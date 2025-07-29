Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере
Путешествие по Ладожским шхерам подарит вам уникальные виды и атмосферу Карелии. Насладитесь природой и историей островов в комфортной обстановке
Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам - это шанс увидеть уникальные природные красоты Карелии. Остров Риеккалансари, мыс Таруниеми и другие живописные места откроют перед вами свои тайны. Путешествие проходит по маршруту, доступному только с воды, что делает его по-настоящему особенным. Удобная обувь и готовность к приключениям - всё, что нужно для незабываемого дня на Ладоге
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по август, когда погода наиболее благоприятна, а природа раскрывает всю свою красоту. В мае и сентябре также можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы прогулка возможна, но погодные условия могут ограничивать комфорт и доступность некоторых мест.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остров Риеккалансари
Мыс Таруниеми
Остров Хавус
Остров Хонкасало
Остров Каарнетсаари
Описание экскурсии
Остров Риеккалансари
Крупнейший остров Ладожского озера (53,5 кв. км), соединён с Сортавалой понтонной переправой. С древности здесь стоит церковь Святого Николая Чудотворца. На острове — сочетание ландшафтов: скалы, луга, леса и болота.
Мыс Таруниеми
Территория сложена магматическими породами древнего вулкана. Самая высокая точка — гора Сортокаллио (59 м). Здесь располагалась дача финского хирурга Густава Винтера, окружённая дендропарком с редкими для региона растениями.
Остров Хавус
С восточной стороны — скалистый берег горы Хауккариутта, высотой более 40 м. Сосны растут прямо на отвесных скалах. Центр острова венчает гора Лакеамяки. Место впечатляет суровой природой и удивительной флорой.
Остров Хонкасало (высадка 30 мин.) Название переводится как «сосновая глушь». Гора Вахтимяки (80 м) известна как «Крыша Ладоги» — с неё открываются панорамные виды на шхеры, открытую Ладогу и Валаамский архипелаг.
Остров Каарнетсаари
Небольшой, но известный остров. Главная достопримечательность — скала «Вороньи ворота», образованная в результате древнего землетрясения. Это место связано с эпосом «Калевала», о котором мы расскажем отдельно.
Организационные детали
Продолжительность: 2–2,5 ч. (около 1,5 ч. в движении и 30–40 мин. свободного посещения точек)
Удобная обувь обязательна
Экскурсия проходит при любой погоде, безопасной для выхода на воду. Высадки осуществляются при комфортных погодных условиях
С вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды.
ежедневно в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3000 ₽
Дети до 10 лет
1500 ₽
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 838 туристов
Всем привет! Меня зовут Алексей, я — капитан маломерного судна (катера) и имею лицензию на перевозку пассажиров. Живу в Карелии, в г. Сортавала. Моё увлечение катерами началось ещё в детстве. читать дальшеуменьшить
Мой дедушка (коренной финн) и отец брали меня на Ладогу. Дед многое рассказал и показал на Ладожском озере. С 2013 года уже я показываю Ладогу путешественникам. Если вы хотите насладиться красотами и побывать в заповедных местах, а также быть уверенным, что поездка пройдёт в комфорте и с соблюдением всех правил безопасности — то вам точно ко мне и моей команде. Мы поможем сделать вашу поездку незабываемой и максимально качественной. Все наши катера находятся под надзором Морского регистра. А все капитаны, которые со мной работают, имеют соответствующее образование. Мы можем организовать как индивидуальные поездки, так и поездки для небольших или больших компаний.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Отличная экскурсия. Капитан интересно рассказывает, делает остановки в красивых местах, чтобы туристы сфоткались. Время пролетело незаметно. Отправлялись с Валаамского причала. Летом берите обязательно с собой купальники, вода чистейшая и теплая, можно искупаться, когда остановка на острове.
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