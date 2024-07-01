Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам.
Во время созерцательной прогулки на катере можно полюбоваться скалами и водопадом, услышать предания. На острове будет 3 часа свободного времени для
Во время созерцательной прогулки на катере можно полюбоваться скалами и водопадом, услышать предания. На острове будет 3 часа свободного времени для
6 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная прогулка на катере
- ⛪ 3 часа на Валааме
- 🌊 Завораживающие Ладожские шхеры
- 🗺️ Возможность увидеть нерпу
- 🕊️ Спокойствие и умиротворение
- 📜 Легенды и предания Карелии
Что можно увидеть
- Финская каменоломня
- Петровская бухта
- Остров Волнорез
Описание водной прогулки
Завораживающие Ладожские шхеры
В начале путешествия вас встретит природный заповедник, где скалы и водная гладь напоминают норвежские фьорды. С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу. Попутно расскажем о местных легендах и обычаях, флоре и фауне. Кстати, возможно, вам повезет встретить ладожскую нерпу!
3 часа на Валааме (самостоятельно или с местным гидом)
Перед высадкой мы подскажем, как провести время острове и где пообедать, поможем с арендой электровелосипедов или гольф-каров. На Валааме у вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете посетить самые знаковые церкви и скиты, ощутите атмосферу спокойствия и умиротворения. Шедевры, созданные руками человека, здесь гармонично сочетаются с природными.
Организационные детали
Как проходит прогулка
- Экскурсия начинается в пос. Импилахти, в 60 км от г. Сортавала
- В период навигации (начало мая — начало ноября)
- На новом комфортном катере в сопровождении капитана
- Перед отправлением вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спас. жилеты
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. В шторм прогулка отменяется из соображений безопасности (предоплата вам возвращается).
- На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). Можно заказать 2-часовую экскурсию с местным гидом на машинах – 8000 руб. за машину или 5-местных гольфкарах – 9000 руб. Также можно арендовать электровелосипеды (стоимость смотрите в разделе «Фото»).
ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
|Дети 6-10 лет
|3000 ₽
|Дети до 5 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 2220 туристов
Мы коренные жители республики Карелия. В сфере туризма работаем уже несколько лет. В нашем штате только квалифицированный персонал. Специализируемся на организации групповых водных туров. Наша цель в том, чтобы вы получили высокий уровень обслуживания по приемлемой цене и, конечно, незабываемые впечатления!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 77 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Игорь
1 июл 2024
Причал в 30 мин от Сортавалы. Администратор Юлия заботливо подсказывала маршрут до точки. Катер новый, на 10 человек. Красивые виды на шхеры и озеро. Хотелось бы побольше экскурсионной части во время прогулки (около 10 мин капитан во время остановок рассказывал).
Т
Татьяна
30 июн 2024
Всем доброго дня!
Понравилось всё: организация, экскурсия, условия.
Сердечное спасибо «Капитану»-гиду Илье: чистый резвый катер, прекрасное управление, интересный рассказ, пунктуальность, возможность пофотографироваться (по требованию), много дополнительной полезной информации, которая очень нам пригодилась!
И отдельное спасибо организаторам за возможность путешествия с собакой!
Надеюсь, мы оправдали доверие.
Вы - лучшие! ☀️
Понравилось всё: организация, экскурсия, условия.
Сердечное спасибо «Капитану»-гиду Илье: чистый резвый катер, прекрасное управление, интересный рассказ, пунктуальность, возможность пофотографироваться (по требованию), много дополнительной полезной информации, которая очень нам пригодилась!
И отдельное спасибо организаторам за возможность путешествия с собакой!
Надеюсь, мы оправдали доверие.
Вы - лучшие! ☀️
С
Светлана
21 июн 2024
Очень понравилось! Спасибо организаторам!
У нас был чудесный капитан.
Экскурсия отличная. Рекомендую
У нас был чудесный капитан.
Экскурсия отличная. Рекомендую
Т
Татьяна
20 авг 2023
Спасибо организаторам за продуманность экскурсии и за чуткое отношение к людям. Было очень приятно, что на любой вопрос был дан полный ответ.
Н
Наталья
20 авг 2023
Всë понравилось! Место отправления нашли легко, Юлия очень подробно объяснила, всегда была на связи. Катер отличный, ну а капитан Илья просто супер) Очень подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Красота невероятная! Рекомендуем!
Светлана
18 авг 2023
Экскурсия была интересной и познавательной. Природа Ладоги и величие Валаама нас тронули до глубины души! Есть небольшие недоработки в локации причала. Организатору необходимо более точно установить опознавательные дорожные знаки для нахождения места причала. А все остальное на уровне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Капитан вежлив, интересный рассказчик. Катер удобный! Всем рекомендую. 😉💓
К
Карина
15 авг 2023
Я бы убрала из описания шхеры, их там просто нет, вы на секунду останавливаетесь, узнаете три предложения и едете дальше. Было бы корректнее назвать этот маршрут "водный трансфер к острову
Т
Татьяна
13 авг 2023
Очень рады, что выбрали именно эту команду для поездки на Валаам. Юлия прислала детальную инструкцию, как добраться (не верьте навигатору, читайте, что вам пишет гид!!!)))), а капитан Александр - просто морской волк, знает своё дело и очень внимателен к пассажирам. Команде успехов. Рекомендуем
Ольга
12 авг 2023
На катере по Ладожскому озеру, по даже небольшим волнам, это жесть! Надо же предупреждать заранее! Но самое ужасное, что мы ждали остальных участников 40 минут, соответственно путешествие было испорчено! Просто извинились, но сумму полностью забрали! Организатор была Юлия, но отвозил Илья, кто это такой не понятно! Проверить информацию вообще нельзя!
Юлия
Ответ организатора:
Ольга добрый день, нам очень жаль что опоздание других участников омрачило вам прогулку на Валаам и по Ладожским шхерам. К
И
Игорь
5 авг 2023
Отличная экскурсия. Рекомендую 100%
Г
Галина
30 июл 2023
Прогулка прошла замечательно, несмотря на нелётную погоду. Огромное спасибо капитану Илье!! Доставил нас целыми и невредимыми)) Он же и провел познавательную и интересную экскурсию по шхерам. Грамотная и культурная речь,
И
Ирина
25 июл 2023
Это именно прогулка! За 4000 с человека вас просто отвезут и привезут на Валаам на катере, туда и обратно.
В начале маршрута будет три остановки по одной минуте, где вы, не
В начале маршрута будет три остановки по одной минуте, где вы, не
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина. Спасибо за отзыв! Насчет программы 2в1 Валаам и Ладожские шхеры вы правильно поняли, что это прогулка, а
Л
Лилия
23 июл 2023
Огромное спасибо за четкую организацию тура!
Н
Наталья
21 июл 2023
Прогулка очень понравилась! 1) Новый, достаточно просторный катер. 2) Капитан Илья - приятный молодой человек, все рассказал и показал. 3) Никаких накладок с поиском места посадки не было, все инструкции были понятны. Рекомендую!
Е
Екатерина
20 июл 2023
Очень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делились эмоциями и новыми открытиями.
Водитель Александр очень интересно рассказывал, внимательно слушали и взрослые и дети.
Были небольшие проблемы с гольф-каром, но все решили быстро, поэтому это не повлияло на общее впечатление.
Рекомендую данную экскурсию!
Водитель Александр очень интересно рассказывал, внимательно слушали и взрослые и дети.
Были небольшие проблемы с гольф-каром, но все решили быстро, поэтому это не повлияло на общее впечатление.
Рекомендую данную экскурсию!
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
По островам и шхерам Ладоги - на катере
Ладожское озеро приглашает в увлекательное путешествие по островам и шхерам. Уникальные пейзажи, прогулки и возможность порыбачить ждут вас
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
21 апр в 09:00
22 апр в 09:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
25 апр в 10:00
26 апр в 10:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ладожским шхерам и островам Карелии
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.