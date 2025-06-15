Мои заказы

Индивидуальное путешествие в сердце Ладожских шхер на катере

Откройте для себя живописные Ладожские шхеры на индивидуальной прогулке. Насладитесь видами, тишиной и исследуйте острова на катере
Добро пожаловать в живописный уголок северного Приладожья. Вас ждёт путешествие среди скалистых островов и извилистых проливов. Остановки в видовых точках позволят насладиться панорамами Ладоги. В сердце шхер высадка на остров,
где можно прогуляться по тропинкам и смотровым площадкам.

Полюбуйтесь скалой, запечатлённой Рерихом, вдохните свежий воздух Ладоги и, возможно, увидите ладожскую нерпу. Катер с закрытой кабиной и открытой палубой обеспечит комфорт и безопасность

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Уникальный маршрут среди шхер
  • 🏞 Панорамные виды Ладоги
  • 🏝 Высадка на необитаемый остров
  • 🖼 Скала Рериха
  • 🐾 Возможность увидеть нерпу
Ближайшие даты:
21
апр22
апр23
апр24
апр25
апр26
апр27
апр
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Скала Рериха
  • Каменная черепаха

Описание водной прогулки

  • Мы пройдём по уникальному маршруту среди маленьких скалистых островов по извилистым проливам северного Приладожья
  • В пути сделаем несколько остановок в видовых местах — вас ждут красивейшие пейзажи
  • В самом сердце Ладожских шхер мы совершим высадку на берег — на одном из необитаемых островов
  • С высокой скалы вы полюбуетесь панорамным видом просторов Ладоги, островов и проливов

А ещё

  • Вы увидите знаменитую скалу, которую запечатлел на одном из своих полотен Николай Рерих
  • Вдохнёте сладкий, пьянящий воздух самого большого озера в Европе
  • Тихонько пройдёте мимо Каменной черепахи
  • И может быть, даже повстречаете ладожскую нерпу!

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере с закрытой кабиной (с большими обзорными окнами и отоплением). При желании вы можете выйти на открытую палубу
  • На катере есть спасательные жилеты и плоты, перед началом прогулки мы проведём небольшой инструктаж по безопасности
  • Сопровождать вас буду я или другой гид-капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Валаамская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 760 туристов
Интерес к активному и приятному отдыху помогает нам создавать широкий ассортимент туристических услуг в Сортавале. Наша команда придумывает интересные авторские программы, мы открываем новые направления и постоянно работаем над маршрутами, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым и влюбить в Ладогу!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
15 июн 2025
Уважаемый Денис, спасибо за грамотное деловое общение до начала, прекрасную организацию экскурсии, достойный транспорт и самые приятные впечатления! Мои рекомендации и благодарность вашей команде.

