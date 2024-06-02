Водопады Ахинкоски – экскурсии в Сортавале

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопады Ахинкоски» в Сортавале, цены от 3 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
72 отзыва
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250 за человека
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
112 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
29 отзывов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670 за всё до 3 чел.
Лучшие места Карелии за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Карелия глазами карела
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300 за всё до 7 чел.
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Провести полдня в живописных природных уголках Карелии
Начало: В центре Сортавалы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
  • Е
    Епифанова
    1 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Мне очень понравился экскурсия в горный парк Рускеала. Особенно понравился гид Ярослав. Знающий и любящий свой край. Довольно большой и
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    интересный проект. Я не только много узнала о вашем крае, но и погуляла в нпстоящем карельском лесу вдоль реки. Очень рекомендую поехать на эту экскурсию с гидом Ярославом.

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Людмила была в национальном костюме, что усиливало эффект погружения в местный калории!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,
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    наполнится силой природы. Все это нам удалось благодаря Константину. Человек большой души! Знает и любит свой край! Было очень комфортно, как будто мы знаем друг друга давно! Отдельная благодарность за прыжок на Зиплайн. Это мы запомним на всю жизнь. 💪🏼До новых встреч в прекрасной Карелии!

    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту
  • Г
    Георгий
    16 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Всё понравилось) Сергей забрал нас прямо с вокзала, привез обратно прямо к дому) Ездили по красивым местам, водопадам, показал красивые мосты,
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    заброшенный завод, также попробовали карельскую кухню. Рассказывал очень много интересного, необычного про места, природу, коренной народ, карельский быт, культуру и духовную жизнь, приводил исторические факты. Поездка нам очень запомнилась, было комфортно и не скучно общаться, понравился индивидуальный подход в составлении маршрута!) Спасибо еще раз!

    Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
    Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!Экскурсия понравилась, все увидели и водопады и гору и карьер, спасибо Людмиле за интересную экскурсию и индивидуальный подход!
  • В
    Вера
    15 мая 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Какая это была незабываемая экскурсия! До сих пор Карелия не отпускает) Безумное состояние покоя и умиротворенности. Как будто побывали в
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    другом измерении. И все эти эмоции создал нам Константин! Замечательный специалист в сфере туризма: он и водитель, и экскурсовод, и фотограф, и хороший знаток карельских мест и истории. Абсолютно не напрягал нас таймингом, подсказал самые лучшие места для карельского шопинга. Спасибо огромное за всё!!!

  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Невероятно интересно, красиво и впечатляюще! Уникальный маршрут и захватывающий рассказ влюбят Вас в Карелию❤️
  • А
    Анна
    26 апреля 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Парк очень красивый даже весной, когда на воде лёд. Зато в это время не так много туристов. Помимо парка Ярослав
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    отвёз нас на карьер Рускеала-2, пока ещё заброшенный, и к порогам-водопадам. Поездка прошла комфортно и интересно, узнали много любопытных фактов о Карелии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водопады Ахинкоски»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Поездка в горный парк Рускеала
  2. Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
  3. Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
  4. Лучшие места Карелии за 1 день
  5. Карелия глазами карела
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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