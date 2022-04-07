«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день

Отдыхая в Сочи, обязательно выделите 1 день на экскурсию в Абхазию

5
17 отзывов
Индивидуальная
Отдыхая в Сочи, обязательно выделите 1 день на экскурсию в Абхазию.

Вы точно не пожалеете! Эта солнечная страна всегда радушно встречает гостей, угощая вкуснейшим сыром, домашними винами и ароматным медом.

А какая тут природа! Чистейшие озера, бурные реки и водопады, величественные горы останутся в вашем сердце навсегда.

Приглашаем вас с друзьями в индивидуальный тур по самым лучшим местам Абхазии на комфортабельном минивэне.
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • Дача Сталина
  • Крепость Аббата
  • Замок принца Ольденбурского
  • Ресторан Гагрипш
  • Архитектурный ансамбль колоннада в Гаграх, Приморский парк
  • Смотровая площадка в Гаграх
  • Бзыбская крепость IX в.
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Бесплатная дегустация вина, меда, сыра и чая
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон и Каменный мешок
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
Предлагаем к вашему комфорту индивидуальный, безопасный тур по известным достопримечательностям этой уникальной, гостеприимной Страны. С нами вы едете только своей компанией, на комфортабельном минивэне, до 8 человек. Продолжительность экскурсии 10-12 часов, в ходе которой вы узнаете местные мифы и легенды. Своими глазами увидите всю сказочную, первозданную красоту природы, словом "Храм Природы" посчастливится увидеть по пути к Озеру Рица. Вы побываете в гостях у величественных, гордых, захватывающих дух, гор Юпшарского каньона. Посетим Голубое озеро - его называют чудом Абхазии, которое сравнивают с огромным сапфиром, окруженным камнями и горными вершинами. Сможете загадать свои самые сокровенные, истинные, добрые желания, посетив водопады Девичьи и Мужские слезы, ведь это не только красивая природная достопримечательность. В некотором смысле это сакральное место, о котором сложено немало легенд. Сможете вкусить национальные блюда в ресторане, где готовят вкусно и с душой, наслаждаясь, при этом видом реки Бзыпь. Исключительно по вашему пожеланию заедем на дегустацию меда, который участвовал в международных выставках, получивший Гран При и золотую медаль. Для своей семьи берем именно с этой пасеки мед. Также дегустация домашних вин, сыра, чая. Также в ходе экскурсии сможете соприкоснуться со святостью Бзыбского храма 9 века, которое до сих пор хранит много тайн. Озеро Рица-одна из главных природных жемчужин Абхазии, увидите, при хорошей погоде, как горные гряды отражаются в ее чистых, зеркальных водах. Также узнаете, какие известные, Российские фильмы были сняты в Абхазии. Ресторан Гагрипш, Архитектурный ансамбль –известная колоннада в Гаграх, Крепость Аббата, Дача Сталина.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в Рицинский парк:
  • Взрослый билет 350 рублей
  • Дети до 8 лет бесплатно, старше 100 рублей
  • Дача Сталина (по желанию) 200 рублей
  • Обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: от месторасположения туристов
Завершение: доставляем по адресу проживания гостей
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно утром
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно утром

Отзывы от туристов

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