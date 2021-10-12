в понедельник, среду и пятницу в 11:00

Что вас ожидает

Сталкерская вылазка в сердце Карелии

Из колоритной деревушки Хийденсельга мы отправимся в особую зону тайги: здешние первозданные леса пропитаны мощной энергетикой, которую чувствуют даже заядлые скептики. Мы пройдём по хвойным тропам и мшистым скалам, на горе Хийденвуори отыщем финский бункер времён советско-финляндской войны и заглянем внутрь. А на десерт я приберег неописуемую круговую панораму Ладожских шхер и лесного моря, которая откроется нам с вершины горы.

Ожившие легенды о лешем Хийси

В центре нашей вылазки — предания о карельском лешем Хийси, который считается у коренных жителей лесным духом, богом охоты и хранителем леса. По дороге вы разберетесь, как ведёт себя Хийси и на что он способен. Через карельский эпос «Калевала» узнаете о сотворении мира и о герое, который охотился на лося Хийси. Я покажу вам «сердце лешего» и открою историю о девушке, которая его разбила. Поделюсь рассказами очевидцев о встречах с лесным стражем. И конечно, покажу место силы, где стоит загадать заветное желание — и оно непременно исполнится.

Организационные детали