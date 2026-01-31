Запрыгивайте в джип — мы отправляемся в однодневное путешествие по Абхазии. Абхазия находится на расстоянии вытянутой руки от Сочи. Мы подготовили идеальный маршрут на один день.
Вы посетите все главные достопримечательности — от города Гагры и набережной Черного моря до озера Рица и Гегского водопада, а еще попробуете местное вино и кухню.
Описание экскурсииПриглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода. Познакомим Вас с красавицей Рицей. Вы ощутите всю мощь Гегского водопада. Мы с большим удовольствием расскажем и покажем Вам, что находится за пределами дорог. Вы познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а так же продегустируете множество сортов меда и местных вин. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно. Мы покажем Вам природу, какой она остается на протяжении многих столетий. В этих местах можно спрятаться от повседневной суеты. Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями. Важно знать Комфортное пересечение границы без очередей и в сопровождении специально обученного человека, который подскажет Вам все тонкости и особенности прохождения границы, а так же проконтролирует, чтобы Вы не попали под «тщательный досмотр». Возьмите с собой:
- документы удостоверяющие личность (паспорт РФ или загран. паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет) для прохождения пограничного контроля, • головные уборы, • удобную одежду и обувь, • тёплые вещи (толстовки,ветровки до середины мая обязательны), • купальные принадлежности (актуально с 1 июня), • солнцезащитный крем, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:.
- Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация: Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи. В случае непогоды в горах, в целях безопасности, организатор оставляет за собой право изменить маршрут по ходу движения на равнозначный по стоимости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Приморский бульвар в городе Гагра
- Гагра Колоннада
- Зимний театр
- Смотровая площадка «Вид на новую Гагру»
- Дегустационный зал (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
- Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Самшитовый лес
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Качели над рекой Бзыбь
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
- Водопад Влюбленных
- Водопад Гегский (высота 70 м)
- Мандариновый сад
- Водопад "Молочный", водопад "Птичий клюв", смотровая площадка "Рица 1200" (за доп. плату)
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Услуги водителя-гида (детское кресло/бустер по запросу)
- Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
- Страховка
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:/n взрослый (с 12 лет) - 1000 руб. /n детский билет (с 8 до 12 лет) - 500 руб.
- Питание - средний чек 700 руб. (по желанию)
- Тарзанка - 1000 руб. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Урожайная, 112 (ориентир магазин Магнит)
Завершение: Ул. Урожайная, 112
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Очень понравилось! Спасибо сопровождающему до границе Екатерине, а также нашему водителю в Абхазии - Сертаку! Всё супер, рекомендую)
Экскурсия прошла по высшему классу, мы еще вернемся 🥰🥰🥰
Понравилось всё!
Ни разу не пожалели!
Спасибо
Отличная получилась прогулка)
Находили 22 тысячи шагов.
Водитель Георгий приятный молодой человек,угощал вином и рассказывал о местах,в которые привозил.
Удалось даже вечером искупаться в Гаграх.
Гегский водопад просто шикарен☺️
Отличная экскурсия с замечательным гидом Лёвой. Однозначно советуем!
Это был потрясающий день!
Сразу понравилась оперативность организатора. Утром перед экскурсией встретила приятная девушка-Екатерина. Она сразу рассказала план действий, так же перевела через границу с Абхазией. Далее нас распределяли по разным
