читать дальше другом измерении. И все эти эмоции создал нам Константин! Замечательный специалист в сфере туризма: он и водитель, и экскурсовод, и фотограф, и хороший знаток карельских мест и истории. Абсолютно не напрягал нас таймингом, подсказал самые лучшие места для карельского шопинга. Спасибо огромное за всё!!!

Какая это была незабываемая экскурсия! До сих пор Карелия не отпускает) Безумное состояние покоя и умиротворенности. Как будто побывали в