток. Настоящие деликатесы. Такого не подают в ресторанах.
    В общем, экскурсия, на которую можно съездить и не один раз за отпуск!
    Однозначно РЕКОМЕНДУЮ!

    А еще очень понравились сувениры ручной работы в виде улиток с настоящим панцирем, которых можно приобрести!

  • А
    Алексей
    26 июля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Все очень понравилось, Василий, прекрасный человек, встретит и отвезет с конечных точек, не нужно строить иллюзий что это вилла с
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    улитками роскошью и так далее. Это локальное местечко со своей атмосферой и душевностью, отведали вкусные блюда и прекрасное вино, взяли с собой домой. Рекомендуем к посещению

  • Ю
    Юлия
    4 июля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Кормили улиток, а потом их ели 😁
    Все понравилось. Вкусно, как в хорошем ресторане. Суп том ям в меру острый. Прекрасная
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    вино-водочная часть добавляет душевности. Я бы рекомендовала всем провести на ферме один вечер своего отпуска. Ребенок найдет чем заняться- на ферме не только улитки, но и коты.

    Кормили улиток, а потом их ели 😁Кормили улиток, а потом их ели 😁Кормили улиток, а потом их ели 😁Кормили улиток, а потом их ели 😁Кормили улиток, а потом их ели 😁Кормили улиток, а потом их ели 😁
  • М
    Мария
    28 июня 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Всем доброго времени суток! Вчера побывали на гастро-экскурсии, получили незабываемые впечатления. Очень необычное времяпрепровождение. Добраться можно из Сочи общественным транспортом,
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    вышли на остановке "6й километр", пройти нужно было метров 250. Навигатор покажет путь, однако, Василий - хозяин фермы - все предусмотрел, позвонил ещё утром, предложив трансфер с вокзала. Но мы добрались самостоятельно. Василий звонил нам, пока мы были в пути, предлагая более удобные для нас варианты передвижения к ферме. На ферме нас встретил очень доброжелательный молодой человек - повар, предложил прохладительные напитки. Дождавшись группу, мы отправились на очень информативную экскурсию в родильный дом улиток. Я с дочкой узнала много интересных фактов. Дегустация была просто незабываемой. Изысканно. Вкусно. Блюда из улиток: суп "том ям", далее улитки в ракушке, бутербродики с печенью улитки и икрой разной степени зрелости. Вынос блюд сопровождался дегустацией спиртных напитков, технологию изготовления в подробностях рассказал нам Василий. Приобрести можно все.
    В настоящий момент у Василия три шикарных котенка невероятной красоты - успевайте забрать "в добрые руки". К сожалению, фото всех этапов знакомства с фермой не сделали, поскольку были увлечены процессом.
    Обязательно воспользуйтесь возможностью побывать в этом гастро-туре.

  • О
    Ольга
    30 мая 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Понравился интузиазм Василия! На небольшом приусадебном участке начать такой новый необычный бизнес. Рассказывает очень интересно, показывает все этапы роста улитки,
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    начиная от их зачатия. Дегустация классная! Суп том ям из улиток, паштет из печени улиток, икра улиток + все сопровождается домашними алкогольними напитками и для детей компотом. Все собсвенного изготовления. Рекомендую тем, кто любит необычные места посещения, детям очень интересно, сажают себе улитку на руку и наблюдают за ней, детям можно даже с собой ее забрать, ухаживать за ней очень легко в городе. Благодарю Василия за прекрасное время, которое я провела на его мини ферме!

  • Ю
    Юля
    26 мая 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Мне очень понравился организатор, Василий, отзывчивый, доброжелательный и ответственный человек, с ним приятно было общаться, он знает свое дело. Экскурсия
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    больше дегустационная нежели пешая, попробовали очень много всего, сытость до конца дня, больше ничего я и не ела, было всего много, и такое ощущение посетило меня, как у бабушки в деревне, когда тебя хотят накормить и делают это с большим удовольствием и любовью. Спасибо большое!

  • М
    Максим
    12 мая 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Очень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточного хозяйства)! Сбор участников по
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    договоренности, Василий сам забирает и привозит на ферму за город (небольшое хозяйство с несколькими постройками, на фото видно). Начинается рассказ с бокала вина, к слову, очень качественного, собственного приготовления. Про самих улиток очень познавательно, Василий может бесконечно про них рассказывать, чувствуется, дело жизни. После рассказа и экскурсии по небольшому участку началась вкусная часть - различные блюда из улиток и их икры. Это стоит попробовать! Попутно Василий предлагает продегустировать напитки собственного производства.
    Однозначно рекомендую посетить это уникальное хозяйство, послушать про улиток и вкусить необычный деликатес!
    Василию процветания в столь необычном деле!

    Очень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточногоОчень интересная, оригинальная и вкусная экскурсия у Василия (он и задумщик, и организатор, и владелец улиточного
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Было познавательно, интересно, необычно, вкусно, и понравилось, что Василий, владелец фермы улиток, неравнодушный, увлеченный своим делом человек, на таких и держится эта жизнь
    Было познавательно, интересно, необычно, вкусно, и понравилось, что Василий, владелец фермы улиток, неравнодушный, увлеченный своим деломБыло познавательно, интересно, необычно, вкусно, и понравилось, что Василий, владелец фермы улиток, неравнодушный, увлеченный своим деломБыло познавательно, интересно, необычно, вкусно, и понравилось, что Василий, владелец фермы улиток, неравнодушный, увлеченный своим делом
  • О
    Ольга
    14 апреля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!
    Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    12 февраля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
    Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
  • П
    Павел
    9 января 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма и про разницу между
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    ними и обычными виноградными ("огородными") улитками, от которых, я думаю, у всех, остались не очень приятные ассоциации из детства) Эти улитки дружелюбны и безопасны, благодаря правильным условиям содержания их можно употреблять в пищу без задних мыслей, мясо на вкус приятное и мягкое, вызывает ассоциации с морепродуктами по типу кальмаров. В общем, пройден полный цикл от икорной стадии до готового блюда в панцире) Рекомендую гастротуристам. Такие фермы достаточно уникальны и аутентичны для нашей родной страны, со своей стороны считаю правильным посильные поддержку и развитие данной отрасли) Автору экскурсии спасибо.

    Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма
  • А
    Арина
    8 января 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Очень интересно и вкусно!
  • Р
    Ромашкина
    19 декабря 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Василий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробовать только здесь. Теплая и
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    уютная атмосфера,местные сыры и варенье,настоящее домашнее вино,что может быть лучше! Создалось ощущение,что мы пришли в гости к старому другу,настолько человек знает и любит свое дело,очень интересно слушать. Незабываемые впечатления! Спасибо огромное!!!

    Василий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробоватьВасилий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробоватьВасилий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробоватьВасилий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробоватьВасилий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробоватьВасилий и его удивительное гастрономическое путешествие по настоящему удивляют😍Такие деликатесы,как улитки и даже улиточная икра,можно попробовать
  • А
    Алина
    18 декабря 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!
    спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!спасибо, вкусно, по-домашнему и очень уютно❤️ ещё вернусь. рассказали, накормили!
  • М
    Марина
    17 декабря 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Отлично повели время в компании Василия, улиток, вина и чачи, поели хурму с дерева, том ям, икру и паштет из печени улиток, ну что сказать - все замечательно!
    Отлично повели время в компании Василия, улиток, вина и чачи, поели хурму с дерева, том ям
  • А
    Айгуль
    13 декабря 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Василий - энтузиаст своего дела, интересно рассказывает об улитках, о вине. Вообще здорово встретиться с разными людьми, посидеть- поговорить-попробовать какой-то то новый для себя продукт. Спасибо организатору!
    Василий - энтузиаст своего дела, интересно рассказывает об улитках, о вине. Вообще здорово встретиться с разнымиВасилий - энтузиаст своего дела, интересно рассказывает об улитках, о вине. Вообще здорово встретиться с разными
  • Д
    Денис
    30 ноября 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!
    Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!Просто отлично! Василий хороший разказчик и гостеприимный хозяин. Кто хочет попробывать чего-то необычного - рекомендую!
  • С
    Светлана
    25 ноября 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Очень порадовались на гастроэкскурсии знакомству с хозяином и организатором улиточной фермы - Василием! Неутомимый рассказчик,трудяга "золотые руки",понимающий,внимательный и очень интересный
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    человек - вот то немногое,что можно рассказать о нем. С удовольствием будем рекомендовать его экскурсию друзьям и знакомым. Да и сами,при возможности приедем еще - полакомиться кулинарными блюдами,пообщаться и посмотреть на улиток в другое время года. Спасибо за прекрасную экскурсию и дружескую атмосферу на ферме!

  • И
    Илья
    22 ноября 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Очень необычная и интересная экскурсия. Спасибо организатору Василию за его усилия, выдумку и все начинания. Улитки, хурма, том-ям были на высшем уровне.
    Эко-туризм каким он должен быть.
    Очень необычная и интересная экскурсия. Спасибо организатору Василию за его усилия, выдумку и все начинания. УлиткиОчень необычная и интересная экскурсия. Спасибо организатору Василию за его усилия, выдумку и все начинания. УлиткиОчень необычная и интересная экскурсия. Спасибо организатору Василию за его усилия, выдумку и все начинания. УлиткиОчень необычная и интересная экскурсия. Спасибо организатору Василию за его усилия, выдумку и все начинания. Улитки
  • К
    Кучерова
    20 ноября 2024
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Экскурсия очень понравилась, хозяин гостеприимный, все вкусно по домашнему, уютно. Улитки были изумительны! Вино тоже. Рекомендую и ещё раз приедем обязательно! Отдельное спасибо Василию за вино!
    Экскурсия очень понравилась, хозяин гостеприимный, все вкусно по домашнему, уютно. Улитки были изумительны! Вино тоже. РекомендуюЭкскурсия очень понравилась, хозяин гостеприимный, все вкусно по домашнему, уютно. Улитки были изумительны! Вино тоже. РекомендуюЭкскурсия очень понравилась, хозяин гостеприимный, все вкусно по домашнему, уютно. Улитки были изумительны! Вино тоже. РекомендуюЭкскурсия очень понравилась, хозяин гостеприимный, все вкусно по домашнему, уютно. Улитки были изумительны! Вино тоже. РекомендуюЭкскурсия очень понравилась, хозяин гостеприимный, все вкусно по домашнему, уютно. Улитки были изумительны! Вино тоже. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Абрау-Дюрсо»

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  3. Гастрономические приключения в Сочи
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  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Роза Хутор
  5. Ущелья
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2025
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