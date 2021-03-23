1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Гагры — Новый Афон — Сухум

В знаменитом курорте вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку и рассмотрите растения с разных уголков планеты. Послушаете истории 📖 о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр. И увидите знаменитый ресторан Гагрипш. В Новом Афоне мы покажем старинную гидроэлектростанцию, красивый парк 🌳, заброшенную железнодорожную станцию Псырцха и, конечно, великолепный мужской монастырь. Также в программе средневековая Анакопийская крепость и набережная с фонтаном и грифонами в Сухуме.

Термальные ванны в селе Кындыг

Затем вы посетите природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых минеральных источников для принятия ванн и гидромассажа с целебными грязями. Есть раздевалки и места для отдыха, все стекающие источники оборудованы лежаками и скамейками. Вы узнаете, какой эффект оказывают термальные воды с лечебными грязями на организм (даже после кратковременных процедур), и сможете испытать его на себе.

🍯 🥐 В программе также будут дегустации вина, сыра, мёда и легкий завтрак.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

На комфортабельном автобусе 🚌 с профессиональным водителем в группе до 20 человек

Дети до 6 лет без места в автобусе 🚌 посещают экскурсию ⛳ бесплатно

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер из Адлера и обратно, страховка пассажиров, завтрак (чай с булочкой)

Вход на термальный источник оплачивается отдельно: 200 рублей/взрослого

Обед по желанию и оплачивается отдельно

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды.