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Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере

Путешествие по Ладожским шхерам подарит вам уникальные виды и атмосферу Карелии. Насладитесь природой и историей островов в комфортной обстановке
Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам - это шанс увидеть уникальные природные красоты Карелии. Остров Риеккалансари, мыс Таруниеми и другие живописные места откроют перед вами свои тайны. Путешествие проходит по маршруту, доступному только с воды, что делает его по-настоящему особенным. Удобная обувь и готовность к приключениям - всё, что нужно для незабываемого дня на Ладоге
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные ландшафты
  • ⛵ Доступные только с воды маршруты
  • 🌄 Панорамные виды с островов
  • 🗺️ Исторические и мифические места
  • 🏞️ Нетронутая природа Карелии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по август, когда погода наиболее благоприятна, а природа раскрывает всю свою красоту. В мае и сентябре также можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы прогулка возможна, но погодные условия могут ограничивать комфорт и доступность некоторых мест.
Сейчас июль — это идеальное время.
Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере
Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере
Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере

Что можно увидеть

  • Остров Риеккалансари
  • Мыс Таруниеми
  • Остров Хавус
  • Остров Хонкасало
  • Остров Каарнетсаари

Описание экскурсии

Остров Риеккалансари

Крупнейший остров Ладожского озера (53,5 кв. км), соединён с Сортавалой понтонной переправой. С древности здесь стоит церковь Святого Николая Чудотворца. На острове — сочетание ландшафтов: скалы, луга, леса и болота.

Мыс Таруниеми

Территория сложена магматическими породами древнего вулкана. Самая высокая точка — гора Сортокаллио (59 м). Здесь располагалась дача финского хирурга Густава Винтера, окружённая дендропарком с редкими для региона растениями.

Остров Хавус

С восточной стороны — скалистый берег горы Хауккариутта, высотой более 40 м. Сосны растут прямо на отвесных скалах. Центр острова венчает гора Лакеамяки. Место впечатляет суровой природой и удивительной флорой.

Остров Хонкасало (высадка 30 мин.)
Название переводится как «сосновая глушь». Гора Вахтимяки (80 м) известна как «Крыша Ладоги» — с неё открываются панорамные виды на шхеры, открытую Ладогу и Валаамский архипелаг.

Остров Каарнетсаари

Небольшой, но известный остров. Главная достопримечательность — скала «Вороньи ворота», образованная в результате древнего землетрясения. Это место связано с эпосом «Калевала», о котором мы расскажем отдельно.

Организационные детали

  • Продолжительность: 2–2,5 ч. (около 1,5 ч. в движении и 30–40 мин. свободного посещения точек)
  • Удобная обувь обязательна
  • Экскурсия проходит при любой погоде, безопасной для выхода на воду. Высадки осуществляются при комфортных погодных условиях
  • Доплата за посещение национального парка: 350 ₽

Катера:

— 1 катер RIDER 80 D (вместимость 11 человек)
— 2 катера РУСБОТ 75 (вместимость 10 человек)

С вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды.

ежедневно в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 10 лет1500 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 838 туристов
Всем привет! Меня зовут Алексей, я — капитан маломерного судна (катера) и имею лицензию на перевозку пассажиров. Живу в Карелии, в г. Сортавала. Моё увлечение катерами началось ещё в детстве.
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Мой дедушка (коренной финн) и отец брали меня на Ладогу. Дед многое рассказал и показал на Ладожском озере. С 2013 года уже я показываю Ладогу путешественникам. Если вы хотите насладиться красотами и побывать в заповедных местах, а также быть уверенным, что поездка пройдёт в комфорте и с соблюдением всех правил безопасности — то вам точно ко мне и моей команде. Мы поможем сделать вашу поездку незабываемой и максимально качественной. Все наши катера находятся под надзором Морского регистра. А все капитаны, которые со мной работают, имеют соответствующее образование. Мы можем организовать как индивидуальные поездки, так и поездки для небольших или больших компаний.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Маргарита
Отличная экскурсия. Капитан интересно рассказывает, делает остановки в красивых местах, чтобы туристы сфоткались. Время пролетело незаметно. Отправлялись с Валаамского причала. Летом берите обязательно с собой купальники, вода чистейшая и теплая, можно искупаться, когда остановка на острове.
Отличная экскурсия. Капитан интересно рассказывает, делает остановки в красивых местах, чтобы туристы сфоткались. Время пролетело незаметно.
Отличная экскурсия. Капитан интересно рассказывает, делает остановки в красивых местах, чтобы туристы сфоткались. Время пролетело незаметно.
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