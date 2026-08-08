На яхте вы пройдёте по акватории порта или вдоль побережья. Отправитесь на морскую рыбалку или окунётесь в солёную воду с борта. День рождения, юбилей, корпоратив, свидание, деловая встреча, дружеская вечеринка — прогулка на яхте подойдёт для любого повода. С вами будет профессиональный капитан, который по вашему желанию поделится корабельными премудростями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы отправитесь на морскую прогулку на комфортабельной яхте с профессиональным капитаном. На судне можно отметить праздник, порыбачить, искупаться в открытом море или просто побыть наедине со своими мыслями вдали от городского шума. На борту есть всё необходимое для комфортного и интересного путешествия — удочки, полотенца, постельное бельё, посуда, аптечка.

По желанию под присмотром инструктора вы примете участие в судовых работах, познакомитесь с основами управления парусником и даже получите документ международного образца.

Организационные детали

Вы можете пронести на борт еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)

По желанию и за дополнительную плату можно оформить судно цветами и шарами, заказать кейтеринг и фейерверк с берега

Срок аренды любой — от 1 часа до нескольких дней (стоимость указана за 1 час, стоимость для другой длительности уточняйте в личном сообщении)

Что входит в стоимость