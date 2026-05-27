Это путешествие для тех, кто хочет исследовать Карелию со всех сторон: от неприручённой стихии воды и леса — до удивительного места силы, где гостей встречают намоленные храмы и скиты.
Мы обеспечим удобный трансфер в одну сторону, а вы сами решите, сколько времени провести на архипелаге: несколько часов или несколько дней.
Мы обеспечим удобный трансфер в одну сторону, а вы сами решите, сколько времени провести на архипелаге: несколько часов или несколько дней.
Описание экскурсии
Дорога на остров
По пути вы проплывёте:
- вдоль острова Риеккалансаари — самого крупного в Ладожском озере
- мимо отвесных скал острова Хавус, которые волны омывают сотни лет
- рядом с островами Пиени-Хепосаари и Суури-Хепосаари, похожими на спящих драконов
Валаамский архипелаг
В его составе более пятидесяти островков, больше двадцати соборов, церквей, скитов и часовен. Там вы сможете:
- самостоятельно исследовать местность, познакомиться с историей и святынями
- посетить православные богослужения и молебны перед чудотворными иконами и мощами преподобных Сергия и Германа Валаамских
- заказать экскурсию, арендовать электровелосипед или электрокар с водителем-гидом
Организационные детали
- Едем на комфортабельном катере с закрытой кабиной и обзорными окнами, оснащённым всеми необходимыми средствами безопасности
- Стоимость поездки указана в одну сторону (до острова). Обратная дорога бронируется и оплачивается отдельно
- При необходимости поможем организовать экскурсии и трапезу на Валааме
- Не рекомендуем эту поездку людям с проблемами позвоночника (грыжи, протрузии, после операций). Ладога не всегда бывает спокойной, при волнениях катер слегка потряхивает
ежедневно в 09:00 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3870 ₽
|Дети до 9 лет включительно
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 182 туристов
Дорогие гости нашего города, приглашаю вас на незабываемую прогулку на катере по Ладожским шхерам и на святой о. Валаам. Путешествуя с нами, вы получаете безопасность, комфорт и море незабываемых эмоций!
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «На катере - к Северному Афону: трансфер на Валаам»
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
В трендеВалаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы
Полюбоваться природой скалистого архипелага и монастырём и высадиться на необитаемом острове
Начало: На ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5605 ₽
5900 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Насладитесь незабываемой прогулкой по Ладожскому озеру. Откройте для себя исторические и природные достопримечательности в компании опытного гида
Начало: На причале в Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Путешествие на Валаам начинается с комфортного трансфера из Сортавалы. Уникальная возможность насладиться красотой Ладожских шхер и провести время на острове
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры
Отправиться на катере к монастырскому комплексу на острове и к живописным местам озера
Начало: Валаамский причал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
59 000 ₽ за всё до 11 чел.
3870 ₽ за человека