Экскурсии по пригородам Сочи

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Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии

Адгур
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Адгур – ваш гид
Вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев.

Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
9000 ₽
8100 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только
Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии
Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад. А если пожелаете, спуститесь в Новоафонскую пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Уютная Пицунда
Пицунда — небольшой, но очень симпатичный курортный городок. Считается, что именно здесь самое чистое море на всем Черноморском побережье. Главный символ Пицунды — длиннохвойная реликтовая сосна. Вы увидите ее повсюду! Я расскажу, чем живет город и помогу вам почувствовать его доброжелательный характер.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: завтрак (блинчики, мед и чай) и дегустация спиртных напитков, меда и сыра
  • Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник — 350 руб./взрослый, 100 руб./детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 500 руб./чел; пещера в Афоне — 500 руб./чел; два водопада выше Рицы — 400 руб./чел
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия
Удивительная Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Адгур
Адгур
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
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