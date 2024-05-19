1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 мая 2024Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
- ККирилл19 мая 2024Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
- ЛЛариса18 мая 2024Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!
- ААлла11 сентября 2023Прекрасно провела время на прогулке. Сергей приятный и любознательный человек, который любит свой край, изучает историю родных мест, и делится
- ААрина2 сентября 2023Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
- ССергей31 августа 2023Сергей провел по красочным и интересным местам, прогулка сопровождалась познавательными рассказами об истории и фольклоре края.
- ННаталья12 августа 2023Сказочное путешествие в девственный лес! Поросшие мхом валуны, высокие ели, ягодные поляны, тишина и воздух, пропитанный лесными ароматами и духом
- ЕЕлена2 августа 2023Самобытное путешествие по прекраснейшим лесным дорожкам, невероятная природа и приятная атмосфера волшебных рассказов. Увлекательный поход на гору по узким тропкам и, конечно, захватывающие виды.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Хийденсельга»
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