Это невероятно красивое путешествие по Ладоге. Вы доберётесь на катере до острова Валаам, проведёте там несколько часов и увидите знаменитый монастырский архипелаг. На обратном пути вас ждёт прогулка по Ладожским шхерам — лабиринту скалистых островов, а также высадка на одном из самых живописных островов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Переход по Ладоге (45 мин)

От причала в центре Сортавалы мы отправимся на катере через открытую Ладогу. По пути капитан расскажет о Ладожском озере, островах и природе Карелии.

Остров Валаам (3–3,5 ч)

Здесь у вас будет свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по территории монастыря и острова.

По желанию через нас можно заказать пешую экскурсию с гидом (около 2 часов, оплачивается отдельно).

Ладожские шхеры

После Валаама мы отправимся в сторону уникального архипелага из десятков скалистых островов. Это одно из самых живописных мест Карелии с гранитными берегами, соснами и прозрачной водой.

Остров Хонкасало (30–40 мин)

Мы сделаем остановку на острове, где вас ждёт небольшая прогулка и панорамные виды на шхеры.

Возвращение в Сортавалу

После прогулки по шхерам мы вернёмся обратно в город.

Организационные детали

На борту катера есть пледы, питьевая вода, аптечка и спасательные жилеты

Мы выходим в акваторию только при благоприятной погоде

С вами будет один из капитанов нашей команды

Дополнительные возможности (по запросу)