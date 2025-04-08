Путешествие на остров Валаам - жемчужина Ладожского озера! Посетим остров Хонкасало - ожерелье Ладожских шхер! Лучшее что можно увидеть в северном Приладожье!
Описание водной прогулки
О чём эта экскурсия?:
- Наше путешествие начнётся от причала нашего прекрасного города Сортавала, имеющего богатую историю и архитектуру. Наш путь будет проходить по Ладожскому озеру — самому крупному озеру в Европе. На выходе мы сразу же увидим одну из самых древнейших православных церквей. Церковь святого Николая Чудотворца. Далее нашему взору предстанет Дача доктора Винтера, которая расположилась в сосновом лесу на берегу Ладожского озера.
- Спустя 1 час мы прибудем на остров Валаам - жемчужина Ладожского озера. Нас сразу встретит Никольский скит и храм, который расположился при входе в Монастырскую бухту острова. В вашем распоряжении будет 3 часа свободного времени. Вы сможете посетить Спасо-Преображенский монастырь – это центр Валаама. Величественный собор, небольшая Успенская церковь, кельи, памятники, сады – комплекс поражает своим великолепием. Вы сможете поклониться сохранившимся святыням Валаама, получить более глубокое понимание основ русской культуры, увидеть постройки деревянного зодчества, отдохнуть телом и душой — местная природа дает отличные возможности для медитации и размышлений, поэтому многие приезжают сюда много раз. Возле причала расположен пункт проката, где можно арендовать электровелосипед или гольф-кар с водителем. Они помогут передвигаться быстрее и осмотреть больше достопримечательностей за отведенное время. Отсюда же начинаются многочисленные экскурсии с гидом.
- На обратном пути, через 30 минут, мы окажемся на острове Хонкасало — ожерелье Ладожских шхер. Здесь у вас будет уникальная возможность прогуляться по острову с незабываемыми видами, подняться на обзорную скалу, где вашему взору откроется великолепная панорама Ладожского озера. После чего мы продолжим прогулку по красивому маршруту, проходя на катере мимо островов и отвесных скал, нависших над водной гладью, из которых растут сосны, зацепившись своими корнями за камни. Наши опытные капитаны расскажут вам много интересного и сделают вашу поездку увлекательной и безопасной! Важная информация: Мы начнем наше увлекательное путешествие из уютного города Сортавала. Отсюда мы отправимся в жемчужину Ладожского озера остров Валаам, где у вас будет время насладиться красивейшей природой этих мест, особой атмосферой и душевным спокойствием. Также мы посетим ожерелье Ладожских шхер остров Хонкасало! Откроем все великолепие природы, насладимся видами с обзорной скалы и пройдем маршрут ладожских шхер на катере, слушая увлекательные рассказы опытных капитанов.
Ежедневно в 9.00, 11:00 и 15.00. В связи с плохими погодными условиями поездка может быть отменена, об этом мы предупредим заранее
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Одну из самых древнейших православных церквей. Церковь святого Николая Чудотворца
- Дача доктора Винтера, расположилась в сосновом лесу на берегу Ладожского озера
- Пройдем на катере мимо островов и отвесных скал, нависших над водной гладью, из которых растут сосны, зацепившись своими корнями за камни
- Никольский скит и храм, который расположился при входе в Монастырскую бухту острова Валаам
- Спасо-Преображенский монастырь - это центр Валаама. Величественный собор, небольшая Успенская церковь, кельи, памятники, сады - комплекс поражает своим великолепием
- Сделаем высадку в жемчужине ладожских шхер остров Хонкасало, где у вас будет время подняться на вершину, откуда откроются потрясающие виды и панорама Ладожского озера
Что включено
- Прогулка на комфортном катере с опытным капитаном
- Посещение острова Хонкасало с ожиданием 30 минут
- Посещение острова Валаам с ожиданием 3 часа
- Памятный сувенир
Что не входит в цену
- Оплата за посещение национального парка и острова Валаам
Место начала и завершения?
Сортавала, ул. Валаамская, д. 1 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00, 11:00 и 15.00. В связи с плохими погодными условиями поездка может быть отменена, об этом мы предупредим заранее
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Спасибо что выбрали нас! Мы обязательно свяжемся с вами накануне! До встречи
- Посещение национального парка Ладожские шхеры платное, есть льготы, просьба ознакомиться заранее. Вся информация на сайте pay. parkladoga. ru
- Вход на остров Валаам 250 р
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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