«Лазурная Отель и СПА» - один из самых популярных и комфортабельных отелей города. Расположен он в городе Сочи, на Курортном проспекте, в непосредственно близости от моря. Это огромный комплекс, в котором находятся не только разные по категории номера, но 7 конференц-залов, каждый вместимостью от 24 до 300 человек. В данных залах нет никакой четкой направленности, каждый можно изменить под желания и потребности клиентов.
Есть многофункциональный конгресс-холл, недавно построенный конференц-холл, в который входит три зала и одна переговорная. Также функционируют три конференц-зала и 3 офиса, предназначенные для деловых встреч и индивидуальной работы.
Одновременно с деловой организацией в отеле предусмотрена обширная спа-программа. Есть все необходимое для отдыха с детьми. Каждый посетитель найдет для себя подходящий номер и программу для комфортного времяпровождения.
Кому может быть интересен отель?
Отель будет интересен не только тем людям, которым необходимо организовать или посетить конференцию. Комплекс расположен в одном из самых живописных уголков Черноморского побережья. Вниманию посетителей представлено почти 300 комфортабельных номеров. Есть 6 двухэтажных, расположенных отдельно на территории отеля.
Работают кафе и рестораны, ночной клуб, есть свой собственный пляж, детская площадка и фитнес-центр. Говоря иными словами, на территории отеля есть все необходимое для разнообразного полноценного отдыха гостей разных категорий, возраста и социального положения. Главной достопримечательностью отеля является то, что из окон всех номеров открывается идеальный вид на море и на утопающий в зелени город-курорт.
Чем можно заняться на отдыхе?
Поселившись в этом отеле, можно получить не только гарантированно комфортабельный, грамотно организованный отдых, но огромное количество положительных эмоций. Есть возможность узнать много интересного, выбрав один из представленных легких вариантов путешествий с переводчиком и с гидом. Можно взять автомобиль в аренду, воспользоваться услугами инструктора езды на катамаране, яхте и провести время за увлекательными рыбалкой.
Среди самых популярных и востребованных направлений, которыми пользуются все без исключения гости отеля можно выделить следующие:
- поездка в Воронцовские пещеры;
- джиппинг-тур на альпийские луга;
- пейнтбол на Красной Поляне;
- сплавы по горным рекам;
- поход на водопады;
- посещение «Пасти дракона» и «Кейва»;
- вертолетная и конная прогулка.
Любой посетитель отеля может арендовать автотранспорт с личным водителем или без него. Сотрудников отеля можно попросить приобрести авиа и ж/д билеты. Кроме того, по предварительной договоренности доступна встреча или проводы гостей в аэропорту.
Как можно сэкономить на отдыхе?
Тот факт, что отель предназначен для самых разных категорий граждан вне зависимости от их возраста и социального статуса, подтверждается тем, что есть возможность забронировать номера разного класса и соответственно равной стоимости.
Если есть желание сэкономить, можно приобрести номера первого класса. Также одной из проверенных возможностей экономии на отдыхе является посещение города-курорта в низкий сезон. Речь идет о периоде отсутствия каких-либо общественных праздников, а также горячего сезона, который приходится на период с апреля по октябрь.
Говоря иными словами, если есть желание отдохнуть бюджетно, стоит приехать на отдых в период с ноября по март, но за исключением новогодних праздников. Но даже здесь руководство отеля время от времени предлагает разные скидки и специальные выгодные предложения.
Что касается разной категории номеров, то на выбор посетителям представлены следующие комфортабельные варианты:
- номера первой категории;
- Junior сюит;
- с одной или с двумя спальными комнатами;
- люкс простой и с балконом;
- с гидромассажными ваннами;
- сюит с четырьмя спальнями.
Выбор можно осуществлять не только в зависимости от финансовых возможностей, также от цели приезда и от количества человек, от возраста и от разных иных индивидуальных особенностей и предпочтений.
Отель для бизнеса
Возможность останавливаться в этом отеле во время деловых поездок является одной из самых преимущественных. Здесь есть несколько вместительных оснащенных самым современным оборудованием залов и офисов. В номерах обеспечивается современная телефонная связь и высокоскоростной интернет. Гости отеля могут решать самые разные бизнес вопросы, и оставаться при этом в обстановке полного уюта и комфорта.
Особого внимания заслуживают президентские вилы. На их территории есть помещение для персонала, кабинеты, зоны отдыха. Многие руководители фирм снимают данные виллы во время отдыха или деловой поездки, организуя в них настоящую штаб-квартиру.
На территории отеля грамотно организована система ресторанов, баров и кафе. В каждом из них квалифицированные повара готовят блюда изысканной кухни. Благодаря этому доступны следующие возможности:
- организация банкета;
- празднование корпоратива;
- проведение презентации.
Можно проводить переговоры с партнером, подписывать выгодные контракты. В распоряжении предпринимателя есть все необходимое для того, чтобы днем проводить официальные встречи, а вечером и в выходные получать удовольствие от элитного отдыха на берегу моря.
Ниже несколько конференц-залов, которые доступны вам в отеле, но их гораздо больше:
Если необходимо провести конференцию в Сочи, стоит обратиться к сотрудникам этого гостиничного комплекса. Они предложат готовое эксклюзивное предложение или разработают индивидуальную схему проведения корпоративных встреч, презентаций и конференций. Будет подобрано такое предложение, которое полностью соответствует поставленным задачам. В спектр оказываемых услуг входят такие мероприятия, как:
- выбор площадки;
- оформление зала в специальных корпоративных тонах;
- описание игрового сценария;
- выбор звездных и талантливых исполнителей, которые проведут мероприятие;
- предоставление и установка необходимого оборудования;
- администрирование и формирование программы уже на месте;
- рекомендации по использованию услуг гостиничного комплекса.
Сотрудникам отеля можно доверить все, начиная от простой встречи гостей в аэропорту, заканчивая организацией гала-ужинов. Будут учтены все пожелания и особенности запланированного мероприятия.
В отеле «Лазурная Отель и СПА» работают исключительно высококвалифицированные сотрудники. Каждой из них готов воплотить в реальность любые пожелания клиента. Будет оказан самый лучший прием и размещение делегации любого уровня. Не зря отель носит официальное название самого лучшего всего на Черноморском побережье.
Где он находится и контакты
|Номер телефона:
|+7(862)266-33-33
|Адрес:
|354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
|E-Mail:
|res@lazurnaya.ru