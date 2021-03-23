1 отзыв оставили туристы

СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг

Автобусно-пешеходная экскурсия в поселок с термальными ваннами с заездом в Гагры, Новый Афон и Сухум

5
1 отзыв
Гарий
Гарий – представитель из Сочи
В этой поездке Страна души раскроется как прекрасная природная здравница.

В группе до 20 человек вы отправитесь в комплекс с целебными водами и грязями.

Узнаете о пользе процедур в термальных источниках и отдохнете в живописном месте.

А по пути заедете в курортные города, где познакомитесь с их историей 📖 и главными символами.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг

Что вас ожидает

Гагры — Новый Афон — Сухум
В знаменитом курорте вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку и рассмотрите растения с разных уголков планеты. Послушаете истории 📖 о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр. И увидите знаменитый ресторан Гагрипш. В Новом Афоне мы покажем старинную гидроэлектростанцию, красивый парк 🌳, заброшенную железнодорожную станцию Псырцха и, конечно, великолепный мужской монастырь. Также в программе средневековая Анакопийская крепость и набережная с фонтаном и грифонами в Сухуме.

Термальные ванны в селе Кындыг
Затем вы посетите природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых минеральных источников для принятия ванн и гидромассажа с целебными грязями. Есть раздевалки и места для отдыха, все стекающие источники оборудованы лежаками и скамейками. Вы узнаете, какой эффект оказывают термальные воды с лечебными грязями на организм (даже после кратковременных процедур), и сможете испытать его на себе.

🍯 🥐 В программе также будут дегустации вина, сыра, мёда и легкий завтрак.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На комфортабельном автобусе 🚌 с профессиональным водителем в группе до 20 человек
  • Дети до 6 лет без места в автобусе 🚌 посещают экскурсию ⛳ бесплатно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из Адлера и обратно, страховка пассажиров, завтрак (чай с булочкой)
  • Вход на термальный источник оплачивается отдельно: 200 рублей/взрослого
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 В Адлере ближайшая остановка общественного транспорта. На проходной вашего отеля, уточняйте у гида.
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг
СПА-тур в Абхазию — поездка на источники Кындыг

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Гарий
Гарий
Наша команда — это открытые энергичные мастера своего дела. Мы организуем лучшие экскурсии по Большому Сочи и Республике Абхазия. Путешествие — это чудо, и вы в этом убедитесь!
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1 отзыв оставили туристы

23 мар 2021
СПА-тур прошел очень интересно, весело и познавательно. Благодарна за организацию экскурсии.

Гарий проводит ещё 2 экскурсии

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