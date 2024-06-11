Необычная экскурсия с коучинговыми практиками поможет вам услышать себя и поднять самооценку.
Подмечая тонкие детали архитектуры и красоту растений и проходя специальные практики, вы разберётесь в своих ценностях, убеждениях и целях. Создадите ценностный образ себя и ясную картину будущего.
Подмечая тонкие детали архитектуры и красоту растений и проходя специальные практики, вы разберётесь в своих ценностях, убеждениях и целях. Создадите ценностный образ себя и ясную картину будущего.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке по парку «Ривьера» вы увидите его главные достопримечательности и полюбуетесь извилистыми ветвями деревьев. Я расскажу об основании парка, его растениях и минеральной воде.
Мы сделаем несколько остановок в разных локациях — и в каждой из них вы сделаете коучинговую практику. Основные направления:
- Жизненные ценности
- Уверенность в себе
- Проявленность в социуме
- Ценностный образ себя
- Убеждения и миссия
- Принятие и эмпатия по отношению к людям
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Всем людям старше 18 лет, которые занимаются саморазвитием, знакомы с коучингом и психологией. Коуч-экскурсия предполагает доверительное отношение к автору и настрой на изучение нового вокруг и своего внутреннего мира.
Организационные детали
- Возможно, вам понадобится диктофон на телефоне для фиксирования своих ощущений и чувств
- После экскурсии, пожалуйста, будьте готовы записать видеоотзыв
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Добрый день! Я коуч-гид города Сочи. Занимаюсь проведением экскурсий 4 года, коучингом — 2 года. Помогаю людям узнать о достопримечательностях города Сочи и заглянуть внутрь себя, прокачать свою самооценку, потренировать уверенность. Имею опыт проведения экскурсий, трансформационных игр, ретритов. Люблю путешествия, знакомства с новыми людьми, горы и море.Задать вопрос
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