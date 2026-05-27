Вы наслаждаетесь пейзажами — мы заботимся о дороге! Маршрут составим вместе, ориентируясь на ваши интересы: Гагра, Пицунда, Новый Афон и другие живописные уголки. Без спешки вы осмотрите достопримечательности и остановитесь для фото в самых красивых точках.
А если захотите, заедем в пацху — национальное кафе, где вас ждут тёплое застолье и кавказское гостеприимство.
Описание трансфер
- Встреча в любой точке Сочи, включая аэропорт.
- Поездка в Абхазию и обратно по живописной трассе вдоль моря и кипарисовых аллей.
- Посещение выбранных вами локаций, фотоостановки в живописных местах, обед в кафе национальной кухни (по желанию).
Организационные детали
- Поездка пройдёт на кроссовере Volkswagen Tiguan.
- Вас повезёт водитель из нашей команды.
- С собой необходимо иметь наличные для личных нужд (входные билеты, питание, сувениры).
- Питание оплачивается отдельно.
- Если с учётом выбранных вами локаций время поездки увеличится более чем на 1 час, стоимость будет пересчитана (потребуется доплата).
Пересечение границы:
- Всем участникам старше 14 лет нужен паспорт РФ.
- Перед путешествием проверьте задолженности и кредитную историю — с незакрытым или просроченным долгом могут отказать.
- В Абхазию не пускают обладателей грузинской фамилии.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Сочи
Мы — женская команда, чей путь к солнцу начался 10 лет назад. Оставив родной Урал ради красоты черноморского побережья и гор Абхазии, мы превратили свою страсть к путешествиям в профессию
