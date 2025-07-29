Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам - это шанс увидеть уникальные природные красоты Карелии. Остров Риеккалансари, мыс Таруниеми и другие живописные места откроют перед вами свои тайны. Путешествие проходит по маршруту, доступному только с воды, что делает его по-настоящему особенным. Удобная обувь и готовность к приключениям - всё, что нужно для незабываемого дня на Ладоге

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по август, когда погода наиболее благоприятна, а природа раскрывает всю свою красоту. В мае и сентябре также можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы прогулка возможна, но погодные условия могут ограничивать комфорт и доступность некоторых мест.

Сейчас июль — это идеальное время.