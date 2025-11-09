Сейчас в Сочи в категории "Тисо-самшитовая роща" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 77 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5