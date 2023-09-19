1 чел.
По популярности
10 часов
Групповая
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 600₽ за человека
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие к озеру Рица на кабриолете с ветерком
Представьте себя на борту кабриолета, мчащегося к жемчужине Абхазии, где каждый поворот дороги открывает новые великолепные виды
Начало: Любая точка Сириуса или Адлера
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000019 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Начало: От месторасположения гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений19 сентября 2023Делал сюрприз. Писать много не буду. Экскурсия на белоснежном кабриолете прошла незабываемо. Все в восторге, рекомендую эту компанию. Все четко.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Лучшие туры в Абхазию»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Лучшие туры в Абхазию" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Лучшие туры в Абхазию», 247 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь