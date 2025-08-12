А Анна Вечерний каякинг по заливу Сортавалы читать дальше У нас не было никакого опыта плавания на таких лодках и вообще на лодках с вёслами и поэтому мы опасались, а сможем ли мы в течение 2-х часов грести вёслами, управлять лодкой. Большое спасибо Ивану, он провёл с нами инструктаж, убедил, что всё у нас получится. Подарком за наши старания была прекрасная погода, прекрасные виды залива, заката солнца. Всем путешественникам, кто отдыхает в Карелии, в Сортавале советую совершить такую прогулку. 3 августа я и мои дочка и внучка приняли участие в интереснейшем маленьком путешествии на каяках по заливу г. Сортавала.

И Игорь Вечерний каякинг по заливу Сортавалы читать дальше не страшно и интересно плавать! Мы получили огромное удовольствие от такого путешествия по заливу! Но! Людям с большим ростом трудновато поместится в каяк😊! А мой спутник именно такой! Однако, нам всё очень понравилось, несмотря на небольшое неудобство размещения в каяке! 👍 Замечательный каякинг! Иван очень приветливый и доброжелательный! Всё ясно и понятно объяснил нам, новичкам в этой сфере. С ним было

Н Наталья Вечерний каякинг по заливу Сортавалы Иван большой молодец 👏! Научил нас, как управлять каяком с первой прогулки. Спасибо огромное за такое радостное впечатление от вечерней прогулки по заливу Сортавалы! 👍😊

с светлана Вечерний каякинг по заливу Сортавалы Было сложно грести, если нет течения, но очень круто! Впечатления непередаваемые! Я бы повторила. Интересный рассказ и вкусный чай! Спасибо)

А Алексей Путешествие в сердце Ладожских шхер Замечательная прогулка! Всё очень понравилось! Однозначно рекомендую 👍!

Е Елена Путешествие в сердце Ладожских шхер Все понравилось! прокатились с ветерком, еще и нерпу видели!

Н Николай Путешествие в сердце Ладожских шхер читать дальше местный - не мешайте мне рассказывать), но это не портило общее впечатление. Можно смело рекомендовать

Единственный минус - 35 минут на острове пролетают совсем незаметно…. но это понятно, иначе там будет столпотворение

Спасибо организаторам за интересную экскурсию! Ходили по маршруту 18 июля, капитан - Стас. Все подробно рассказывал, материалом владеет, на вопросы отвечает. Немного нагловат (типа, я

Очень понравилось!!! Была группа 10 человек, которую читать дальше мы разбили на 2 дня, абсолютно у всех это был первый опыт. Иван очень подробно, доступно и понятно объяснил технику безопасности, рассказал об управлении и правилах поведения на воде. В итоге получили невероятное удовольствие от вечернего путешествия. Иван очень интересный человек и рассказчик, с душевным подходом организовал наши заплывы. В итоге мы все получили такие невероятные впечатления, на обратном пути движение было почти как медитация на воде!

Для людей без опыта 2 часа вполне достаточно для первого раза.

Рассказали уже всем знакомым, и сами обязательно еще приедем! Спасибо сердечное от коллектива. Были на какякинге с Иваном 27 и 28 июня. Встречали закат на спокойной воде.

Е Елена Путешествие в сердце Ладожских шхер читать дальше так стало красиво, поистенне удивляешься нашей русской красоте!! Хотелось бы конечно больше времени там провести, понятно что кто это видит каждый день им не интересно, но нам туристам хочется большего!!! Спасибо за прекрасную экскурсию и что разрешили с собачкой!!! Ездили от Дениса на Ладожские шхеры, очень понравилось! Хоть и был дождь, путешествие состоялось! На шхерах вышло солнце и там

С Светлана Путешествие в сердце Ладожских шхер Экскурсия понравилась. Виды прекрасные. Все организовано замечательно. Единственное, подвела погода. Примерно на полпути начался сильный дождь. К сожалению, мы не взяли дождевики, поэтому по острову гулять не пошли. А так однозначно рекомендую.

И Игорь Путешествие в сердце Ладожских шхер Капитан Станислав провёл увлекательную прогулку по шхерам. Постоянно оказывал внимание пассажирам и заботился об их безопасном путешествии. Экскурсия состоялась с 15.00 до 17.00 23 июня (согласно заявке) на катере "Бьерри Карелия". Спасибо!

Т Татьяна Вечерний каякинг по заливу Сортавалы Остались в полном восторге, получили массу новых впечатлений, невероятные пейзажи💥

К Катерина Вечерний каякинг по заливу Сортавалы Спасибо Ивану за замечательную прогулку на каяках! Вначале проводится инструктаж, все очень понятно, на воде не было никаких трудностей. Маршрут очень красивый, интересный, можно любоваться прекрасными видами.

В Васильева Путешествие в сердце Ладожских шхер Отличная экскурсия по времени, насыщенности и количеству информации. Небольшая группа (нас было 6 и капитан) очень понравилось

С Светлана Путешествие в сердце Ладожских шхер Всех привозят на один остров при огромном количестве островов. На острове от людей не пройти. Не комфортно.

Д Дарья Путешествие в сердце Ладожских шхер Нам очень все понравилось!

Чудесная экскурсия с завораживающими видами темно-зеленый лесных островов. Нам повезло - мы видели нерп. Экскурсовод Алексей, как рассказчик, приятно дополнял поездку, чувствовалась любовь к его делу. Высадка на необитаемый остров стала прекрасной кульминацией всей нашей программы.

Д Дарья Путешествие в сердце Ладожских шхер Очень понравилась поездка! Незабываемые впечатления, восхитительные красоты Ладоги. Гид попался очень хороший, рекомендую)

К Карина Путешествие в сердце Ладожских шхер Поездка была увлекательной, даже дождик не помешал насладиться ей. Пейзажи шхер захватывающие, не передать словами. Спасибо за поездку и особое спасибо за догфрэндли подход.

И Ирина Вечерний каякинг по заливу Сортавалы Это был наш первый опыт каякинга, и мы влюбились. Полное соединение с природой, тишина, интересные рассказы Ивана, про эпос, историю этих мест, островных жителей, природу.

Спасибо, вспоминаем с большим теплом.

Обязательно еще вернемся!