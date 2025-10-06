Экскурсия на катере по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность увидеть острова Риеккалансаари и Хавус, дачу Винтера и Вороньи Врата.
Вас ждут истории о монахах и финских переселенцах, а также захватывающие виды с вершины Сторожевой горы. Опытный капитан и комфортное судно обеспечат безопасность и уют во время путешествия. Не упустите шанс насладиться красотой Ладоги изнутри
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортное путешествие на катере
- 🌲 Виды на уникальные природные объекты
- 🏞️ Захватывающие истории о местных жителях
- 🌊 Возможность увидеть редкие острова
- 👨✈️ Опытный капитан на борту
Что можно увидеть
- Остров Риеккалансаари
- Дача Винтера
- Остров Хавус
- Каарнетсаари
- Хонкасало
Описание водной прогулки
- Остров Риеккалансаари — один из крупнейших на Ладоге. Вы увидите церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и подниметесь к Поклонному кресту у подножия горы Папинмяки
- Дача Винтера. Парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер — человек, изменивший облик Сортавалы
- Остров Хавус — скальный массив, которому больше 2 млрд лет. Ландшафты напоминают иллюстрации к древним сказаниям: полосатый гранит, вековые сосны и тихие заливы, в которых до сих пор можно услышать плеск ладожской нерпы
- Каарнетсаари. Название острова связано с финским словом kaaren — «ворон». Здесь находятся Вороньи Врата — мощная скала, которую не спутать ни с чем
- Хонкасало — «крыша Ладоги». С вершины Сторожевой горы (80 м над уровнем озера) открывается один из самых зрелищных видов на архипелаг. При ясной погоде отсюда видны даже купола Валаамского монастыря
По пути вас ждут истории о быте монахов и жизни финских переселенцев. Поговорим также о редких породах деревьев и птиц. Вы узнаете, почему остров Хонкасало называют «крышей Ладоги» и кого ещё, кроме нерп, можно встретить в национальном парке.
Организационные детали
- Мы путешествуем на катере Eagle Silver Cabin 650 вместимостью до 6 чел. На борту — отопление, пледы и свобода: можно принести с собой еду, напитки и устроить пикник прямо на воде
- У капитана есть лицензия на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- Мы сделаем пять остановок, на острове Хонкасало предусмотрена прогулка — 30 мин.
- Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3000 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети с 3 до 10 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ладожской Флотилии, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 146 туристов
Я и мой муж Денис — местные жители. Я помогу составить идеальный маршрут под ваши интересы и запросы,обеспечу комфорт на каждом этапе вашего путешествия и создам незабываемые впечатления. Мой муж обеспечит безопасность на борту нашего катера. Воплотите мечту: откройте для себя красоту Ладоги вместе с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
6 окт 2025
Экскурсия в мини группе, как было обещано. На катере присутствовало 7 человек и капитан. Всё в срок, по расписанию, без опозданий.
Д
Дмитрий
8 сен 2025
Спасибо Кристине как организатору экскурсии. Плавали к южной оконечности острова Хонкасало с капитаном Сергеем. Чуть иным маршрутом, нежели тот, которым мы плавали в прошлом году. Рекомендуем как обязательное мероприятие всем, кто оказывается в Сортавала: ладожские шхеры безусловно стоят того, чтобы их увидеть.
Ю
Юлия
11 авг 2025
Очень приятный капитан. Все по делу и интересно.
А
Анастасия
29 июл 2025
Отличная прогулка, огромное спасибо!
T
Tatiana
20 июл 2025
При выборе экскурсии я ориентируюсь всегда на отзывы.
И выбор мой на данный катер был ориентирован на минимальное количество. В описании было сказано, что будет 6 человек. По факту было 8
Т
Татьяна
10 июл 2025
В целом, получилась хорошая экскурсия. Немного понервничали на причале, ожидая гида, но потом он позвонил и сам нас нашел, посадил в катер.
Замечательный капитан, веселый и отзывчивый, с радостью ответит на
К
Ксения
29 июн 2025
Интересная поездка на 2 часа, на крытом катере. Понравилось, что периодически были остановки пофотографировать. Также была остановка на 40 минут погулять. Нужно быть осторожным и ехать в удобной обуви -
A
Aleksandr
23 июн 2025
Отличная прогулка на катере. Красивый маршрут. Все отлично.
А
Александра
22 июн 2025
Прекрасная прогулка по Ладожским шхерам!
Организация от Кристины и Дениса на высшем уровне - всё прошло гладко, без каких-либо накладок или неудобств.
Особую благодарность хочу выразить капитану Руслану! Прогулка на катере прошла
Павел
23 мая 2025
Отличная поездка и капитан! Шхеры супер!
Ю
Юлия
14 мая 2025
Очень понравилась и сама поездка, и комфортный катер, и умелый капитан! Виды - потрясающие, лёгкое и ненавязчивое общение. Ладога непостоянна, но с капитаном нам повезло - очень аккуратно и умело прокатил по волнам! Единственная просьба к организаторам - давать немного больше времени! Просто нереально за такой период вдоволь налюбоваться красотами и видами.
Спасибо огромное, получили массу удовольствия!
