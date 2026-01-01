Только вы и главные локации Абхазии: 4 города и природные достопримечательности (из Сочи)
Посетить Гагру, Новый Афон, Сухум и Пицунду, увидеть озеро Рица и исследовать город-призрак Акармара
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, точное место - по договорённо...
«По пути остановимся у Девичьх и Мужских слёз, увидим слияние рек, Голубое озеро, Юпшарский каньон и сказочный лес»
22 янв в 08:00
27 янв в 08:00
98 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
«По пути увидим белоснежные скалы, руины замка, Бзыпское ущелье, каскады водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, реликтовый лес и место слияния горных рек»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
39 000 ₽ за всё до 5 чел.
Активный отдых на 3 горнолыжных курортах Сочи и поездка в Абхазию
Покорить снежные трассы, попариться в бане и посетить озеро Рица
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
«Посетим озеро Рица и Гегский водопад, будем любоваться горными хребтами и спустимся в подземные пещеры»
1 фев в 19:00
69 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Озера»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Сочи в январе 2026
Сейчас в Сочи в категории "Озера" можно забронировать 3 тура от 39 000 до 98 000.
Забронируйте тур в Сочи на 2026 год по теме «Озера», цены от 39000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март