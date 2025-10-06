читать дальше

вопросы. Если рассматривать как экскурсию, то информации, которую дает капитан, недостаточно, скорее, это уточнения при поездке. Хотелось бы иметь возможность слушать аудиогид по пути следования. Ну если рассматривать как прогулку, то норм

Инструктаж по технике безопасности, к сожалению, не устроил совсем, капитан предупредил только о том, что не надо вставать и ходить по катеру, выходить на палубу. Хотя спасжилеты было видно на полке. Немного страшно при поездке..

На острове высадка на полчаса. На острове будут еще другие катера и довольно много людей. Очень сложно сделать фото так, чтобы другие люди и катера на них не попали. Капитан остается у катера, по острову путешествуете сами. Еще несколько остановок для красивых фото без выхода из катера

В целом, стоит посетить эту экскурсию ради красивых видов и небольшой прогулки по острову.