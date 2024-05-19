Хийденсельга – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Хийденсельга» в Сортавале, цены от 2 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940 за всё до 6 чел.
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
  • К
    Кирилл
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
  • Л
    Лариса
    18 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!
  • А
    Алла
    11 сентября 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Прекрасно провела время на прогулке. Сергей приятный и любознательный человек, который любит свой край, изучает историю родных мест, и делится
    читать дальше

    этим с нами. Особенно интересно было лично для меня рассматривать растительный мир, слушать исторические факты и просто находиться на природе. Огромная благодарность Сергею.

  • А
    Арина
    2 сентября 2023
    Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
    Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
    Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
    Сергей провел по красочным и интересным местам, прогулка сопровождалась познавательными рассказами об истории и фольклоре края.
  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Сказочное путешествие в девственный лес! Поросшие мхом валуны, высокие ели, ягодные поляны, тишина и воздух, пропитанный лесными ароматами и духом
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    волшебства… Леший, Баба Яга, Кошей и Иван-царевич -- кто они на самом деле?. . Очень правильная информация, которая подаëтся в непринуждëнной увлекательной форме, погружает в сказку и заставляет задуматься. Приходите сами и обязательно приводите детей!

  • Е
    Елена
    2 августа 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Самобытное путешествие по прекраснейшим лесным дорожкам, невероятная природа и приятная атмосфера волшебных рассказов. Увлекательный поход на гору по узким тропкам и, конечно, захватывающие виды.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Хийденсельга»

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  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
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  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Хийденсельга" можно забронировать 3 экскурсии от 2 940 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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