Мы отправляемся на необычную ферму у реки Мзымта. Отдохнем в тени фруктового сада и познакомимся с чудесными обитателями — серыми и малыми улитками.
Вы попробуете том ям из моллюсков, узнаете, как выглядит улиточная икра и, если захотите, испытаете полезный «улиточный» массаж!
Вы попробуете том ям из моллюсков, узнаете, как выглядит улиточная икра и, если захотите, испытаете полезный «улиточный» массаж!
Описание экскурсииЗнакомство с моллюсками Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут. Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам:
- суп «Том Ям», • французское блюдо эскарго • деликатес «жемчуг Афродиты» — полезнейшую икру улиток. А к ним — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд. Также можем предложить домашний лимонад или натуральный компот из свежих фруктов. Вы также можете испытать на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия. А детям по желанию можем подарить живую улитку. Важная информация: Если вы находитесь в Адлере ФТ Сириус то мы заберем вас с отеля на автомобиле (Ford Focus или Toyota Hilux на 8 мест).
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для семьи. 4-6 человек.
Экскурсию можно провести в индивидуальном порядке.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|2600 ₽
|Детский (6-11 лет)
|800 ₽
|Детский (до 6 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улитконарии, где проживает и разводится улитка Хелекс Аспера Максима и Хелекс Аспера Мюллер
- В уютной беседки проведем дегустацию улиток, домашнего вина и чачи
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Дегустации
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д станция «Адлер»
Завершение: Улиточная ферма с. Высокое. Обратный трансфер по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно провести в индивидуальном порядке.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Трансфер заберёт вас из отеля в радиусе Адлера. Из Сочи нужно добраться до ж/д станции «Адлер»
- Оттуда мы отвезём вас до фермы на своём автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
14 сен 2024
Экскурсия понравилась. Хозяин, Василий, душевный человек. Рассказал всё про улиток, про их разведение и про их содержание. Угостил вкусными блюдами, особенно очень редкой улиточной икрой. Разрешил омолодиться улиточным муцином. Дегустация прошла на ура! Всем советую, море позитива!
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