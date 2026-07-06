Мои заказы

Такой разный Сочи: водопады, ущелья и чайные плантации (из Сочи)

Погрузиться в природное многообразие Кавказа за 1 день
Эта экскурсия сочетает красоту горных ландшафтов, атмосферу таинственных каньонов и знакомство с особенностями местного климата, флоры и фауны.

Вы увидите Ореховский водопад и каскады на реке Кутарка, исследуете впечатляющий каньон Чёртовы ворота и Навалищенское ущелье, прогуляетесь по ароматным чайным плантациям. А после устроим пикник с красивым видом.
Такой разный Сочи: водопады, ущелья и чайные плантации (из Сочи)
Такой разный Сочи: водопады, ущелья и чайные плантации (из Сочи)
Такой разный Сочи: водопады, ущелья и чайные плантации (из Сочи)

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Ореховский водопад — один из самых живописных и мощных в Сочи
  • Каскад водопадов на реке Кутарка
  • Каньон Чёртовы ворота, овеянный легендами и преданиями
  • Навалищенское ущелье с белыми скалами и горной рекой
  • Чайные плантации с живописными зелёными террасами
  • Колхидский лес и уникальные растения, сохранившиеся с древних времён

И узнаете:

  • Почему реки меняют цвет в зависимости от сезона
  • Какие растения и животные сохранились со времён динозавров
  • Как выращивается самый северный чай в мире
  • А также о природных особенностях и легендах Сочи

Примерный тайминг

9:00 — выезд от ж/д вокзала Сочи
9:50 — Ореховский водопад
10:50 — водопады на реке Кутарка
12:00 — каньон Чёртовы ворота
12:30 — Навалищенское ущелье
13:20 — Чайные плантации
14:30 — окончание программы

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Peugeot 408. В салоне есть вода и зарядки для телефонов. По запросу предоставлю детское кресло
  • На чайных плантациях устроим пикник. Чай с печеньем входит в стоимость
  • Отдельно оплачивается вход в нацпарк — 300 ₽ и по желанию дегустация чая и кофе — 700 ₽, обед — по меню

в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина
Регина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я аттестованный инструктор-проводник. Провожу для вас авторские маршруты по Сочи и Абхазии. Я не только покажу главные красоты, но и секретные уголки, куда не водят туристические группы. Я живу на Кавказе
читать дальшеуменьшить

много лет и разбираюсь в его природе, истории и местных традициях. Для меня важно, чтобы вы не просто посмотрели на пейзажи, а почувствовали характер этих мест. Я стала гидом, чтобы делиться самой искренней любовью к горам и морю, открывать путешественникам настоящий, а не парадный Кавказ. Давайте отправимся в поход за настоящими эмоциями!

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Такой разный Сочи: водопады, ущелья и чайные плантации (из Сочи)»

Знакомый незнакомый Сочи
На машине
5 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
Завтра в 11:00
9 июл в 11:00
от 10 600 ₽ за всё до 5 чел.
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации
На машине
6 часов
-
20%
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации
Побывать в Навалищенском ущелье и Воронцовской пещере и сорвать чайный листочек в Мацесте
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 760 ₽19 700 ₽ за всё до 4 чел.
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
SUP-прогулки
6 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
В удовольствие поплавать на доске, погулять по тисо-самшитовой роще и попробовать самый северный чай
Начало: В Сочи
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июл в 06:30
6000 ₽ за человека
Природные жемчужины Сочи
На машине
7.5 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Природные жемчужины Сочи
Экоферма, чайные плантации, субтропические водопады и многое другое - за 1 день
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
6200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
4000 ₽ за человека