Ладожские шхеры - групповая прогулка на катере

Пройти по проливам и островам, сделать остановки для фото
Исследовать Ладогу лучше всего на катере, когда маршрут уже продуман, темп комфортный, а вокруг — самые выразительные места. Мы пройдём через узкие проливы, скалистые острова и тихие бухты, с остановкой на шхерах. Эта водная прогулка подарит ощущение перезагрузки и настоящего отдыха.
Описание экскурсии

Ладожские шхеры — это архипелаг с особой атмосферой:

  • скалистые острова и узкие проливы
  • хвойные леса и чистый воздух
  • тихие бухты и панорамные виды

Прогулка проходит в составе группы по продуманному маршруту:

  • в комфортном темпе без спешки
  • с остановками для фото

Организационные детали

  • Катер оборудован всеми необходимыми средствами спасения на водах
  • Пассажиры застрахованы, у команды есть все необходимые лицензии
  • На борту есть пледы и дождевики
  • За штурвалом будет один из наших опытных капитанов

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 3 летБесплатно
Дети до 10 лет1500 ₽
Стандартный3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Работаем в сфере водных перевозок с 2015 года. В нашей команде — опытные капитаны, которые хорошо знают акваторию и уверенно чувствуют себя на маршруте. Все рейсы выполняются по лицензии, пассажиры застрахованы — вы можете сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от поездки.

