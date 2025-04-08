Когда: Ежедневно в 9.00, 11:00 и 15.00. В связи с плохими погодными условиями поездка может быть отменена, об этом мы предупредим заранее

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала