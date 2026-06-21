в понедельник, среду и пятницу в 11:00

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Лешего бояться - Карелию не видать

Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Приглашаем вас в путешествие по мистическим тропам Карелии, где каждый шаг открывает дверь в мир древних легенд и сказаний.

В деревне Хийденсельга, где леса хранят тайны карельского лешего Хийси, вы окунетесь
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в атмосферу необъяснимого и волшебного. Ваш путь будет охранять оберег, а духи леса поделятся с вами своей мудростью и силой.

Встреча с бабой Ягой, ритуалы для исполнения желаний и магические практики лешего - все это ждет участников нашей экскурсии.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть тайны ладожских шхер и прикоснуться к величию природы Северо-Запада России

5
77 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в мистическую атмосферу карельской тайги
  • 🔮 Уникальный ритуал для исполнения желаний
  • 🧙‍♀️ Встреча с легендарными персонажами карельских сказок
  • 🌿 Прогулка по первозданным лесам
  • 🗺️ Открытие секретов и тайн лесного духа
  • 🍃 Чистый воздух и природная энергетика

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Карелии раскрывается во всей красе, а погодные условия наиболее комфортны для прогулок. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть ниже, а погода более переменчива. В другие месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но потребуется более тщательная подготовка и соответствующая экипировка, чтобы насладиться красотой тайги.
Сейчас август — это идеальное время.
Лешего бояться - Карелию не видать
Лешего бояться - Карелию не видать
Лешего бояться - Карелию не видать

Что можно увидеть

  • Ладожские шхеры
  • Покои Хийси
  • Карта владений лесного духа

Описание экскурсии

Сказочное путешествие к сердцу лешего

Мы отправимся в особую зону тайги: здешние первозданные леса пропитаны мощной энергетикой, которую чувствуют даже скептики. В прихожей дома лешего мы с ним познакомимся, а чтобы хозяин леса принял нас как гостей — запасëмся оберегами. После знакомства он позволит нам прикоснуться к своему сердцу, которое ему разбили, и вы почувствуете то, что он пережил. Затем пройдём к закадычной подруге и поговорим о настоящем образе бабы Яги. После встречи с колдуньей нам придётся преодолеть препятствие, которое добавит жизненной силы.

Ожившие тайны сказок

Вы узнаете, как не стоит вести себя в доме лесного духа и на что леший способен для воспитания нерадивых гостей. В покоях Хийси исполним ритуал воплощения желаний. Выясним, почему сказочный обряд действует и как он работает в реальности. В пути увидим карту владений хозяина леса. В этом путешествии вы отведаете вкусного воздуха, питающего Дух, который можно черпать ложками. А еще желающие смогут испить живой воды и выполнить магические практики лешего.

Организационные детали

  • Прогулка начинается в деревне Хийденсельга, в 30 км от Сортавалы. Сюда вы добираетесь самостоятельно на вашем автомобиле (я подскажу как). Также можно заказать такси.
  • Оберег выдаётся каждому участнику перед входом в лес
  • На прогулке будем рады видеть взрослых и подростков от 16 лет
  • Захватите с собой репелленты, обувь для пеших прогулок, одежду с рукавом и брючинами (не шорты). Желательны также головной убор и вода.

ежедневно в 10:30 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Хийденсельга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Сергей. Я родился и живу в Хийденсельге. Люблю свою малую родину и уважаю историю края. Увлекаюсь поиском исторических фактов о Хийденсельге и окрестностях. Собираю старые фотографии, истории и рассказы, которыми с удовольствием поделюсь с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
4
3
2
2
1
О
Очень познавательная прогулка получилась Если внимательно слушать и смотреть, можно услышать огромное количество полезной информации и увидеть кучу мелочей, на которые не обратишь внимание с 1го взгляда. С удовольствием прошлись бы ещё раз)
большое спасибо Сергею!
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Дарья
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Карелию не первый год объезжаю, меня сложно удивить чем-либо уже. Но Сергею это удалось еще как:)
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не буду раскрывать подробности экскурсии, но скажу сразу - она была увлекательная, таинственная, интересная и разнообразная. Тут и красоты тайги, и заброшенный финский бункер, и чудеса.
Начиная от подножья горы, в лесах, интерактивом с викторинами о сказках, я настолько погрузилась в эту атмосферу, что почувствовала Лешего, проносящегося мимо. . до следующего дня еще находилась под впечатлением!
Рекомендую очень:)
30.09’24 г.

Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.+2
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
Случайно набрела на эту экскурсию в интернете. Заинтересовало название, собственно, с него все и началось.
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Е
На экскурсии нас было четверо - муж, я и двое наших детей (10 и 17 лет) Дети и муж думали, что это будет просто прогулка по лесу, и не особо
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разделяли сл мной мой интерес к этой экскурсии, но они ошибались. Это очень необычная экскурсия, наверно даже я бы назвала это по другому, тренинг, переосмысление, заложенных нам с детства понятий, раскрытие темы сказок, перенесение этих сказок в нашу реальную жизнь, сравнения персонажей с нами самими. В общем нам очень понравилась экскурсия и самим рассказом и прогулкой по лесу, кислородом который он нам дал и прекрасными видами с горы (спина лешего) Сергей хороший и интересный человек, который сам исследовал эту тему и хочет донести людям смысл сказки и ему это прекрасно удаётся. Рекомендую сходить на эту прогулку и подготовить заранее своё заветное желание 😉

На экскурсии нас было четверо - муж, я и двое наших детей (10 и 17 лет)
На экскурсии нас было четверо - муж, я и двое наших детей (10 и 17 лет)
На экскурсии нас было четверо - муж, я и двое наших детей (10 и 17 лет)
На экскурсии нас было четверо - муж, я и двое наших детей (10 и 17 лет)
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О
Экскурсия «Лешего бояться, Карелию не видать» оставила самые яркие впечатления! Сергей — потрясающий гид, который не только показал нам невероятные карельские леса с их красивыми видами, мхами, грибами и ручьями,
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но и погрузил в загадочную атмосферу местных мифов. Мы узнали историю Лешего и раскрыли скрытые смыслы в сказках, о которых в обычной жизни не задумываешься. Природа Карелии в этих местах просто волшебная, и это путешествие было настоящим открытием. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать дух леса и узнать больше о карельских традициях!

Экскурсия «Лешего бояться, Карелию не видать» оставила самые яркие впечатления! Сергей — потрясающий гид, который не
Экскурсия «Лешего бояться, Карелию не видать» оставила самые яркие впечатления! Сергей — потрясающий гид, который не
Экскурсия «Лешего бояться, Карелию не видать» оставила самые яркие впечатления! Сергей — потрясающий гид, который не
Экскурсия «Лешего бояться, Карелию не видать» оставила самые яркие впечатления! Сергей — потрясающий гид, который не
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Л
Тёплая и душевная прогулка, от которой остались только лучшие впечатления и совершенно новый опыт. Зацепила искренность экскурсовода: Сергей не просто провел по живописному маршруту, а раскрыл все очарование и атмосферу этих мест. Если хотите прочувствовать дух Карелии, а не просто увидеть достопримечательности, вам точно стоит сходить в гости к Лешему.
Тёплая и душевная прогулка, от которой остались только лучшие впечатления и совершенно новый опыт. Зацепила искренность
Тёплая и душевная прогулка, от которой остались только лучшие впечатления и совершенно новый опыт. Зацепила искренность
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Е
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для себя,и, конечно же, кое-что намотали на ус. Места необыкновенно красивые,сильные,энергетика мощная. Поели бруснику и голубику еще. Надеемся,что когда-нибудь еще сходим в гости к Лешему.
Сергей,спасибо вам,это было невероятно круто и здорово!
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
Сергей весьма опытный экскурсовод,с ним прогулка прошла на одном дыхании. Интересно рассказывает,показывает,интерпретирует. Очень многое поняли для
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