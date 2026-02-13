Мои заказы

Золотое кольцо Абхазии: от гор к морю

Погрузитесь в атмосферу Абхазии с ее невероятной природой, морем и душевным гостеприимством. Начнём с Гагры: бирюзовые волны, старинный ресторан «Гагрипш» и ажурная Колоннада.

Затем отправимся в горы — к таинственному Голубому озеру и живописному озеру Рица, где вас ждёт обед с потрясающим видом. В Новом Афоне посетим величественный монастырь и прогуляемся по старинным улочкам.
5
142 отзыва
Описание экскурсии

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Абхазию — без пафоса и суеты, где главные богатства — щедрая природа, тёплое море и душевное гостеприимство. Утром вы насладитесь шумом прибоя в Гагре, когда солнце раскрашивает море в бирюзовые тона. Мы осмотрим визитные карточки города — от легендарного ресторана «Гагрипш» с вековыми традициями до ажурной Колоннады. Потом дорога поведёт нас в горы — к знаменитым озёрам, которые меняют цвет в зависимости от настроения неба. Мы побываем у загадочного Голубого озера с водой бирюзового оттенка, попадем в гости к жемчужине Абхазии — озеру Рица, где можно будет вдоволь нагуляться и пообедать в кафе с видом на озеро. Далее отправимся в Новый Афон — духовное сердце Абхазии. Увидим величественный монастырь и прогуляемся по историческим местам города. А завершим этот насыщенный день отдыхом на берегу моря. По пути вас ждут встречи с местными жителями, которые с радостью угостят домашним вином, сыром и мёдом, расскажут истории этих мест — простые и настоящие, как сама Абхазия. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Обязательно возьмите с собой наличные деньги. Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гагра
  • Бзыбское ущелье
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон - «Каменный мешок» (обзорная часть)
  • Чабгарский карниз (обзорная часть)
  • Озеро Рица
  • Водопады Мужские и Девичьи слёзы
  • Новоафонский монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Рукотворный водопад
  • Станция Псырцха
Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Легкий завтрак (горный чай и булочка)
  • Дегустация вина, сыра и мёда
Что не входит в цену
  • Экологический сбор: взрослый - 700 руб. /nдети (до 11 лет включительно) - 200 руб.
  • Посещение дополнительных локаций (по желанию)
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
  • Обязательно возьмите с собой наличные деньги
  • Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
11
3
2
1
1
2
Н
Наталья
13 фев 2026
Я в восторге))
Влюбилась в это место с первой остановки. Наш гид Милана очень много интересного рассказывала про Абхазию.
Вобщем если есть ещё более прекрасное место, то я его ещё не видела. Спасибо ❤️❤️❤️
М
Мария
6 фев 2026
экскурсия очень понравилась, виды нереальные!! очень много локаций, везде красиво и завораживающе. спасибо гиду Юре, очень интересно рассказывал и поднимал настроение шутками)
самый насыщенный день за отдых в Сочи, всем советуем!!
В
Вера
28 янв 2026
Экскурсия замечательная. Удобный автобус, аккуратный водитель, экскурсовод Юрий выше всех похвал. Очень интересно и познавательно. Рада, что из всего разнообразия выбрала именно этот тур. Процветания вам!
А
Агата
28 янв 2026
Экскурсовод Юрий и водитель Арут прекрасно показали нам Абхазию! Полный восторг и большая благодарность!!
Е
Екатерина
23 янв 2026
всё прошло отлично, гид Аня покорила сердце настолько же, насколько это сделала Абхазия, эти необыкновенные места точно нужно увидеть своими глазами каждому, маршрут 10/10, распределение времени тоже идеально подобрано, всё
читать дальше

очень сильно понравилось, единственное, на границе пересадили из одной машины в другую, тк для гида не хватило места, что сначала сильно испортило настроение в 6 утра, но под интереснейшие истории экскурсовода настроение постепенно улучшилось до идеального; ещё хочу отметить, что за день до поездки написал организатор для согласования времени и машины и предупредил, что в дату моей брони Рицу закрыли для посещения из-за снегопада, за это благодарна, бронь мы в итоге перенесли и на озеро попали, всем спасибо ❤️

Г
Галина
16 дек 2025
Хорошая экскурсия,было интересно,не напрягало. Амина-чудесный экскурсавод.
Мандариновый сад мог бы быть поинтереснее,я думала,что это масштабнее что то,а то туда не ходи,это не трогай-какой то домашний сад. Остальное все было отлично. Еще надо писать,что на оз. Рица прям зима. Обувь много у кого была не подходящая,мы замерзли.
О
Ольга
8 дек 2025
Все было замечательно!
Н
Наталья
24 ноя 2025
Снова выбрала тур с Амиром и не разочаровалась! Он показал нам новые грани знакомых городов.

Амир как всегда всё продумал, никаких очередей, комфортный темп, интересные рассказы. Особенно понравилось, что он находил
читать дальше

необычные ракурсы для фото и знал, когда лучше приехать к каждому месту.

После второй поездки с ним понимаешь, что Золотое кольцо можно открывать бесконечно. Амир делает каждую экскурсию особенной - не просто показывает достопримечательности, а помогает почувствовать душу этих мест. Обязательно поеду с ним ещё!

О
Ольга
20 ноя 2025
Отличная экскурсия! Столько красивых мест посмотрели и посетили! Какие люди открытые, добрые, душевные!
Экскурсовод Амина просто умница! Столько информации и это все в голове, ни слова по бумажке!
Водитель Самвэл - мастер своего дела! Всем рекомендуем данную команду и сами вернёмся обязательно! Спасибо огромное!
P.S. Рекомендуем одеваться теплее: в горных ущельях реально холодно!
В
Валерия
18 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась - было всё интересно, ритмично и комфортно.
Спасибо огромное гиду и конечно же водителю за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасной Абхазией!
Р
Руслан
18 ноя 2025
Мы увидели прекрасную Абхазию, был второй раз и мне очень там нравится. Тур был организован прекрасно, У Амира классная программа, видно что человеку нарваться это дело, и он старается улучшить его. Буду непременно обращаться к Амиру за следующими турами в Абхазию, блог там ещё много чего прекрасного мне предстоит увидеть
Е
Елена
14 ноя 2025
Реализовалась моя мечта. Вроде бы я находилась рядом, а все равно по каким то обстоятельствам не могла доехать. И тут звезды сошлись. Я хочу выразить бескрайнюю благодарность Амиру! От начала
читать дальше

бронирования это тот человек, который сразу вышел на связь. Рассаазал все подробности и нюансы экскурсии, заранее обо все предупредил и выслал план экскурсии. Это очень ипанирует, когда отправляешься в другой город/страну. Чувствуешь что тебя ждут и тебе не бросят. По сравнению с другими экскурсиями, которые были это просто высший пилажа (в другом месте тебе за день ставят перед фактом, что часть экскурсии не будет!!!)
Экскурсия прошла на одном дыхании, я получила максимум удовольствия!! Все по плану посмотрели, не спешили. А граница вообще один миг, который ты не замечаешь в прекрасной команде! Рубен Вам отдельное благодарность за чистый салон и прекрасную беседу! Хочу отметить, что даже сопровождение было в курсе истории, очень ценно и интересно!!!

Л
Лариса
13 ноя 2025
Давно мечтали с мужем побывать в Абхазии и, наконец,10 ноября рано утром отправились с гидом Амиром в эту чудесную страну. Очень хорошо, что выехали пораньше, поэтому везде были первыми, нигде
читать дальше

не стояли в очереди. Остались в полном восторге! Продуманный маршрут, красивейшие виды,очень интересный рассказ Амира, прекрасный водитель Рубен — всё прошло замечательно. Амир отличный гид, мастер своего дела. Видно, что человек любит свои места и рассказывает об Абхазии с большим трепетом. Благодарим Амира за его труд, доброжелательность и готовность помочь!

S
Sergei
9 ноя 2025
1. Амир работает на себя – поэтому нешаблонный, не стандартизированный подход, где гид – наемный сотрудник, получающий оклад за факт экскурсии. Дух предпринимательского энтузиазма.
2. Оперативность, умение держать руку на пульсе
читать дальше

и быть на всех локациях первыми благодаря водителю Рубену. А отсюда без толп туристов.
3. Кастомизация через гибкость программы. Решение принимается голосованием большинства.
Из побочки:
1. Цена может быть изменена – за счет добавления новых локаций. Но оно того стоит.
2. Хотелось большую гибкость при посадке – чтобы была возможность бронирования мест рядом с детьми.
В общем, однозначно да – для всех, кому нужно максимум в приятной компании.

В
Вячеслав
8 ноя 2025
Рано утром выехали и таможню прошли очень быстро, далее по маршруту осмотр достопримечательностей, дегустации (выбор большой, можно и нужно купить что понравилось), красоты Абхазии, интересные истории от Амира. Все было очень хорошо.

Входит в следующие категории Сочи

