Сортавала, известная также как Сердоболь, привлекает своими архитектурными стилями и культурным наследием. Экскурсия начинается на набережной, где рассказывается об истории города и его значимых датах.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 История и культура
- 🎶 Карельские традиции
- 🏞️ Природные красоты
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Управление Финской православной церкви
- Дом Форда
- Сберегательный банк
- Хельсинкский банк
- Объединённый банк Северных стран
Описание экскурсии
- Мы пройдём по старинной улице Кристинанкату к мысу Кирккониеми.
- Вы увидите Управление Финской православной церкви, или «Дом Форда», необычную автостанцию и пожарное депо позапрошлого века.
- Посмотрите на здания бывших банков и удивитесь их количеству в таком небольшом городе. Среди них найдёте сберегательный и Хельсинкский банки, а также Объединённый банк Северных стран.
- Мы вместе сосчитаем треугольные площади в городе. Я объясню, почему они появились в Сортавале.
- Мы пройдём по старинной улице Турункату, одной из самых хорошо сохранившихся с начала прошлого века.
На прогулке я расскажу:
- О карело-финском эпосе «Калевала» и памятнике рунопевцу.
- Особенностях происхождения финских и карельских названий, а также некоторых фамилий.
- Интересных людях, которые жили в городе Сортавала и оставили здесь необыкновенное «наследство».
- Жизни и быте карелов, а также приветствиях по-карельски.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
- Экскурсия подходит для тех, у кого маленькие дети, для тех, кто ограничен во времени. Есть еще два предложения: маршрут на 2 часа и на 2, 5 часа.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети 8-16 лет
|350 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 2666 туристов
По специальности я преподаватель русского языка и литературы. Живу в городе Сортавала с 1995 года. В 2021 году закончила курсы экскурсоводов и поняла, что это — моя профессия, я просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 ноя 2025
Светлана с большой любовью к Сортавала познакомила нас с этим небольшим, но с очень богатой историей, городом. Слушать было увлекательно и интересно. Также гид провела небольшой экскурс о языке Карелов, обычаях и традициях края. Рекомендую!
Анна
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Даже под осенним ноябрьским дожем было очень здорово и познавательно! Спасибо огромное Светлане за четкий и понятный материал!
Н
Наталья
3 июл 2025
Великолепная экскурсия! Очень интересно было услышать историю города Сортавала от коренной карелки.
Мы в этот день уезжали и взяли на 1,5 ч экскурсию. Если время позволяет советую брать на большее время.
А
Анна
30 июн 2025
Наша экскурсия попала на проливной дождь +15⁰С, несмотря на конец июня.
Тем не менее дети с удовольствием слушали, мы обошли Сортавала, сколько позволила погода, и от города остались самые тёплые впечатления. Светлана, спасибо за рассказ, за сувениры, за загадки и за множество рекомендаций после.
Е
Екатерина
14 апр 2025
Светлана провела для нас индивидуальную экскурсию по Сортавала.
Экскурсию бронировали день в день,что для нас, как для «быстрых путешественников» было очень удобно.
Экскурсия прошла в классическом стиле с упором в этнографию. Центр
О
Ольга
26 июл 2024
Великолепный экскурсовод, влюблённый в город и историю своего народа. Нам просто очень повезло, что Светлана нашла возможность и время провести для нас экскурсию. Мы смогли увидеть город глазами человека, который живёт и дышит им.
После прогулки по городу сложилась картинка, которая надолго останется в памяти.
Рекомендуем всем Светлану, как лучшего экскурсовода!!!
