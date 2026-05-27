Исследовать Ладогу лучше всего на катере, когда маршрут уже продуман, темп комфортный, а вокруг — самые выразительные места. Мы пройдём через узкие проливы, скалистые острова и тихие бухты, с остановкой на шхерах. Эта водная прогулка подарит ощущение перезагрузки и настоящего отдыха.
Описание экскурсии
Ладожские шхеры — это архипелаг с особой атмосферой:
- скалистые острова и узкие проливы
- хвойные леса и чистый воздух
- тихие бухты и панорамные виды
Прогулка проходит в составе группы по продуманному маршруту:
- в комфортном темпе без спешки
- с остановками для фото
Организационные детали
- Катер оборудован всеми необходимыми средствами спасения на водах
- Пассажиры застрахованы, у команды есть все необходимые лицензии
- На борту есть пледы и дождевики
- За штурвалом будет один из наших опытных капитанов
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети до 10 лет
|1500 ₽
|Стандартный
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Работаем в сфере водных перевозок с 2015 года. В нашей команде — опытные капитаны, которые хорошо знают акваторию и уверенно чувствуют себя на маршруте. Все рейсы выполняются по лицензии, пассажиры застрахованы — вы можете сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от поездки.
