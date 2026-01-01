Найдено 3 тура в категории « Озера » в Сочи, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 4 дня Только вы и главные локации Абхазии: 4 города и природные достопримечательности (из Сочи) Посетить Гагру, Новый Афон, Сухум и Пицунду, увидеть озеро Рица и исследовать город-призрак Акармара Начало: Сочи, Адлер, Сириус, точное место - по договорённо... «По пути остановимся у Девичьх и Мужских слёз, увидим слияние рек, Голубое озеро, Юпшарский каньон и сказочный лес» 98 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 2 дня Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или... «По пути увидим белоснежные скалы, руины замка, Бзыпское ущелье, каскады водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, реликтовый лес и место слияния горных рек» 39 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 7 дней Активный отдых на 3 горнолыжных курортах Сочи и поездка в Абхазию Покорить снежные трассы, попариться в бане и посетить озеро Рица Начало: Аэропорт Сочи, 19:00 «Посетим озеро Рица и Гегский водопад, будем любоваться горными хребтами и спустимся в подземные пещеры» 69 000 ₽ за человека Все туры Сочи

Забронируйте тур в Сочи на 2026 год по теме «Озера», цены от 39000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март