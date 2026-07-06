Эта экскурсия сочетает красоту горных ландшафтов, атмосферу таинственных каньонов и знакомство с особенностями местного климата, флоры и фауны.
Вы увидите Ореховский водопад и каскады на реке Кутарка, исследуете впечатляющий каньон Чёртовы ворота и Навалищенское ущелье, прогуляетесь по ароматным чайным плантациям. А после устроим пикник с красивым видом.
Вы увидите Ореховский водопад и каскады на реке Кутарка, исследуете впечатляющий каньон Чёртовы ворота и Навалищенское ущелье, прогуляетесь по ароматным чайным плантациям. А после устроим пикник с красивым видом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ореховский водопад — один из самых живописных и мощных в Сочи
- Каскад водопадов на реке Кутарка
- Каньон Чёртовы ворота, овеянный легендами и преданиями
- Навалищенское ущелье с белыми скалами и горной рекой
- Чайные плантации с живописными зелёными террасами
- Колхидский лес и уникальные растения, сохранившиеся с древних времён
И узнаете:
- Почему реки меняют цвет в зависимости от сезона
- Какие растения и животные сохранились со времён динозавров
- Как выращивается самый северный чай в мире
- А также о природных особенностях и легендах Сочи
Примерный тайминг
9:00 — выезд от ж/д вокзала Сочи
9:50 — Ореховский водопад
10:50 — водопады на реке Кутарка
12:00 — каньон Чёртовы ворота
12:30 — Навалищенское ущелье
13:20 — Чайные плантации
14:30 — окончание программы
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Peugeot 408. В салоне есть вода и зарядки для телефонов. По запросу предоставлю детское кресло
- На чайных плантациях устроим пикник. Чай с печеньем входит в стоимость
- Отдельно оплачивается вход в нацпарк — 300 ₽ и по желанию дегустация чая и кофе — 700 ₽, обед — по меню
в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я аттестованный инструктор-проводник. Провожу для вас авторские маршруты по Сочи и Абхазии. Я не только покажу главные красоты, но и секретные уголки, куда не водят туристические группы. Я живу на Кавказе
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Такой разный Сочи: водопады, ущелья и чайные плантации (из Сочи)»
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
Завтра в 11:00
9 июл в 11:00
от 10 600 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации
Побывать в Навалищенском ущелье и Воронцовской пещере и сорвать чайный листочек в Мацесте
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 760 ₽
19 700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
В удовольствие поплавать на доске, погулять по тисо-самшитовой роще и попробовать самый северный чай
Начало: В Сочи
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июл в 06:30
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Природные жемчужины Сочи
Экоферма, чайные плантации, субтропические водопады и многое другое - за 1 день
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
6200 ₽ за человека
4000 ₽ за человека