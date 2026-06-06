По Ладожскому озеру на катере: Валаам и необитаемые острова
Увидеть дачу в стиле финского романтизма, осмотреть скиты, часовни и монастырский сад (из Сортавалы)
Все на борт! Отправляемся в путешествие по Ладоге: любоваться северной архитектурой, ощущать покой и умиротворение Валаама и наслаждаться скальными пейзажами.
Вы осмотрите скиты и часовни на архипелаге, погуляете по острову Хонкасало и сделаете красивые снимки с его высшей точки.
Описание экскурсии
Дача доктора Винтера
На мысе Таруниеми полюбуетесь зданием в стиле финского романтизма. Оно построено из местных дерева и гранита, поэтому кажется продолжением скалы.
Остров Хавус
Затем отправитесь вглубь Ладожских шхер. Пройдёте мимо или высадитесь на берегу острова, рядом с вертикальной каменной стеной высотой более 20 м.
Остров Валаам
Полюбуетесь Спасо-Преображенским собором с купольной крышей, где покоятся мощи основателей монастыря. Осмотрите скиты и часовни — каждая святыня отличается уникальной архитектурой. Заглянете в сады — благодаря особому микроклимату монахи уже более века выращивают здесь яблоки, груши и даже виноград. А ещё посетите ферму, где производят знаменитый валаамский сыр.
Остров Хонкасало
Остановитесь на необитаемом острове и прогуляетесь к высшей точке, откуда открывается панорамный вид на Ладогу.
Примерный тайминг
10:45–11:00 — инструктаж и отплытие 11:15–11:40 — дача Винтера 12:00–15:00 — остров Валаам 15:00–15:45 — путь до Ладожских шхер 15:45–16:20 — остров Хонкасало 17:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
Прогулка проходит на закрытом катере 2025-2026 года выпуска, вместимость 12 человек вместе с капитаном, на борту есть спасательные жилеты
Перед посадкой проходит инструктаж по технике безопасности
Прогулка может быть отменена из-за непогоды или запрета береговой охраны
С вами будет гид-капитан из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Родился и проживаю в превосходном городе Сортавала. Организую экскурсии по Ладожским шхерам и острову Валаам.
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