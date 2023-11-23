В январе – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Сортавале, цены от 13 145 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
На автобусе
На поезде
1 отзыв
2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
13 145 за человека
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
скидка
10%
3 дня
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
31 дек в 08:30
6 янв в 08:30
4600041 400 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
29 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
33 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2023
    Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
    Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
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    поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее, иначе их может не достаться. Такие подробности узнаются только если сам написал организатору. Во второй день уезжали на поезде самостоятельно, но наша экскурсия закончилась за 2 часа до поезда, был вечер и нам сказали, что это свободное время. Об этом "свободном времени" нужно предупреждать заранее, поскольку мы не могли не в отель вернуться, поскольку выселение в 12, да и по городу 2 часа ходить вечером было холодно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
  2. Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
  3. Карельская перезагрузка в женской компании
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Ретро поезд
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 13 145 до 41 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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