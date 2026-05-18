Мы отвезём вас к живописным Змейковским водопадам, Мацесте с сероводородными источниками и чайным традициям Сочи. Спокойный маршрут и приятные остановки по пути — в вашем темпе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6100 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сочи

Описание трансфер

Встретимся у вашего отеля в Центральном районе Сочи или на вокзале — и отправимся в путь.

Вы прогуляетесь по маршруту в Сочинском национальном парке — около 1,3 км вдоль семи Змейковских каскадов в колхидском лесу.

Заедем в микрорайон Мацеста — к сернистым водам и природному памятнику «Источник», где вода выходит из скалы.

Заглянем в магазин при чайной фабрике (по желанию). Можно купить местный чай и попробовать разные купажи на веранде.

23 мая 2026 г. заедем на чайные плантации — на большой праздник чая в стиле «Алиса в Стране чудес». Вас ждёт цирковое шоу, фотозона, мастер-классы, розыгрыш призов.

Организационные детали