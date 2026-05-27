Отправляемся на волшебный остров Валаам — на небольшом катере и небольшой группой. В пути полюбуемся скалистыми берегами необитаемых островов.
Высадимся — и вы пойдёте гулять: увидите, как живут местные жители вдали от материка, заглянете в собор и усадьбу и попробуете местные молочные продукты. А потом — обратно в Сортавалу.
Высадимся — и вы пойдёте гулять: увидите, как живут местные жители вдали от материка, заглянете в собор и усадьбу и попробуете местные молочные продукты. А потом — обратно в Сортавалу.
Описание экскурсии
Водная прогулка на остров Валаам
- В 9:00 стартуем из Сортавалы
- Пройдём 20 км на катере между шхер
- Затем 20 км по открытой Ладоге
- И высадимся на Валаамском архипелаге
У вас будет свободное время с 10:00 до 16:00 — и вот чем его можно занять:
- посетить центральную усадьбу Спасо-Преображенского собора
- прогуляться до Никольского скита.
- попробовать сыры, йогурты и сметану местного производства
- заказать экскурсию на гольф-каре или автомобиле, чтобы осмотреть несколько скитов и узнать, как живут их обитатели
В 16:00 снова сядем на катер
И к 17:00 вернёмся в Сортавалу.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на Валаам — 200 ₽ за чел., вход в парк «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел., еда и экскурсии на острове — по желанию
- С вами будет один из капитанов нашей команды
- Перед прогулкой капитан проведёт инструктаж по безопасности. На катере есть спасательные жилеты
- В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку. Если на острове будет ветрено, можем уехать раньше
- На Ладожском озере бывают волны, поэтому не рекомендуем поездку беременным женщинам и тем, у кого проблемы с позвоночником
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|8000 ₽
|Дети до 10 лет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2711 туристов
Наше почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаем вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Проводим групповые и индивидуальные прогулки и организуем рыбалку. С нами вы совершите нестандартный и неповторимый променад!
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «День на Валааме: из Сортавалы на катере»
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
В трендеВалаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы
Полюбоваться природой скалистого архипелага и монастырём и высадиться на необитаемом острове
Начало: На ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5605 ₽
5900 ₽ за человека
Групповая
до 21 чел.
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д. 5
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля (следите за расписанием в календаре).
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Скалистое ожерелье Приладожья: прогулка на катере из Сортавалы
Погрузитесь в мир природы на катере из Сортавалы. Величественные шхеры, дача Винтера и церковь Николая Чудотворца ждут вас
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - из Сортавалы
Увидеть Север, который не показывают с берега
Начало: На Валаамской улице
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
8000 ₽ за человека