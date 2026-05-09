Это невероятно красивое путешествие по Ладоге.
Вы доберётесь на катере до острова Валаам, проведёте там несколько часов и увидите знаменитый монастырский архипелаг.
На обратном пути вас ждёт прогулка по Ладожским шхерам — лабиринту скалистых островов, а также высадка на одном из самых живописных островов.
Описание экскурсии
Переход по Ладоге (45 мин)
От причала в центре Сортавалы мы отправимся на катере через открытую Ладогу. По пути капитан расскажет о Ладожском озере, островах и природе Карелии.
Остров Валаам (3–3,5 ч)
Здесь у вас будет свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по территории монастыря и острова.
По желанию через нас можно заказать пешую экскурсию с гидом (около 2 часов, оплачивается отдельно).
Ладожские шхеры
После Валаама мы отправимся в сторону уникального архипелага из десятков скалистых островов. Это одно из самых живописных мест Карелии с гранитными берегами, соснами и прозрачной водой.
Остров Хонкасало (30–40 мин)
Мы сделаем остановку на острове, где вас ждёт небольшая прогулка и панорамные виды на шхеры.
Возвращение в Сортавалу
После прогулки по шхерам мы вернёмся обратно в город.
Организационные детали
- На борту катера есть пледы, питьевая вода, аптечка и спасательные жилеты
- Мы выходим в акваторию только при благоприятной погоде
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Дополнительные возможности (по запросу)
- Пешая экскурсия по Валааму с гидом
- Гольф-кары с экскурсоводом на острове Валаам
- Индивидуальная аренда катера
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 10 лет
|3000 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы организуем водные прогулки и экскурсии на катерах по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Находимся в городе Сортавала и уже не первый сезон проводим туры по одному из самых красивых мест России.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Недавно отправились на прогулку на катере и остались в полном восторге! Увидели нерпу — редкое и удивительное зрелище. Капитан оказался замечательным собеседником, делился интересными историями. Сам катер был чистеньким и новеньким, что добавляло комфорта. Рекомендую всем!!!
А
В восторге от экскурсии «Валаам + Ладожские шхеры». Потрясающей красоты природа, комфортный катер, профессиональная команда. Остров Валаам, храм, скиты превзошли все ожидания. Огромное спасибо Дмитрию, обязательно приеду еще!
