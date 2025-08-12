Мои заказы

Залив Ляппяярви – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Залив Ляппяярви» в Сортавале, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Прогулки на каяках
2 часа
96 отзывов
Водная прогулка
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу северного заката на каяке, наслаждаясь спокойствием карельской природы и увлекательными легендами
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 18:00
10 сен в 18:00
11 сен в 18:00
2700 ₽ за человека
Путешествие в сердце Ладожских шхер
На катере
2 часа
18 отзывов
Водная прогулка
Путешествие в сердце Ладожских шхер
Погрузитесь в мир Ладожских шхер: скалистые острова, уникальная природа и увлекательные истории ждут вас в этом водном приключении
Начало: На ул. Валаамская
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
На катере - по секретным местам Ладожских шхер
На катере
2 часа
Водная прогулка
На катере - по секретным местам Ладожских шхер
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере. Вас ждут уединённые острова и увлекательные истории капитана
Начало: На улице Валаамской
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
3000 ₽ за человека
На святой остров Валаам и к Ладожским шхерам из Сортавалы
На катере
6 часов
Водная прогулка
На святой остров Валаам и к Ладожским шхерам из Сортавалы
Путешествие к Валааму и Ладожским шхерам - это встреча с природой и историей Карелии. Откройте для себя удивительные пейзажи и духовные места
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    3 августа я и мои дочка и внучка приняли участие в интереснейшем маленьком путешествии на каяках по заливу г. Сортавала.
    читать дальше

    У нас не было никакого опыта плавания на таких лодках и вообще на лодках с вёслами и поэтому мы опасались, а сможем ли мы в течение 2-х часов грести вёслами, управлять лодкой. Большое спасибо Ивану, он провёл с нами инструктаж, убедил, что всё у нас получится. Подарком за наши старания была прекрасная погода, прекрасные виды залива, заката солнца. Всем путешественникам, кто отдыхает в Карелии, в Сортавале советую совершить такую прогулку.

  • И
    Игорь
    7 августа 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Замечательный каякинг! Иван очень приветливый и доброжелательный! Всё ясно и понятно объяснил нам, новичкам в этой сфере. С ним было
    читать дальше

    не страшно и интересно плавать! Мы получили огромное удовольствие от такого путешествия по заливу! Но! Людям с большим ростом трудновато поместится в каяк😊! А мой спутник именно такой! Однако, нам всё очень понравилось, несмотря на небольшое неудобство размещения в каяке! 👍

  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Иван большой молодец 👏! Научил нас, как управлять каяком с первой прогулки. Спасибо огромное за такое радостное впечатление от вечерней прогулки по заливу Сортавалы! 👍😊
    Иван большой молодец 👏! Научил нас, как управлять каяком с первой прогулки. Спасибо огромное за такое радостное впечатление от вечерней прогулки по заливу Сортавалы! 👍😊
  • с
    светлана
    3 августа 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Было сложно грести, если нет течения, но очень круто! Впечатления непередаваемые! Я бы повторила. Интересный рассказ и вкусный чай! Спасибо)
  • А
    Алексей
    30 июля 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Замечательная прогулка! Всё очень понравилось! Однозначно рекомендую 👍!
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Все понравилось! прокатились с ветерком, еще и нерпу видели!
  • Н
    Николай
    22 июля 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Ходили по маршруту 18 июля, капитан - Стас. Все подробно рассказывал, материалом владеет, на вопросы отвечает. Немного нагловат (типа, я
    читать дальше

    местный - не мешайте мне рассказывать), но это не портило общее впечатление. Можно смело рекомендовать
    Единственный минус - 35 минут на острове пролетают совсем незаметно…. но это понятно, иначе там будет столпотворение
    Спасибо организаторам за интересную экскурсию!

  • М
    Мария
    5 июля 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Были на какякинге с Иваном 27 и 28 июня. Встречали закат на спокойной воде.
    Очень понравилось!!! Была группа 10 человек, которую
    читать дальше

    мы разбили на 2 дня, абсолютно у всех это был первый опыт. Иван очень подробно, доступно и понятно объяснил технику безопасности, рассказал об управлении и правилах поведения на воде. В итоге получили невероятное удовольствие от вечернего путешествия. Иван очень интересный человек и рассказчик, с душевным подходом организовал наши заплывы. В итоге мы все получили такие невероятные впечатления, на обратном пути движение было почти как медитация на воде!
    Для людей без опыта 2 часа вполне достаточно для первого раза.
    Рассказали уже всем знакомым, и сами обязательно еще приедем! Спасибо сердечное от коллектива.

    Были на какякинге с Иваном 27 и 28 июня. Встречали закат на спокойной воде.
  • Е
    Елена
    1 июля 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Ездили от Дениса на Ладожские шхеры, очень понравилось! Хоть и был дождь, путешествие состоялось! На шхерах вышло солнце и там
    читать дальше

    так стало красиво, поистенне удивляешься нашей русской красоте!! Хотелось бы конечно больше времени там провести, понятно что кто это видит каждый день им не интересно, но нам туристам хочется большего!!! Спасибо за прекрасную экскурсию и что разрешили с собачкой!!!

    Ездили от Дениса на Ладожские шхеры, очень понравилось! Хоть и был дождь, путешествие состоялось! На шхерах
  • С
    Светлана
    27 июня 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Экскурсия понравилась. Виды прекрасные. Все организовано замечательно. Единственное, подвела погода. Примерно на полпути начался сильный дождь. К сожалению, мы не взяли дождевики, поэтому по острову гулять не пошли. А так однозначно рекомендую.
  • И
    Игорь
    24 июня 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Капитан Станислав провёл увлекательную прогулку по шхерам. Постоянно оказывал внимание пассажирам и заботился об их безопасном путешествии. Экскурсия состоялась с 15.00 до 17.00 23 июня (согласно заявке) на катере "Бьерри Карелия". Спасибо!
    Капитан Станислав провёл увлекательную прогулку по шхерам. Постоянно оказывал внимание пассажирам и заботился об их безопасном
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Остались в полном восторге, получили массу новых впечатлений, невероятные пейзажи💥
  • К
    Катерина
    21 июня 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Спасибо Ивану за замечательную прогулку на каяках! Вначале проводится инструктаж, все очень понятно, на воде не было никаких трудностей. Маршрут очень красивый, интересный, можно любоваться прекрасными видами.
    Спасибо Ивану за замечательную прогулку на каяках! Вначале проводится инструктаж, все очень понятно, на воде не было никаких трудностей. Маршрут очень красивый, интересный, можно любоваться прекрасными видами.
  • В
    Васильева
    12 июня 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Отличная экскурсия по времени, насыщенности и количеству информации. Небольшая группа (нас было 6 и капитан) очень понравилось
    Отличная экскурсия по времени, насыщенности и количеству информации. Небольшая группа (нас было 6 и капитан) очень понравилось
  • С
    Светлана
    12 июня 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Всех привозят на один остров при огромном количестве островов. На острове от людей не пройти. Не комфортно.
  • Д
    Дарья
    10 июня 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Нам очень все понравилось!
    Чудесная экскурсия с завораживающими видами темно-зеленый лесных островов. Нам повезло - мы видели нерп. Экскурсовод Алексей, как рассказчик, приятно дополнял поездку, чувствовалась любовь к его делу. Высадка на необитаемый остров стала прекрасной кульминацией всей нашей программы.
    Нам очень все понравилось!
  • Д
    Дарья
    10 июня 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Очень понравилась поездка! Незабываемые впечатления, восхитительные красоты Ладоги. Гид попался очень хороший, рекомендую)
    Очень понравилась поездка! Незабываемые впечатления, восхитительные красоты Ладоги. Гид попался очень хороший, рекомендую)
  • К
    Карина
    9 июня 2025
    Путешествие в сердце Ладожских шхер
    Поездка была увлекательной, даже дождик не помешал насладиться ей. Пейзажи шхер захватывающие, не передать словами. Спасибо за поездку и особое спасибо за догфрэндли подход.
    Поездка была увлекательной, даже дождик не помешал насладиться ей. Пейзажи шхер захватывающие, не передать словами. Спасибо за поездку и особое спасибо за догфрэндли подход.
  • И
    Ирина
    9 июня 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Это был наш первый опыт каякинга, и мы влюбились. Полное соединение с природой, тишина, интересные рассказы Ивана, про эпос, историю этих мест, островных жителей, природу.
    Спасибо, вспоминаем с большим теплом.
    Обязательно еще вернемся!
    Это был наш первый опыт каякинга, и мы влюбились. Полное соединение с природой, тишина, интересные рассказы Ивана, про эпос, историю этих мест, островных жителей, природу.
  • А
    Андрей
    28 мая 2025
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Однозначно рекомендую. У нас с женой это был первый опыт каякинга, Иван всему научил и провел по потрясающему маршруту.
    Однозначно рекомендую. У нас с женой это был первый опыт каякинга, Иван всему научил и провел по потрясающему маршруту.

