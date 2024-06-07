На Валаам на катере – экскурсии в Сортавале

Найдено 11 экскурсий в категории «На Валаам на катере» в Сортавале, цены от 4 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Мини-группа
5.5 часов
81 отзыв
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
74 отзыва
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320 за человека
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320 за человека
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
🚤 На катере
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200 за человека
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Отличный вариант для путешествия! Сергей интересно рассказывает, показывает, объясняет. Времени достаточно для прогулки и для фото, перед высадкой на острове ориентирует по оптимальному маршруту, даёт подсказки. Как бонус заехали к камням, где могут быть нерпы (и нам повезло!).
  • П
    Павел
    7 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Все отлично. Рекомендую. Не пожалеете!!!
  • П
    Полина
    6 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Были на экскурсии с Сергеем 26 мая. Все прошло очень насыщенно и познавательно, но в то же время спокойно и
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    без спешки. Было достаточно времени для прогулок и фото. Благодарим за интересную экскурсию, отлично продуманный маршрут и приятное общение. Вся наша компания осталась в восторге!

  • Л
    Лора
    3 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
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    рассказывал ровно столько сколько нужно - делал небольшие паузы, чтобы пассажиры могли поделиться друг с другом впечатлениями. Всё путешествие по удивительным местам прошло в дружеской и весёлой атмосфере!!! С удовольствием ещё раз поеду и буду рекомендоваь эту экскурсию друзьям!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Все отлично! Спасибо за экскурсию.
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
  • С
    Сабина
    1 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
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    отвечает на все вопросы. В компании Юры вы точно прекрасно и расслабленно проведёте весь день в интереснейшей поездке)) Рекомендую от души. Вам точно понравится это приключение!))

    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:)
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На Валаам на катере»

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  3. Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
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  5. Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
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  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
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  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
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