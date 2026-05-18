Мы отвезём вас к живописным Змейковским водопадам, Мацесте с сероводородными источниками и чайным традициям Сочи. Спокойный маршрут и приятные остановки по пути — в вашем темпе.
Описание трансфер
Встретимся у вашего отеля в Центральном районе Сочи или на вокзале — и отправимся в путь.
Вы прогуляетесь по маршруту в Сочинском национальном парке — около 1,3 км вдоль семи Змейковских каскадов в колхидском лесу.
Заедем в микрорайон Мацеста — к сернистым водам и природному памятнику «Источник», где вода выходит из скалы.
Заглянем в магазин при чайной фабрике (по желанию). Можно купить местный чай и попробовать разные купажи на веранде.
23 мая 2026 г. заедем на чайные плантации — на большой праздник чая в стиле «Алиса в Стране чудес». Вас ждёт цирковое шоу, фотозона, мастер-классы, розыгрыш призов.
Организационные детали
- Едем на Mitsubishi eK Wagon. За рулём будет мой муж Сергей — опытный водитель
- Дополнительные расходы — входные билеты: водопады — 300 ₽ за чел., памятник «Источник» — 180 ₽ за чел., чай — по желанию
- Маршрут можно дополнить другими остановками по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1131 туриста
Люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё — людей и живое общение 🤗 Я знаю, какие места стоит увидеть и какие истории рассказать, чтобы путешествие подарило яркие впечатления и хорошее настроение. По
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная экскурсия, маршрут подобран оптимально. Незабываемые впечатления от водопадов. Рекомендую
