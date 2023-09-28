Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
На яхте вы пройдёте по акватории порта или вдоль побережья. Отправитесь на морскую рыбалку или окунётесь в солёную воду с борта.
День рождения, юбилей, корпоратив, свидание, деловая встреча, дружеская вечеринка — прогулка на яхте подойдёт для любого повода.
С вами будет профессиональный капитан, который по вашему желанию поделится корабельными премудростями.
День рождения, юбилей, корпоратив, свидание, деловая встреча, дружеская вечеринка — прогулка на яхте подойдёт для любого повода.
С вами будет профессиональный капитан, который по вашему желанию поделится корабельными премудростями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы отправитесь на морскую прогулку на комфортабельной яхте с профессиональным капитаном. На судне можно отметить праздник, порыбачить, искупаться в открытом море или просто побыть наедине со своими мыслями вдали от городского шума. На борту есть всё необходимое для комфортного и интересного путешествия — удочки, полотенца, постельное бельё, посуда, аптечка.
По желанию под присмотром инструктора вы примете участие в судовых работах, познакомитесь с основами управления парусником и даже получите документ международного образца.
Организационные детали
- Вы можете пронести на борт еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
- По желанию и за дополнительную плату можно оформить судно цветами и шарами, заказать кейтеринг и фейерверк с берега
- Срок аренды любой — от 1 часа до нескольких дней (стоимость указана за 1 час, стоимость для другой длительности уточняйте в личном сообщении)
Что входит в стоимость
- Услуги экипажа
- Топливо при аренде яхты в пределах акватории Сочи
- Аренда полотенец, постельного белья, посуды
- Уборка яхты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Морского вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 140 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
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