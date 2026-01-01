Мои заказы

Туры к озерам Сочи

Найдено 3 тура в категории «Озера» в Сочи, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Только вы и главные локации Абхазии: 4 города и природные достопримечательности (из Сочи)
На машине
4 дня
Только вы и главные локации Абхазии: 4 города и природные достопримечательности (из Сочи)
Посетить Гагру, Новый Афон, Сухум и Пицунду, увидеть озеро Рица и исследовать город-призрак Акармара
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, точное место - по договорённо...
«По пути остановимся у Девичьх и Мужских слёз, увидим слияние рек, Голубое озеро, Юпшарский каньон и сказочный лес»
22 янв в 08:00
27 янв в 08:00
98 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
На машине
2 дня
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
«По пути увидим белоснежные скалы, руины замка, Бзыпское ущелье, каскады водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, реликтовый лес и место слияния горных рек»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
39 000 ₽ за всё до 5 чел.
Активный отдых на 3 горнолыжных курортах Сочи и поездка в Абхазию
На машине
7 дней
Активный отдых на 3 горнолыжных курортах Сочи и поездка в Абхазию
Покорить снежные трассы, попариться в бане и посетить озеро Рица
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
«Посетим озеро Рица и Гегский водопад, будем любоваться горными хребтами и спустимся в подземные пещеры»
1 фев в 19:00
69 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Озера»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Только вы и главные локации Абхазии: 4 города и природные достопримечательности (из Сочи);
  2. Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии;
  3. Активный отдых на 3 горнолыжных курортах Сочи и поездка в Абхазию.
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Роза Хутор;
  2. Олимпийский Парк;
  3. Озеро Рица;
  4. Новый Афон;
  5. Тисо-самшитовая роща;
  6. На море;
  7. Юпшарский каньон;
  8. Приморский парк;
  9. Новоафонский монастырь;
  10. Ресторан «Гагрипш».
Сколько стоит тур в Сочи в январе 2026
Сейчас в Сочи в категории "Озера" можно забронировать 3 тура от 39 000 до 98 000.
