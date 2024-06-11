Необычная экскурсия с коучинговыми практиками поможет вам услышать себя и поднять самооценку. Подмечая тонкие детали архитектуры и красоту растений и проходя специальные практики, вы разберётесь в своих ценностях, убеждениях и целях. Создадите ценностный образ себя и ясную картину будущего.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке по парку «Ривьера» вы увидите его главные достопримечательности и полюбуетесь извилистыми ветвями деревьев. Я расскажу об основании парка, его растениях и минеральной воде.

Мы сделаем несколько остановок в разных локациях — и в каждой из них вы сделаете коучинговую практику. Основные направления:

Жизненные ценности

Уверенность в себе

Проявленность в социуме

Ценностный образ себя

Убеждения и миссия

Принятие и эмпатия по отношению к людям

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Всем людям старше 18 лет, которые занимаются саморазвитием, знакомы с коучингом и психологией. Коуч-экскурсия предполагает доверительное отношение к автору и настрой на изучение нового вокруг и своего внутреннего мира.

Организационные детали