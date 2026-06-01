От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный выезд
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
97 000 ₽ за всё до 5 чел.
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
4 июл в 12:00
11 июл в 12:00
22 000 ₽ за человека
Индивидуальная поездка 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
53 000 ₽ за всё до 2 чел.
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