Одна из самых необычных экскурсий в Сочи! Вы побываете на настоящей улиточной ферме, узнаете, как выращивают знаменитый французский деликатес, откроете для себя удивительный мир улиток, а после экскурсии сможете попробовать эскарго, паштет из печени улитки и улиточную икру.
Описание экскурсииЗнакомство с фермой Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории действующей фермы и увидите, как выращивают улиток — от маленькой икринки до взрослой особи. Мы расскажем, чем они питаются, почему после дождя становятся особенно активными, как переживают жару и зиму, а также развеем самые популярные мифы об этих удивительных моллюсках. Вы узнаете:
- почему у улитки тысячи зубов;
- как она ориентируется без зрения;
- чем сочинская ферма отличается от европейских;
- почему улиточная икра считается одним из самых редких деликатесов;
- как выращивают улиток без антибиотиков и стимуляторов роста. Гастрономия вы сможете самостоятельно посетить кафе на территории фермы и попробовать блюда, приготовленные из свежих улиток, выращенных именно здесь.
Ежедневно в интервале с 11:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Дегустация
Место начала и завершения?
Село Вардане Верино, СНТ Горный сад, участок 135
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 11:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
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