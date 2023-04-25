Отправляйтесь на катере в Национальный парк «Ладожские шхеры», чтобы собственными глазами увидеть уникальный природный заповедник.
Вашему взору предстанут каменные острова различной формы, а по одному из них вы сможете прогуляться пешком и подняться на гору Вахтимяки, откуда открывается обзор на шхеры.
Вашему взору предстанут каменные острова различной формы, а по одному из них вы сможете прогуляться пешком и подняться на гору Вахтимяки, откуда открывается обзор на шхеры.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Риеккалансаари
- Церковь Николая Чудотворца
- Дача Винтера
- Остров Хавус и его высокие отвесные скалы
- Остров Хонкасало и гора Вахтимяки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник, состоящий более чем из 600 островов. Большинство из них выглядят как небольшие скалы различной формы, чем и привлекают туристов. Посетите этот удивительный уголок Карелии, чтобы получить море незабываемых впечатлений, ощущение счастья и новые эмоции.
Что вас ожидаетВо время экскурсии вы увидите остров Риеккалансаари, который считается одним из крупнейших на Ладожском озере и расположен напротив города Сортавала. Здесь находится церковь Николая Чудотворца, ставшая преемницей одной из древнейших православных церквей Приладожья. По пути вы также увидите знаменитый парк-отель «Дача Винтера» — он входит в список лучших загородных отелей России и привлекает путешественников не только своей роскошью, но и живописным пейзажным парком. Вы сможете оценить мощь отвесных скал острова Хавус, на которых возвышаются высокие сосны, и остров Хонкасало, именуемый среди местных жителей «Крыша Ладоги». Знаменит он горой Вахтимяки, с которой открывается панорамный вид на шхеры и Ладогу.
Важно знать:• на территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне,
- в рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению администрации Национального парка «Ладожские шхеры»,
- посещение территории Национального парка является платным,
- вам необходимо прибыть на место сбора за 15 минут до начала экскурсии,
- наденьте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на катере туда и обратно с экскурсией от капитана
- Самостоятельная пешая прогулка по острову Хонкасало на гору Вахтимяки
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
- Плата за посещение Национального парка «Ладожские шхеры»
- Место начала и завершения?
- г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Путешествуя с «Сортавала-Валаам», вы получите море незабываемых впечатлений, ощущение счастья и эмоции.
- КоАП РФ Статья 8.39: «Нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч рублей».
- На территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.
- В рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению администрации Национального парка «Ладожские шхеры».
- Посещение территории Национального парка является платным.
- Вам необходимо прибыть за 15 минут до начала экскурсии.
- Контакты: тел. +7921 525 66 66
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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