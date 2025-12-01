Мототур по черноморскому побережью в мини-группе
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядиться впечатлениями
Начало: Сочи, место по договорённости, 7:00-9:00
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
70 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Активный отдых на 3 горнолыжных курортах Сочи и поездка в Абхазию
Покорить снежные трассы, попариться в бане и посетить озеро Рица
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
1 фев в 19:00
69 000 ₽ за человека
