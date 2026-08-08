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Прогулка на парусной яхте «Морской волк»

Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
На яхте вы пройдёте по акватории порта или вдоль побережья. Отправитесь на морскую рыбалку или окунётесь в солёную воду с борта.

День рождения, юбилей, корпоратив, свидание, деловая встреча, дружеская вечеринка — прогулка на яхте подойдёт для любого повода.

С вами будет профессиональный капитан, который по вашему желанию поделится корабельными премудростями.
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»

Описание экскурсии

Вы отправитесь на морскую прогулку на комфортабельной яхте с профессиональным капитаном. На судне можно отметить праздник, порыбачить, искупаться в открытом море или просто побыть наедине со своими мыслями вдали от городского шума. На борту есть всё необходимое для комфортного и интересного путешествия — удочки, полотенца, постельное бельё, посуда, аптечка.

По желанию под присмотром инструктора вы примете участие в судовых работах, познакомитесь с основами управления парусником и даже получите документ международного образца.

Организационные детали

  • Вы можете пронести на борт еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
  • По желанию и за дополнительную плату можно оформить судно цветами и шарами, заказать кейтеринг и фейерверк с берега
  • Срок аренды любой — от 1 часа до нескольких дней (стоимость указана за 1 час, стоимость для другой длительности уточняйте в личном сообщении)

Что входит в стоимость

  • Услуги экипажа
  • Топливо при аренде яхты в пределах акватории Сочи
  • Аренда полотенец, постельного белья, посуды
  • Уборка яхты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 223 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!

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