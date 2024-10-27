Подарите себе день вдали от городской суеты! Цель нашего путешествия — посетить четыре водопада и экопоселение Ажек с красивыми горными панорамами и просторными полянами, где мы сделаем привал на обед. В жаркие дни тропа особенно приятна: она находится в тени деревьев в окружении живописных видов на реку и ущелья.

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Описание экскурсии

Ореховский водопад . Расположен на реке Безуменка в начале нашего маршрута. Его высота — 27,5 м

. Расположен на реке Безуменка в начале нашего маршрута. Его высота — 27,5 м Водопад Нижний Ажек . Потоки воды ниспадают с высоты 9,5 м в куполообразный водоём в красивом каньоне. Спустимся к нему по руслу реки, а также посмотрим сверху

. Потоки воды ниспадают с высоты 9,5 м в куполообразный водоём в красивом каньоне. Спустимся к нему по руслу реки, а также посмотрим сверху Экопоселение Ажек . Здесь отдохнём и организуем небольшой привал. Мы приготовим для вас обед на природе, угостим домашним пирогом, чаем и по желанию проведём чайную церемонию

. Здесь отдохнём и организуем небольшой привал. Мы приготовим для вас обед на природе, угостим домашним пирогом, чаем и по желанию проведём чайную церемонию Верхний Ажекский водопад. В высоту достигает 20 м. Каскад срывается в глубокий водоём, где можно искупаться

По пути гид расскажет о водопадах на маршруте, происхождении названия Ажек, образовании экопоселения и с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Кому подойдёт программа

Всем, кто любит пешие походы и хочет провести целый день на природе. Сложность тропы — средняя, протяжённость маршрута — 7 км (8 ч в обе стороны). Можете взять с собой детей, если у них достаточный уровень физической подготовки.

Организационные детали