в понедельник, среду и пятницу в 11:00

Приглашаем вас в путешествие по мистическим тропам Карелии, где каждый шаг открывает дверь в мир древних легенд и сказаний.В деревне Хийденсельга, где леса хранят тайны карельского лешего Хийси, вы окунетесь

в атмосферу необъяснимого и волшебного. Ваш путь будет охранять оберег, а духи леса поделятся с вами своей мудростью и силой. Встреча с бабой Ягой, ритуалы для исполнения желаний и магические практики лешего - все это ждет участников нашей экскурсии. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть тайны ладожских шхер и прикоснуться к величию природы Северо-Запада России

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Карелии раскрывается во всей красе, а погодные условия наиболее комфортны для прогулок. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть ниже, а погода более переменчива. В другие месяцы, особенно зимой, путешествие возможно, но потребуется более тщательная подготовка и соответствующая экипировка, чтобы насладиться красотой тайги.

Сейчас август — это идеальное время.