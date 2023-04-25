Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник, состоящий более чем из 600 островов. Большинство из них выглядят как небольшие скалы различной формы, чем и привлекают туристов. Посетите этот удивительный уголок Карелии, чтобы получить море незабываемых впечатлений, ощущение счастья и новые эмоции.

Что вас ожидаетВо время экскурсии вы увидите остров Риеккалансаари, который считается одним из крупнейших на Ладожском озере и расположен напротив города Сортавала. Здесь находится церковь Николая Чудотворца, ставшая преемницей одной из древнейших православных церквей Приладожья. По пути вы также увидите знаменитый парк-отель «Дача Винтера» — он входит в список лучших загородных отелей России и привлекает путешественников не только своей роскошью, но и живописным пейзажным парком. Вы сможете оценить мощь отвесных скал острова Хавус, на которых возвышаются высокие сосны, и остров Хонкасало, именуемый среди местных жителей «Крыша Ладоги». Знаменит он горой Вахтимяки, с которой открывается панорамный вид на шхеры и Ладогу.

Важно знать:• на территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне,