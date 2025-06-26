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Туры в Абрау-Дюрсо из Сочи

Найдено 3 тура в категории «Абрау-Дюрсо» в Сочи, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
2 дня
Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям в мини-группе
Осмотреть природные памятники Черноморья и полюбоваться озером Абрау
Начало: Красная поляна / Сочи / Адлер, утро
26 июн в 10:00
3 июл в 10:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
Энотур вдоль побережья: вино и море от Туапсе до Абрау-Дюрсо
На машине
3 дня
Энотур вдоль побережья: вино и море от Туапсе до Абрау-Дюрсо
Продегустировать белое, красное и игристое, провести ночь на винодельне и посетить основные курорты
Начало: Сочи, точное место - по договорённости, 4:00
4 июл в 04:00
22 авг в 04:00
45 000 ₽ за человека
Мототур по черноморскому побережью
На мотоцикле
3 дня
Мототур по черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Начало: Сочи, 7:00-9:00
23 июн в 08:00
30 июн в 08:00
70 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Абрау-Дюрсо»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям в мини-группе
  2. Энотур вдоль побережья: вино и море от Туапсе до Абрау-Дюрсо
  3. Мототур по черноморскому побережью
Какие места ещё посмотреть в Сочи
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Олимпийский Парк
  2. Юпшарский каньон
  3. Озеро Рица
  4. Новоафонский монастырь
  5. Белые скалы
  6. Роза Хутор
  7. Орлиные скалы
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2025
Сейчас в Сочи в категории "Абрау-Дюрсо" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 70 000.
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