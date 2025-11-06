читать дальше

Светлана очень увлеченно и воодушевленно рассказывает о городе.

Мы слушали с огромным удовольствием и об архитектуре и о происхождении карельских, финских названий, о рунах, о карельских традициях, о которых Светлана знает из собственного опыта в том числе.

И хотя нам надо было уезжать, по совету Светланы мы посетили музей Кронида Гоголева и не пожалели.

А еще так воодушевились экскурсией, что позже приобрели книгу "Калевала".

Хотим поблагодарить такого замечательного экскурсовода и порекомендовать экскурсии со Светланой!