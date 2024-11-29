Голубое озеро – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «Голубое озеро» в Сочи, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
На автобусе
3 дня
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
29 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
22 000 за человека
Абхазские выходные с традиционным застольем
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
23 900 за человека
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
12 сен в 10:00
48 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Голубое озеро»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
  2. Абхазские выходные с традиционным застольем
  3. Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Какие места ещё посмотреть в Сочи
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Олимпийский Парк
  3. Юпшарский каньон
  4. Голубое озеро
  5. Новоафонский монастырь
  6. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в ноябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Голубое озеро" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 48 000.
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