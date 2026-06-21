в понедельник, среду и пятницу в 11:00

🌲 Погружение в мистическую атмосферу карельской тайги
🔮 Уникальный ритуал для исполнения желаний
🧙♀️ Встреча с легендарными персонажами карельских сказок
🌿 Прогулка по первозданным лесам
🗺️ Открытие секретов и тайн лесного духа
🍃 Чистый воздух и природная энергетика
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Карелии раскрывается во всей красе, а погодные условия наиболее комфортны для прогулок. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть ниже, а погода более переменчива. В другие месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но потребуется более тщательная подготовка и соответствующая экипировка, чтобы насладиться красотой тайги.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ладожские шхеры
Покои Хийси
Карта владений лесного духа
Описание экскурсии
Сказочное путешествие к сердцу лешего
Мы отправимся в особую зону тайги: здешние первозданные леса пропитаны мощной энергетикой, которую чувствуют даже скептики. В прихожей дома лешего мы с ним познакомимся, а чтобы хозяин леса принял нас как гостей — запасëмся оберегами. После знакомства он позволит нам прикоснуться к своему сердцу, которое ему разбили, и вы почувствуете то, что он пережил. Затем пройдём к закадычной подруге и поговорим о настоящем образе бабы Яги. После встречи с колдуньей нам придётся преодолеть препятствие, которое добавит жизненной силы.
Ожившие тайны сказок
Вы узнаете, как не стоит вести себя в доме лесного духа и на что леший способен для воспитания нерадивых гостей. В покоях Хийси исполним ритуал воплощения желаний. Выясним, почему сказочный обряд действует и как он работает в реальности. В пути увидим карту владений хозяина леса. В этом путешествии вы отведаете вкусного воздуха, питающего Дух, который можно черпать ложками. А еще желающие смогут испить живой воды и выполнить магические практики лешего.
Организационные детали
Прогулка начинается в деревне Хийденсельга, в 30 км от Сортавалы. Сюда вы добираетесь самостоятельно на вашем автомобиле (я подскажу как). Также можно заказать такси.
Оберег выдаётся каждому участнику перед входом в лес
На прогулке будем рады видеть взрослых и подростков от 16 лет
Захватите с собой репелленты, обувь для пеших прогулок, одежду с рукавом и брючинами (не шорты). Желательны также головной убор и вода.
ежедневно в 10:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Хийденсельга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Сергей. Я родился и живу в Хийденсельге. Люблю свою малую родину и уважаю историю края. Увлекаюсь поиском исторических фактов о Хийденсельге и окрестностях. Собираю старые фотографии, истории и рассказы, которыми с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
4
3
2
2
–
1
–
О
Оксана
Очень познавательная прогулка получилась Если внимательно слушать и смотреть, можно услышать огромное количество полезной информации и увидеть кучу мелочей, на которые не обратишь внимание с 1го взгляда. С удовольствием прошлись бы ещё раз) большое спасибо Сергею!
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Дарья
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось. Карелию не первый год объезжаю, меня сложно удивить чем-либо уже. Но Сергею это удалось еще как:) читать дальшеуменьшить
не буду раскрывать подробности экскурсии, но скажу сразу - она была увлекательная, таинственная, интересная и разнообразная. Тут и красоты тайги, и заброшенный финский бункер, и чудеса. Начиная от подножья горы, в лесах, интерактивом с викторинами о сказках, я настолько погрузилась в эту атмосферу, что почувствовала Лешего, проносящегося мимо. . до следующего дня еще находилась под впечатлением! Рекомендую очень:) 30.09’24 г.
+2
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Е
Екатерина
На экскурсии нас было четверо - муж, я и двое наших детей (10 и 17 лет) Дети и муж думали, что это будет просто прогулка по лесу, и не особо читать дальшеуменьшить
разделяли сл мной мой интерес к этой экскурсии, но они ошибались. Это очень необычная экскурсия, наверно даже я бы назвала это по другому, тренинг, переосмысление, заложенных нам с детства понятий, раскрытие темы сказок, перенесение этих сказок в нашу реальную жизнь, сравнения персонажей с нами самими. В общем нам очень понравилась экскурсия и самим рассказом и прогулкой по лесу, кислородом который он нам дал и прекрасными видами с горы (спина лешего) Сергей хороший и интересный человек, который сам исследовал эту тему и хочет донести людям смысл сказки и ему это прекрасно удаётся. Рекомендую сходить на эту прогулку и подготовить заранее своё заветное желание 😉
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О
Ольга
Экскурсия «Лешего бояться, Карелию не видать» оставила самые яркие впечатления! Сергей — потрясающий гид, который не только показал нам невероятные карельские леса с их красивыми видами, мхами, грибами и ручьями, читать дальшеуменьшить
но и погрузил в загадочную атмосферу местных мифов. Мы узнали историю Лешего и раскрыли скрытые смыслы в сказках, о которых в обычной жизни не задумываешься. Природа Карелии в этих местах просто волшебная, и это путешествие было настоящим открытием. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать дух леса и узнать больше о карельских традициях!
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Л
Лаврухина
Тёплая и душевная прогулка, от которой остались только лучшие впечатления и совершенно новый опыт. Зацепила искренность экскурсовода: Сергей не просто провел по живописному маршруту, а раскрыл все очарование и атмосферу этих мест. Если хотите прочувствовать дух Карелии, а не просто увидеть достопримечательности, вам точно стоит сходить в гости к Лешему.
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Е
Елена
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для себя,и, конечно же, кое-что намотали на ус. Места необыкновенно красивые,сильные,энергетика мощная. Поели бруснику и голубику еще. Надеемся,что когда-нибудь еще сходим в гости к Лешему. Сергей,спасибо вам,это было невероятно круто и здорово!
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