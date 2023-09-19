Лучшие туры в Абхазию – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Лучшие туры в Абхазию» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
На микроавтобусе
239 отзывов
10 часов
Групповая
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 600 за человека
К озеру Рица на кабриолете с ветерком из Адлера
На кабриолете
скидка
5%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие к озеру Рица на кабриолете с ветерком
Представьте себя на борту кабриолета, мчащегося к жемчужине Абхазии, где каждый поворот дороги открывает новые великолепные виды
Начало: Любая точка Сириуса или Адлера
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000019 000 за всё до 3 чел.
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Начало: От месторасположения гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Лучшие туры в Абхазию»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
  2. К озеру Рица на кабриолете с ветерком из Адлера
  3. На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Лучшие туры в Абхазию" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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