в понедельник, среду и пятницу в 11:00

«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг

Совершить сталкерскую вылазку в особую зону тайги и услышать предания о карельском духе

4.8
5 отзывов
С виду обычная деревня, Хийденсельга недаром названа от имени карельского лешего Хийси: здесь случаются необъяснимые вещи, а местные леса наполнены особой энергетикой.

Вооружившись оберегами, в группе до 10 человек мы отправимся в сердце тайги, чтобы среди мшистых камней, заброшенных бункеров и сказочных видов Ладожских шхер найти ответы на мистические вопросы.
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг
«Лешего бояться — Карелию не видать»: авторский треккинг

Что вас ожидает

Сталкерская вылазка в сердце Карелии

Из колоритной деревушки Хийденсельга мы отправимся в особую зону тайги: здешние первозданные леса пропитаны мощной энергетикой, которую чувствуют даже заядлые скептики. Мы пройдём по хвойным тропам и мшистым скалам, на горе Хийденвуори отыщем финский бункер времён советско-финляндской войны и заглянем внутрь. А на десерт я приберег неописуемую круговую панораму Ладожских шхер и лесного моря, которая откроется нам с вершины горы.

Ожившие легенды о лешем Хийси

В центре нашей вылазки — предания о карельском лешем Хийси, который считается у коренных жителей лесным духом, богом охоты и хранителем леса. По дороге вы разберетесь, как ведёт себя Хийси и на что он способен. Через карельский эпос «Калевала» узнаете о сотворении мира и о герое, который охотился на лося Хийси. Я покажу вам «сердце лешего» и открою историю о девушке, которая его разбила. Поделюсь рассказами очевидцев о встречах с лесным стражем. И конечно, покажу место силы, где стоит загадать заветное желание — и оно непременно исполнится.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в деревне Хийденсельга, в 30км от Сортавалы. Сюда вы добираетесь самостоятельно на вашем автомобиле (я подскажу как). Также можно заказать такси (800 руб. в одну сторону).
  • Оберег выдаётся каждому участнику перед входом в лес
  • Экскурсия не подойдет детям до 16 лет
  • Захватите с собой репелленты, обувь для пеших прогулок, одежду с рукавом и брючинами (не шорты). Желательны также головной убор и вода.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в деревне Хийденсельга
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, среду и пятницу в 11:00

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я родился и живу в Хийденсельге. Люблю свою малую родину и уважаю историю края. Увлекаюсь поиском исторических фактов о Хийденсельге и окрестностях. Собираю старые фотографии, истории и рассказы, которыми с удовольствием поделюсь с вами.
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5 реальных отзывов от туристов

Василиса
12 окт 2021
Мне и моему кавалеру экскурсия понравилось.
Гид Сергей провёл нас по загадочной горе, мы здорово прогулялись и услышали разные истории об этих местах, о сердце Лешего, а также о героях русских сказок. Особенно понравилось про бабу Ягу:)
В конце экскурсии нас ждал удивительный вид с горы.
Спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
П
28 сен 2021
Отличный маршрут вдали от туристической тропы, рекомендую к обязательному посещению.
П
9 сен 2021
Во время пешей прогулки познакомились с красотами карельского леса и его сказочного ландшафта. Сергей, погрузив нас в мир народных сказаний, провел по мягкому, из-за множества мха, красивому маршруту. Попутно насобирали грибов на ужин.
К
21 авг 2021
Попадая в леса Карелии сразу ощущаешь себя как в сказке. Гид Сергей раскрыл эту тему полностью: показал свой любый лес, создав атмосферу уважения и благоговения перед лесом, рассказал реальные истории, которые происходили в лесу, что начинаешь задумываться о наличии каких-то сил в нем. Но а вишенкой на торте стал красивый вид с горы на бесконечные леса и трёхэтажную Ладогу. Маршрут не сложный, по дороге пособирали грибов, рассмотрели микромир лишайников и посетили настоящую пещеру.
Советую и взрослым и детям, получили большое удовольствие.
Н
21 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Сергей хорошо и живо рассказывает. Необычный маршрут, очень интересный. Красивые пейзажи, любопытные места. Рекомендую, супер просто. Гид в конце экскурсии помог организовать такси обратно в город. Спасибо ему за все.

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