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8 дней
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Подавить виноград, принять ванну из вина и попробовать улиток
Начало: Аэропорт Сочи, до 13:00
22 сен в 10:00
13 окт в 10:00
85 900₽ за человека
8 дней
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Начало: Сочи, аэропорт, 11:00
19 окт в 08:00
26 окт в 08:00
104 000₽ за человека
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На 8 дней»
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