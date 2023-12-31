Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд

Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»

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Едем ловить новогоднюю атмосферу и отмечать праздник в окружении невероятно красивой северной природы! Мы будем жить в уютном коттедже, где и встретим Новый год с песнями, играми и загадыванием желаний.

Вместе с дружелюбными хаски прогуляемся по зимнему лесу, погреемся медовухой и карельской ухой и обязательно попробуем калитки.

Заглянем в гости к саамам и викингам, полюбуемся Мраморным каньоном в знаменитом горном парке и прокатимся на старинном паровозе. Будет весело!
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Ближайшие даты:
31
дек
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового года

Встречаемся и вперёд — в карельскую новогоднюю сказку! Сначала погуляем по экопарку «Долина водопадов», где прогуляемся по экотропе и полюбуемся красивым заснеженным лесом и посмотрим на замерзшие водопады.

Затем отправимся в саамскую деревню. Вы познакомитесь с культурой и традициями этого народа, а на оленьей ферме, сможете покормить северных оленей и сделать с ними забавные фотографии. Нагуляв аппетит на скрипучем морозце, согреемся горячей карельской ухой лохикейто и ароматным чаем с калитками.

А после едем в наш домик в лесу, чтобы готовиться к празднику с песнями и просмотром новогодних фильмов. Как новый год встретишь, так его и проведешь — будем веселиться, устроим конкурсы, поиграем в настолки, поедим салаты и пойдём на улицу жечь бенгальские огни и загадывать желания. (В заезд 3 января тоже устроим уютные посиделки).

Прогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового годаПрогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового годаПрогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового годаПрогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового годаПрогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового годаПрогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового годаПрогулка по экопарку, саамская деревня, встреча нового года
2 день

Посещение хаски-парка, прогулка на гору Паасо

Сегодня поспим подольше и проведём утро в расслабленном режиме. А около 14:00 отправляемся в хаски-парк. Сможем погладить и обнять дружелюбных собак и совершим треккинг по лесу в их сопровождении. Желающие прокатятся в упряжке.

Вечером прогуляемся по экотропам, которые приведут нас на вершину горы Паасо. Полюбуемся чарующими зимними пейзажами и посмотрим на проезжающий мимо рускеальский экспресс. Затем вернёмся в наш коттедж. Будем греться какао и глинтвейном и смотреть новогодние фильмы.

Посещение хаски-парка, прогулка на гору ПаасоПосещение хаски-парка, прогулка на гору ПаасоПосещение хаски-парка, прогулка на гору ПаасоПосещение хаски-парка, прогулка на гору ПаасоПосещение хаски-парка, прогулка на гору Паасо
3 день

Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"

Утром перенесёмся в атмосферу прошлого в историческом парке «Бастионъ», где в «Деревне викингов» вас ждут увлекательные истории о быте и ремесле мореплавателей и интересные мастер-классы. Будет возможность попробовать медовуху.

После на поезде, стилизованном под старину, отправляемся в легендарный горный парк «Рускеала». По пути пофотографируемся в красивых интерьерах и полюбуемся видами из окна. По приезде погуляем, насладимся видами и подышим свежим воздухом. Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой.

Желающие могут «пролететь» на зиплайне прямо над каньоном и побывать с экскурсией в пещерах.

Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"Исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, до 08:30
Завершение: Горный парк «Рускеала», вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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