О Ольга Cортавала и ее живописные окрестности Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!

К Кирилл Cортавала и ее живописные окрестности Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.

Л Лариса Cортавала и ее живописные окрестности Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!

А Алла Лешего бояться - Карелию не видать читать дальше этим с нами. Особенно интересно было лично для меня рассматривать растительный мир, слушать исторические факты и просто находиться на природе. Огромная благодарность Сергею. Прекрасно провела время на прогулке. Сергей приятный и любознательный человек, который любит свой край, изучает историю родных мест, и делится

А Арина Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!

С Сергей Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие Сергей провел по красочным и интересным местам, прогулка сопровождалась познавательными рассказами об истории и фольклоре края.

Н Наталья Лешего бояться - Карелию не видать читать дальше волшебства… Леший, Баба Яга, Кошей и Иван-царевич -- кто они на самом деле?. . Очень правильная информация, которая подаëтся в непринуждëнной увлекательной форме, погружает в сказку и заставляет задуматься. Приходите сами и обязательно приводите детей! Сказочное путешествие в девственный лес! Поросшие мхом валуны, высокие ели, ягодные поляны, тишина и воздух, пропитанный лесными ароматами и духом