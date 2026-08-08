На яхте вы пройдёте по акватории порта или вдоль побережья. Отправитесь на морскую рыбалку или окунётесь в солёную воду с борта.
День рождения, юбилей, корпоратив, свидание, деловая встреча, дружеская вечеринка — прогулка на яхте подойдёт для любого повода.
С вами будет профессиональный капитан, который по вашему желанию поделится корабельными премудростями.
День рождения, юбилей, корпоратив, свидание, деловая встреча, дружеская вечеринка — прогулка на яхте подойдёт для любого повода.
С вами будет профессиональный капитан, который по вашему желанию поделится корабельными премудростями.
Описание экскурсии
Вы отправитесь на морскую прогулку на комфортабельной яхте с профессиональным капитаном. На судне можно отметить праздник, порыбачить, искупаться в открытом море или просто побыть наедине со своими мыслями вдали от городского шума. На борту есть всё необходимое для комфортного и интересного путешествия — удочки, полотенца, постельное бельё, посуда, аптечка.
По желанию под присмотром инструктора вы примете участие в судовых работах, познакомитесь с основами управления парусником и даже получите документ международного образца.
Организационные детали
- Вы можете пронести на борт еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
- По желанию и за дополнительную плату можно оформить судно цветами и шарами, заказать кейтеринг и фейерверк с берега
- Срок аренды любой — от 1 часа до нескольких дней (стоимость указана за 1 час, стоимость для другой длительности уточняйте в личном сообщении)
Что входит в стоимость
- Услуги экипажа
- Топливо при аренде яхты в пределах акватории Сочи
- Аренда полотенец, постельного белья, посуды
- Уборка яхты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 223 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!
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