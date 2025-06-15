Добро пожаловать в живописный уголок северного Приладожья. Вас ждёт путешествие среди скалистых островов и извилистых проливов. Остановки в видовых точках позволят насладиться панорамами Ладоги. В сердце шхер высадка на остров,
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальный маршрут среди шхер
- 🏞 Панорамные виды Ладоги
- 🏝 Высадка на необитаемый остров
- 🖼 Скала Рериха
- 🐾 Возможность увидеть нерпу
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Скала Рериха
- Каменная черепаха
Описание водной прогулки
- Мы пройдём по уникальному маршруту среди маленьких скалистых островов по извилистым проливам северного Приладожья
- В пути сделаем несколько остановок в видовых местах — вас ждут красивейшие пейзажи
- В самом сердце Ладожских шхер мы совершим высадку на берег — на одном из необитаемых островов
- С высокой скалы вы полюбуетесь панорамным видом просторов Ладоги, островов и проливов
А ещё…
- Вы увидите знаменитую скалу, которую запечатлел на одном из своих полотен Николай Рерих
- Вдохнёте сладкий, пьянящий воздух самого большого озера в Европе
- Тихонько пройдёте мимо Каменной черепахи
- И может быть, даже повстречаете ладожскую нерпу!
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере с закрытой кабиной (с большими обзорными окнами и отоплением). При желании вы можете выйти на открытую палубу
- На катере есть спасательные жилеты и плоты, перед началом прогулки мы проведём небольшой инструктаж по безопасности
- Сопровождать вас буду я или другой гид-капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Валаамская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 760 туристов
Интерес к активному и приятному отдыху помогает нам создавать широкий ассортимент туристических услуг в Сортавале. Наша команда придумывает интересные авторские программы, мы открываем новые направления и постоянно работаем над маршрутами, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым и влюбить в Ладогу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
15 июн 2025
Уважаемый Денис, спасибо за грамотное деловое общение до начала, прекрасную организацию экскурсии, достойный транспорт и самые приятные впечатления! Мои рекомендации и благодарность вашей команде.
