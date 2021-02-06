Отель 🏨 Лазурная располагается в Сочи на Курортном проспекте рядом с морем и отлично подходит как для пляжного отдыха, так и для бизнес-поездок, так как здесь есть и отличные номера и конферец-залы

Отель Лазурная в Сочи

«Лазурная Отель и СПА» - один из самых популярных и комфортабельных отелей города. Расположен он в городе Сочи, на Курортном проспекте, в непосредственно близости от моря. Это огромный комплекс, в котором находятся не только разные по категории номера, но 7 конференц-залов, каждый вместимостью от 24 до 300 человек. В данных залах нет никакой четкой направленности, каждый можно изменить под желания и потребности клиентов.

Есть многофункциональный конгресс-холл, недавно построенный конференц-холл, в который входит три зала и одна переговорная. Также функционируют три конференц-зала и 3 офиса, предназначенные для деловых встреч и индивидуальной работы.

Одновременно с деловой организацией в отеле предусмотрена обширная спа-программа. Есть все необходимое для отдыха с детьми. Каждый посетитель найдет для себя подходящий номер и программу для комфортного времяпровождения.

Кому может быть интересен отель?

Отель будет интересен не только тем людям, которым необходимо организовать или посетить конференцию. Комплекс расположен в одном из самых живописных уголков Черноморского побережья. Вниманию посетителей представлено почти 300 комфортабельных номеров. Есть 6 двухэтажных, расположенных отдельно на территории отеля.

Работают кафе и рестораны, ночной клуб, есть свой собственный пляж, детская площадка и фитнес-центр. Говоря иными словами, на территории отеля есть все необходимое для разнообразного полноценного отдыха гостей разных категорий, возраста и социального положения. Главной достопримечательностью отеля является то, что из окон всех номеров открывается идеальный вид на море и на утопающий в зелени город-курорт.

Чем можно заняться на отдыхе?

Собственный бассейн в отеле Бассейн с видом из отеля Крытый бассейн Для занятий тоже подходит

Поселившись в этом отеле, можно получить не только гарантированно комфортабельный, грамотно организованный отдых, но огромное количество положительных эмоций. Есть возможность узнать много интересного, выбрав один из представленных легких вариантов путешествий с переводчиком и с гидом. Можно взять автомобиль в аренду, воспользоваться услугами инструктора езды на катамаране, яхте и провести время за увлекательными рыбалкой.

Среди самых популярных и востребованных направлений, которыми пользуются все без исключения гости отеля можно выделить следующие:

поездка в Воронцовские пещеры;

джиппинг-тур на альпийские луга;

пейнтбол на Красной Поляне;

сплавы по горным рекам;

поход на водопады;

посещение «Пасти дракона» и «Кейва»;

вертолетная и конная прогулка.

Любой посетитель отеля может арендовать автотранспорт с личным водителем или без него. Сотрудников отеля можно попросить приобрести авиа и ж/д билеты. Кроме того, по предварительной договоренности доступна встреча или проводы гостей в аэропорту.

Как можно сэкономить на отдыхе?

Тот факт, что отель предназначен для самых разных категорий граждан вне зависимости от их возраста и социального статуса, подтверждается тем, что есть возможность забронировать номера разного класса и соответственно равной стоимости.

Если есть желание сэкономить, можно приобрести номера первого класса. Также одной из проверенных возможностей экономии на отдыхе является посещение города-курорта в низкий сезон. Речь идет о периоде отсутствия каких-либо общественных праздников, а также горячего сезона, который приходится на период с апреля по октябрь.

Говоря иными словами, если есть желание отдохнуть бюджетно, стоит приехать на отдых в период с ноября по март, но за исключением новогодних праздников. Но даже здесь руководство отеля время от времени предлагает разные скидки и специальные выгодные предложения.

Что касается разной категории номеров, то на выбор посетителям представлены следующие комфортабельные варианты:

номера первой категории;

Junior сюит;

с одной или с двумя спальными комнатами;

люкс простой и с балконом;

с гидромассажными ваннами;

сюит с четырьмя спальнями.

Выбор можно осуществлять не только в зависимости от финансовых возможностей, также от цели приезда и от количества человек, от возраста и от разных иных индивидуальных особенностей и предпочтений.

Отель для бизнеса

Входная группа

Возможность останавливаться в этом отеле во время деловых поездок является одной из самых преимущественных. Здесь есть несколько вместительных оснащенных самым современным оборудованием залов и офисов. В номерах обеспечивается современная телефонная связь и высокоскоростной интернет. Гости отеля могут решать самые разные бизнес вопросы, и оставаться при этом в обстановке полного уюта и комфорта.

Особого внимания заслуживают президентские вилы. На их территории есть помещение для персонала, кабинеты, зоны отдыха. Многие руководители фирм снимают данные виллы во время отдыха или деловой поездки, организуя в них настоящую штаб-квартиру.

На территории отеля грамотно организована система ресторанов, баров и кафе. В каждом из них квалифицированные повара готовят блюда изысканной кухни. Благодаря этому доступны следующие возможности:

организация банкета;

празднование корпоратива;

проведение презентации.

Можно проводить переговоры с партнером, подписывать выгодные контракты. В распоряжении предпринимателя есть все необходимое для того, чтобы днем проводить официальные встречи, а вечером и в выходные получать удовольствие от элитного отдыха на берегу моря.

Ниже несколько конференц-залов, которые доступны вам в отеле, но их гораздо больше:

Конгресс Холл Зал Мимоза Зал Топаз Зал Рубин

Если необходимо провести конференцию в Сочи, стоит обратиться к сотрудникам этого гостиничного комплекса. Они предложат готовое эксклюзивное предложение или разработают индивидуальную схему проведения корпоративных встреч, презентаций и конференций. Будет подобрано такое предложение, которое полностью соответствует поставленным задачам. В спектр оказываемых услуг входят такие мероприятия, как:

выбор площадки;

оформление зала в специальных корпоративных тонах;

описание игрового сценария;

выбор звездных и талантливых исполнителей, которые проведут мероприятие;

предоставление и установка необходимого оборудования;

администрирование и формирование программы уже на месте;

рекомендации по использованию услуг гостиничного комплекса.

Отель ночью с ночной подсветкой и фонтаном

Сотрудникам отеля можно доверить все, начиная от простой встречи гостей в аэропорту, заканчивая организацией гала-ужинов. Будут учтены все пожелания и особенности запланированного мероприятия.

В отеле «Лазурная Отель и СПА» работают исключительно высококвалифицированные сотрудники. Каждой из них готов воплотить в реальность любые пожелания клиента. Будет оказан самый лучший прием и размещение делегации любого уровня. Не зря отель носит официальное название самого лучшего всего на Черноморском побережье.

Где он находится и контакты

Номер телефона: +7(862)266-33-33 Адрес: 354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103 E-Mail: res@lazurnaya.ru