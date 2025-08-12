Водная прогулка
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу северного заката на каяке, наслаждаясь спокойствием карельской природы и увлекательными легендами
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 18:00
10 сен в 18:00
11 сен в 18:00
2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Путешествие в сердце Ладожских шхер
Погрузитесь в мир Ладожских шхер: скалистые острова, уникальная природа и увлекательные истории ждут вас в этом водном приключении
Начало: На ул. Валаамская
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
На катере - по секретным местам Ладожских шхер
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере. Вас ждут уединённые острова и увлекательные истории капитана
Начало: На улице Валаамской
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
На святой остров Валаам и к Ладожским шхерам из Сортавалы
Путешествие к Валааму и Ладожским шхерам - это встреча с природой и историей Карелии. Откройте для себя удивительные пейзажи и духовные места
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 августа 20253 августа я и мои дочка и внучка приняли участие в интереснейшем маленьком путешествии на каяках по заливу г. Сортавала.
- ИИгорь7 августа 2025Замечательный каякинг! Иван очень приветливый и доброжелательный! Всё ясно и понятно объяснил нам, новичкам в этой сфере. С ним было
- ННаталья5 августа 2025Иван большой молодец 👏! Научил нас, как управлять каяком с первой прогулки. Спасибо огромное за такое радостное впечатление от вечерней прогулки по заливу Сортавалы! 👍😊
- ссветлана3 августа 2025Было сложно грести, если нет течения, но очень круто! Впечатления непередаваемые! Я бы повторила. Интересный рассказ и вкусный чай! Спасибо)
- ААлексей30 июля 2025Замечательная прогулка! Всё очень понравилось! Однозначно рекомендую 👍!
- ЕЕлена28 июля 2025Все понравилось! прокатились с ветерком, еще и нерпу видели!
- ННиколай22 июля 2025Ходили по маршруту 18 июля, капитан - Стас. Все подробно рассказывал, материалом владеет, на вопросы отвечает. Немного нагловат (типа, я
- ММария5 июля 2025Были на какякинге с Иваном 27 и 28 июня. Встречали закат на спокойной воде.
Очень понравилось!!! Была группа 10 человек, которую
- ЕЕлена1 июля 2025Ездили от Дениса на Ладожские шхеры, очень понравилось! Хоть и был дождь, путешествие состоялось! На шхерах вышло солнце и там
- ССветлана27 июня 2025Экскурсия понравилась. Виды прекрасные. Все организовано замечательно. Единственное, подвела погода. Примерно на полпути начался сильный дождь. К сожалению, мы не взяли дождевики, поэтому по острову гулять не пошли. А так однозначно рекомендую.
- ИИгорь24 июня 2025Капитан Станислав провёл увлекательную прогулку по шхерам. Постоянно оказывал внимание пассажирам и заботился об их безопасном путешествии. Экскурсия состоялась с 15.00 до 17.00 23 июня (согласно заявке) на катере "Бьерри Карелия". Спасибо!
- ТТатьяна21 июня 2025Остались в полном восторге, получили массу новых впечатлений, невероятные пейзажи💥
- ККатерина21 июня 2025Спасибо Ивану за замечательную прогулку на каяках! Вначале проводится инструктаж, все очень понятно, на воде не было никаких трудностей. Маршрут очень красивый, интересный, можно любоваться прекрасными видами.
- ВВасильева12 июня 2025Отличная экскурсия по времени, насыщенности и количеству информации. Небольшая группа (нас было 6 и капитан) очень понравилось
- ССветлана12 июня 2025Всех привозят на один остров при огромном количестве островов. На острове от людей не пройти. Не комфортно.
- ДДарья10 июня 2025Нам очень все понравилось!
Чудесная экскурсия с завораживающими видами темно-зеленый лесных островов. Нам повезло - мы видели нерп. Экскурсовод Алексей, как рассказчик, приятно дополнял поездку, чувствовалась любовь к его делу. Высадка на необитаемый остров стала прекрасной кульминацией всей нашей программы.
- ДДарья10 июня 2025Очень понравилась поездка! Незабываемые впечатления, восхитительные красоты Ладоги. Гид попался очень хороший, рекомендую)
- ККарина9 июня 2025Поездка была увлекательной, даже дождик не помешал насладиться ей. Пейзажи шхер захватывающие, не передать словами. Спасибо за поездку и особое спасибо за догфрэндли подход.
- ИИрина9 июня 2025Это был наш первый опыт каякинга, и мы влюбились. Полное соединение с природой, тишина, интересные рассказы Ивана, про эпос, историю этих мест, островных жителей, природу.
Спасибо, вспоминаем с большим теплом.
Обязательно еще вернемся!
- ААндрей28 мая 2025Однозначно рекомендую. У нас с женой это был первый опыт каякинга, Иван всему научил и провел по потрясающему маршруту.
