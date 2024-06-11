Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»

Прогуляться по живописным аллеям и лучше узнать самого себя
Необычная экскурсия с коучинговыми практиками поможет вам услышать себя и поднять самооценку.

Подмечая тонкие детали архитектуры и красоту растений и проходя специальные практики, вы разберётесь в своих ценностях, убеждениях и целях. Создадите ценностный образ себя и ясную картину будущего.
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке по парку «Ривьера» вы увидите его главные достопримечательности и полюбуетесь извилистыми ветвями деревьев. Я расскажу об основании парка, его растениях и минеральной воде.

Мы сделаем несколько остановок в разных локациях — и в каждой из них вы сделаете коучинговую практику. Основные направления:

  • Жизненные ценности
  • Уверенность в себе
  • Проявленность в социуме
  • Ценностный образ себя
  • Убеждения и миссия
  • Принятие и эмпатия по отношению к людям

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Всем людям старше 18 лет, которые занимаются саморазвитием, знакомы с коучингом и психологией. Коуч-экскурсия предполагает доверительное отношение к автору и настрой на изучение нового вокруг и своего внутреннего мира.

Организационные детали

  • Возможно, вам понадобится диктофон на телефоне для фиксирования своих ощущений и чувств
  • После экскурсии, пожалуйста, будьте готовы записать видеоотзыв

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеЛетниеПарк РивьераПопулярные местаУникальный опытПрирода и пейзажи

Похожие экскурсии из Сочи

Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30001 350 за человека
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
6 800 за всё до 4 чел.
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
ХорошоТам