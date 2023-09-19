Сейчас в Сочи в категории "Лучшие туры в Абхазию" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5