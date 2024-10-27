Подарите себе день вдали от городской суеты! Цель нашего путешествия — посетить четыре водопада и экопоселение Ажек с красивыми горными панорамами и просторными полянами, где мы сделаем привал на обед.
В жаркие дни тропа особенно приятна: она находится в тени деревьев в окружении живописных видов на реку и ущелья.
В жаркие дни тропа особенно приятна: она находится в тени деревьев в окружении живописных видов на реку и ущелья.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
- Ореховский водопад. Расположен на реке Безуменка в начале нашего маршрута. Его высота — 27,5 м
- Водопад Нижний Ажек. Потоки воды ниспадают с высоты 9,5 м в куполообразный водоём в красивом каньоне. Спустимся к нему по руслу реки, а также посмотрим сверху
- Экопоселение Ажек. Здесь отдохнём и организуем небольшой привал. Мы приготовим для вас обед на природе, угостим домашним пирогом, чаем и по желанию проведём чайную церемонию
- Верхний Ажекский водопад. В высоту достигает 20 м. Каскад срывается в глубокий водоём, где можно искупаться
По пути гид расскажет о водопадах на маршруте, происхождении названия Ажек, образовании экопоселения и с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кому подойдёт программа
Всем, кто любит пешие походы и хочет провести целый день на природе. Сложность тропы — средняя, протяжённость маршрута — 7 км (8 ч в обе стороны). Можете взять с собой детей, если у них достаточный уровень физической подготовки.
Организационные детали
- Пикник включён в стоимость. Также гид возьмёт с собой воду на всех участников и дождевики, если понадобятся
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле УАЗ Patriot
- Отдельно оплачивается проход в нацпарк — 300 ₽/чел, детям до 6 лет бесплатно
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке центрального Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 960 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется,Задать вопрос
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