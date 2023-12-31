Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Вместе с дружелюбными хаски прогуляемся по зимнему лесу, погреемся медовухой и карельской ухой и обязательно попробуем калитки.
Заглянем в гости к саамам и викингам, полюбуемся Мраморным каньоном в знаменитом горном парке и прокатимся на старинном паровозе. Будет весело!
дек
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового года
Встречаемся и вперёд — в карельскую новогоднюю сказку! Сначала погуляем по экопарку «Долина водопадов», где прогуляемся по экотропе и полюбуемся красивым заснеженным лесом и посмотрим на замерзшие водопады.
Затем отправимся в саамскую деревню. Вы познакомитесь с культурой и традициями этого народа, а на оленьей ферме, сможете покормить северных оленей и сделать с ними забавные фотографии. Нагуляв аппетит на скрипучем морозце, согреемся горячей карельской ухой лохикейто и ароматным чаем с калитками.
А после едем в наш домик в лесу, чтобы готовиться к празднику с песнями и просмотром новогодних фильмов. Как новый год встретишь, так его и проведешь — будем веселиться, устроим конкурсы, поиграем в настолки, поедим салаты и пойдём на улицу жечь бенгальские огни и загадывать желания. (В заезд 3 января тоже устроим уютные посиделки).
Посещение хаски-парка, прогулка на гору Паасо
Сегодня поспим подольше и проведём утро в расслабленном режиме. А около 14:00 отправляемся в хаски-парк. Сможем погладить и обнять дружелюбных собак и совершим треккинг по лесу в их сопровождении. Желающие прокатятся в упряжке.
Вечером прогуляемся по экотропам, которые приведут нас на вершину горы Паасо. Полюбуемся чарующими зимними пейзажами и посмотрим на проезжающий мимо рускеальский экспресс. Затем вернёмся в наш коттедж. Будем греться какао и глинтвейном и смотреть новогодние фильмы.
Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"
Утром перенесёмся в атмосферу прошлого в историческом парке «Бастионъ», где в «Деревне викингов» вас ждут увлекательные истории о быте и ремесле мореплавателей и интересные мастер-классы. Будет возможность попробовать медовуху.
После на поезде, стилизованном под старину, отправляемся в легендарный горный парк «Рускеала». По пути пофотографируемся в красивых интерьерах и полюбуемся видами из окна. По приезде погуляем, насладимся видами и подышим свежим воздухом. Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой.
Желающие могут «пролететь» на зиплайне прямо над каньоном и побывать с экскурсией в пещерах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сортавала, до 08:30Завершение: Горный парк «Рускеала», вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.