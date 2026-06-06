Все на борт! Отправляемся в путешествие по Ладоге: любоваться северной архитектурой, ощущать покой и умиротворение Валаама и наслаждаться скальными пейзажами. Вы осмотрите скиты и часовни на архипелаге, погуляете по острову Хонкасало и сделаете красивые снимки с его высшей точки.

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Описание экскурсии

Дача доктора Винтера

На мысе Таруниеми полюбуетесь зданием в стиле финского романтизма. Оно построено из местных дерева и гранита, поэтому кажется продолжением скалы.

Остров Хавус

Затем отправитесь вглубь Ладожских шхер. Пройдёте мимо или высадитесь на берегу острова, рядом с вертикальной каменной стеной высотой более 20 м.

Остров Валаам

Полюбуетесь Спасо-Преображенским собором с купольной крышей, где покоятся мощи основателей монастыря. Осмотрите скиты и часовни — каждая святыня отличается уникальной архитектурой. Заглянете в сады — благодаря особому микроклимату монахи уже более века выращивают здесь яблоки, груши и даже виноград. А ещё посетите ферму, где производят знаменитый валаамский сыр.

Остров Хонкасало

Остановитесь на необитаемом острове и прогуляетесь к высшей точке, откуда открывается панорамный вид на Ладогу.

Примерный тайминг

10:45–11:00 — инструктаж и отплытие

11:15–11:40 — дача Винтера

12:00–15:00 — остров Валаам

15:00–15:45 — путь до Ладожских шхер

15:45–16:20 — остров Хонкасало

17:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали