Вас ожидает:

Нас ждет горная лесная тропа, которая приведет к реке Агва. Недалеко от нее находятся развалины храма постройки XI века. Там, на Буковой поляне, мы планируем отдохнуть, послушать звуки леса, насладиться чистейшим горным воздухом, выпить ароматного чая.

А потом отправимся в обратный путь. Но не домой, нет! Пойдем купаться у водопадов и отдыхать после прогулки.

Солнышко, шелест листвы и прохлада горной воды. Вы сидите на берегу, наслаждаясь этой красотой. После красивой и интересной прогулки в долине реки Сочи Чувствуется приятная усталость. Вот это отдых!

Рядом в лесу расположено кафе, в котором можно заказать блюда кавказской кухни и остаться после нашей прогулки, чтобы приятно посидеть своей компанией.

От такой прогулки у вас, наверняка, останутся яркие впечатления и много классных фотографий, которыми захочется поделиться!

Маршрут проходит по хорошо оборудованной тропе в сопровождении опытного гида. Этот маршрут самый простой, он доступен туристам любого возраста.