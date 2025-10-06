Мои заказы

К Ладожским шхерам - на катере

Путешествие по Ладожским шхерам на катере: гранитные скалы, сосновые леса и отражения монастырских куполов в воде ждут вас
Экскурсия на катере по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность увидеть острова Риеккалансаари и Хавус, дачу Винтера и Вороньи Врата.

Вас ждут истории о монахах и финских переселенцах, а также захватывающие виды с вершины Сторожевой горы. Опытный капитан и комфортное судно обеспечат безопасность и уют во время путешествия. Не упустите шанс насладиться красотой Ладоги изнутри
4.8
11 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Комфортное путешествие на катере
  • 🌲 Виды на уникальные природные объекты
  • 🏞️ Захватывающие истории о местных жителях
  • 🌊 Возможность увидеть редкие острова
  • 👨‍✈️ Опытный капитан на борту
К Ладожским шхерам - на катере© Кристина
К Ладожским шхерам - на катере© Кристина
К Ладожским шхерам - на катере© Кристина
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Остров Риеккалансаари
  • Дача Винтера
  • Остров Хавус
  • Каарнетсаари
  • Хонкасало

Описание водной прогулки

  • Остров Риеккалансаари — один из крупнейших на Ладоге. Вы увидите церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и подниметесь к Поклонному кресту у подножия горы Папинмяки
  • Дача Винтера. Парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер — человек, изменивший облик Сортавалы
  • Остров Хавус — скальный массив, которому больше 2 млрд лет. Ландшафты напоминают иллюстрации к древним сказаниям: полосатый гранит, вековые сосны и тихие заливы, в которых до сих пор можно услышать плеск ладожской нерпы
  • Каарнетсаари. Название острова связано с финским словом kaaren — «ворон». Здесь находятся Вороньи Врата — мощная скала, которую не спутать ни с чем
  • Хонкасало — «крыша Ладоги». С вершины Сторожевой горы (80 м над уровнем озера) открывается один из самых зрелищных видов на архипелаг. При ясной погоде отсюда видны даже купола Валаамского монастыря

По пути вас ждут истории о быте монахов и жизни финских переселенцев. Поговорим также о редких породах деревьев и птиц. Вы узнаете, почему остров Хонкасало называют «крышей Ладоги» и кого ещё, кроме нерп, можно встретить в национальном парке.

Организационные детали

  • Мы путешествуем на катере Eagle Silver Cabin 650 вместимостью до 6 чел. На борту — отопление, пледы и свобода: можно принести с собой еду, напитки и устроить пикник прямо на воде
  • У капитана есть лицензия на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
  • Мы сделаем пять остановок, на острове Хонкасало предусмотрена прогулка — 30 мин.
  • Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый3000 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Дети с 3 до 10 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ладожской Флотилии, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 146 туристов
Я и мой муж Денис — местные жители. Я помогу составить идеальный маршрут под ваши интересы и запросы,обеспечу комфорт на каждом этапе вашего путешествия и создам незабываемые впечатления. Мой муж обеспечит безопасность на борту нашего катера. Воплотите мечту: откройте для себя красоту Ладоги вместе с нами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
3
2
1
Галина
Галина
6 окт 2025
Экскурсия в мини группе, как было обещано. На катере присутствовало 7 человек и капитан. Всё в срок, по расписанию, без опозданий.
Д
Дмитрий
8 сен 2025
Спасибо Кристине как организатору экскурсии. Плавали к южной оконечности острова Хонкасало с капитаном Сергеем. Чуть иным маршрутом, нежели тот, которым мы плавали в прошлом году. Рекомендуем как обязательное мероприятие всем, кто оказывается в Сортавала: ладожские шхеры безусловно стоят того, чтобы их увидеть.
Ю
Юлия
11 авг 2025
Очень приятный капитан. Все по делу и интересно.
А
Анастасия
29 июл 2025
Отличная прогулка, огромное спасибо!
T
Tatiana
20 июл 2025
При выборе экскурсии я ориентируюсь всегда на отзывы.
И выбор мой на данный катер был ориентирован на минимальное количество. В описании было сказано, что будет 6 человек. По факту было 8
читать дальше

и еще капитан.
Такого рода экскурсии в Сартовале на каждом шагу, и гораздо дешевле.
Вы тогда не пишите, что будет всего 6 человек.
И эта не экскурсия, а просто прогулка на катере.
Виды конечно потрясающие и природа восхитительная!
А в остальном все везут по одному маршруту.

Т
Татьяна
10 июл 2025
В целом, получилась хорошая экскурсия. Немного понервничали на причале, ожидая гида, но потом он позвонил и сам нас нашел, посадил в катер.
Замечательный капитан, веселый и отзывчивый, с радостью ответит на
читать дальше

вопросы. Если рассматривать как экскурсию, то информации, которую дает капитан, недостаточно, скорее, это уточнения при поездке. Хотелось бы иметь возможность слушать аудиогид по пути следования. Ну если рассматривать как прогулку, то норм
Инструктаж по технике безопасности, к сожалению, не устроил совсем, капитан предупредил только о том, что не надо вставать и ходить по катеру, выходить на палубу. Хотя спасжилеты было видно на полке. Немного страшно при поездке..
На острове высадка на полчаса. На острове будут еще другие катера и довольно много людей. Очень сложно сделать фото так, чтобы другие люди и катера на них не попали. Капитан остается у катера, по острову путешествуете сами. Еще несколько остановок для красивых фото без выхода из катера
В целом, стоит посетить эту экскурсию ради красивых видов и небольшой прогулки по острову.

К
Ксения
29 июн 2025
Интересная поездка на 2 часа, на крытом катере. Понравилось, что периодически были остановки пофотографировать. Также была остановка на 40 минут погулять. Нужно быть осторожным и ехать в удобной обуви -
читать дальше

придется карабкаться по скользким камням. В резиновых сапогах и калошах небезопасно. Очень красивые виды, завораживает. Хотелось погулять побольше)

Из минусов - капитан немного картавил, было не всегда понятно, что говорит. Хотелось бы, чтобы рассказывал побольше для ощущения полноценной экскурсии.

A
Aleksandr
23 июн 2025
Отличная прогулка на катере. Красивый маршрут. Все отлично.
А
Александра
22 июн 2025
Прекрасная прогулка по Ладожским шхерам!
Организация от Кристины и Дениса на высшем уровне - всё прошло гладко, без каких-либо накладок или неудобств.
Особую благодарность хочу выразить капитану Руслану! Прогулка на катере прошла
читать дальше

с ветерком, но при этом очень комфортно и безопасно. Виды, открывающиеся с Ладожских шхер, просто захватывают дух! Времени для осмотра достопримечательностей было достаточно, что позволило в полной мере насладиться красотой этих мест.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть красоту Ладожских шхер!)))

Павел
Павел
23 мая 2025
Отличная поездка и капитан! Шхеры супер!
Ю
Юлия
14 мая 2025
Очень понравилась и сама поездка, и комфортный катер, и умелый капитан! Виды - потрясающие, лёгкое и ненавязчивое общение. Ладога непостоянна, но с капитаном нам повезло - очень аккуратно и умело прокатил по волнам! Единственная просьба к организаторам - давать немного больше времени! Просто нереально за такой период вдоволь налюбоваться красотами и видами.
Спасибо огромное, получили массу удовольствия!
Входит в следующие категории Сортавалы

