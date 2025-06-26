Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям в мини-группе
Осмотреть природные памятники Черноморья и полюбоваться озером Абрау
Начало: Красная поляна / Сочи / Адлер, утро
26 июн в 10:00
3 июл в 10:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
Энотур вдоль побережья: вино и море от Туапсе до Абрау-Дюрсо
Продегустировать белое, красное и игристое, провести ночь на винодельне и посетить основные курорты
Начало: Сочи, точное место - по договорённости, 4:00
4 июл в 04:00
22 авг в 04:00
45 000 ₽ за человека
Мототур по черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Начало: Сочи, 7:00-9:00
23 июн в 08:00
30 июн в 08:00
70 000 ₽ за человека
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