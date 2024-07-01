2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам. Вдохновляющие виды и 3 часа свободы на острове ждут вас
Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам.

Во время созерцательной прогулки на катере можно полюбоваться скалами и водопадом, услышать предания. На острове будет 3 часа свободного времени для
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осмотра святых мест и ощущения здешней благодати.

Природный заповедник, напоминающий норвежские фьорды, финская каменоломня, Петровская бухта и остров Волнорез - все это станет частью вашего путешествия. Возможно, вам повезет встретить ладожскую нерпу

4.82
77 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Уникальная прогулка на катере
  • ⛪ 3 часа на Валааме
  • 🌊 Завораживающие Ладожские шхеры
  • 🗺️ Возможность увидеть нерпу
  • 🕊️ Спокойствие и умиротворение
  • 📜 Легенды и предания Карелии
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Ближайшие даты:
1
мая2
мая3
мая4
мая5
мая6
мая7
мая
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Финская каменоломня
  • Петровская бухта
  • Остров Волнорез

Описание водной прогулки

Завораживающие Ладожские шхеры

В начале путешествия вас встретит природный заповедник, где скалы и водная гладь напоминают норвежские фьорды. С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу. Попутно расскажем о местных легендах и обычаях, флоре и фауне. Кстати, возможно, вам повезет встретить ладожскую нерпу!

3 часа на Валааме (самостоятельно или с местным гидом)

Перед высадкой мы подскажем, как провести время острове и где пообедать, поможем с арендой электровелосипедов или гольф-каров. На Валааме у вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете посетить самые знаковые церкви и скиты, ощутите атмосферу спокойствия и умиротворения. Шедевры, созданные руками человека, здесь гармонично сочетаются с природными.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Экскурсия начинается в пос. Импилахти, в 60 км от г. Сортавала
  • В период навигации (начало мая — начало ноября)
  • На новом комфортном катере в сопровождении капитана
  • Перед отправлением вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спас. жилеты
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. В шторм прогулка отменяется из соображений безопасности (предоплата вам возвращается).
  • На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). Можно заказать 2-часовую экскурсию с местным гидом на машинах – 8000 руб. за машину или 5-местных гольфкарах – 9000 руб. Также можно арендовать электровелосипеды (стоимость смотрите в разделе «Фото»).
Остались вопросы?

ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Дети 6-10 лет3000 ₽
Дети до 5 лет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 77 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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И
1 июл 2024
Причал в 30 мин от Сортавалы. Администратор Юлия заботливо подсказывала маршрут до точки. Катер новый, на 10 человек. Красивые виды на шхеры и озеро. Хотелось бы побольше экскурсионной части во время прогулки (около 10 мин капитан во время остановок рассказывал).
Т
30 июн 2024
Всем доброго дня!
Понравилось всё: организация, экскурсия, условия.
Сердечное спасибо «Капитану»-гиду Илье: чистый резвый катер, прекрасное управление, интересный рассказ, пунктуальность, возможность пофотографироваться (по требованию), много дополнительной полезной информации, которая очень нам пригодилась!
И отдельное спасибо организаторам за возможность путешествия с собакой!
Надеюсь, мы оправдали доверие.
Вы - лучшие! ☀️
Всем доброго дня!
С
21 июн 2024
Очень понравилось! Спасибо организаторам!
У нас был чудесный капитан.
Экскурсия отличная. Рекомендую
Т
20 авг 2023
Спасибо организаторам за продуманность экскурсии и за чуткое отношение к людям. Было очень приятно, что на любой вопрос был дан полный ответ.
Н
20 авг 2023
Всë понравилось! Место отправления нашли легко, Юлия очень подробно объяснила, всегда была на связи. Катер отличный, ну а капитан Илья просто супер) Очень подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Красота невероятная! Рекомендуем!
Всë понравилось! Место отправления нашли легко, Юлия очень подробно объяснила, всегда была на связи. Катер отличный,
Светлана
18 авг 2023
Экскурсия была интересной и познавательной. Природа Ладоги и величие Валаама нас тронули до глубины души! Есть небольшие недоработки в локации причала. Организатору необходимо более точно установить опознавательные дорожные знаки для нахождения места причала. А все остальное на уровне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Капитан вежлив, интересный рассказчик. Катер удобный! Всем рекомендую. 😉💓
К
15 авг 2023
Я бы убрала из описания шхеры, их там просто нет, вы на секунду останавливаетесь, узнаете три предложения и едете дальше. Было бы корректнее назвать этот маршрут "водный трансфер к острову
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Валаам". Мы взяли гида на машине, он указал, что где находится, но ни слова об истории острова, его создании и особенностях, хотя гид сам по себе очень приятный и располагающий человек.

Т
13 авг 2023
Очень рады, что выбрали именно эту команду для поездки на Валаам. Юлия прислала детальную инструкцию, как добраться (не верьте навигатору, читайте, что вам пишет гид!!!)))), а капитан Александр - просто морской волк, знает своё дело и очень внимателен к пассажирам. Команде успехов. Рекомендуем
Ольга
12 авг 2023
На катере по Ладожскому озеру, по даже небольшим волнам, это жесть! Надо же предупреждать заранее! Но самое ужасное, что мы ждали остальных участников 40 минут, соответственно путешествие было испорчено! Просто извинились, но сумму полностью забрали! Организатор была Юлия, но отвозил Илья, кто это такой не понятно! Проверить информацию вообще нельзя!
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Ольга добрый день, нам очень жаль что опоздание других участников омрачило вам прогулку на Валаам и по Ладожским шхерам. К
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сожалению это ситуация,не от нас зависящая. Я всегда со всеми участниками на обратной связи. Отвечаю на все возникающие вопросы 24\7. Подробно отправляю маршрут с описанием(фото) и с точкой гиалакации . Всегда заранее интересуюсь где находятся путишественник территориально, чтоб рассчитать маршрут, как непосредственно это было сделано и с вами. У вас был вопрос по жилью, где я вам предложила варианты жилья. Ваша бронь была 6 августа, на все возникающие у вас вопросы до отправления 10 августа, была с вами на обратной связи. Всех участников дождались, отмены прогулки не произошло. Программа прошла в полном объеме, погода в этот день была замечательная,без ветренная. Так как ранее у нас всю неделю были отмены из - за штормов. За штурвалом катеров, работают квалифицированные сотрудники, капитаны, непосредственно капитан Илья,краевед, проводит экскурсионное сопровождение по пути на о. Валаам. На о. Валаам стараемся организовать экскурсию на гольф карах или мини машинах. Видемо у ребят, те кто опоздал, что-то произошло с навигатором. С нашей стороны организационные моменты были выполнены в полном объеме. Капитан всех ждал на берегу 7:45, в полной готовности.

И
5 авг 2023
Отличная экскурсия. Рекомендую 100%
Отличная экскурсия. Рекомендую 100%Отличная экскурсия. Рекомендую 100%Отличная экскурсия. Рекомендую 100%
Г
30 июл 2023
Прогулка прошла замечательно, несмотря на нелётную погоду. Огромное спасибо капитану Илье!! Доставил нас целыми и невредимыми)) Он же и провел познавательную и интересную экскурсию по шхерам. Грамотная и культурная речь,
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что было особенно приятно) Отвечал на все дополнительно заданные вопросы. Красоту этих мест не описать словами!! Прилагаю пару фото: новенького комфортного катера и красоты тех мест. Всё остальное должен увидет каждый воочию!! Отдельная благодарность организатору Юлие!! Поездка была спланирована нами, но все получалось довольно спонтанно. Юлия помогла с ночлегом, спасибо огромное! Так же оказала содействие по организации машин для экскурсии по острову. Как оказалось, это было самое оптимальное решение. Своими силами мы бы вряд ли успели всё посетить и увидеть, т. к. у нас был не тур с экскурсоводом, а обычный отдых в Карелии с посещением достопримечательностей. Ребята, огромное вам спасибо! Желаем вам развития и процветания!! С удовольствием заглянем к вам ещё. Остались очень довольны!!

Прогулка прошла замечательно, несмотря на нелётную погоду. Огромное спасибо капитану Илье!! Доставил нас целыми и невредимыми))Прогулка прошла замечательно, несмотря на нелётную погоду. Огромное спасибо капитану Илье!! Доставил нас целыми и невредимыми))Прогулка прошла замечательно, несмотря на нелётную погоду. Огромное спасибо капитану Илье!! Доставил нас целыми и невредимыми))
И
25 июл 2023
Это именно прогулка! За 4000 с человека вас просто отвезут и привезут на Валаам на катере, туда и обратно.
В начале маршрута будет три остановки по одной минуте, где вы, не
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выходя из катера послушаете три очень коротких рассказа (реально по минуте) о ладожских шхерах.
Катер новый, но очень узкие лавочки-сиденья, все время сползаешь, упираешься ногами, держишься за поручни, до Валаама мы плыли 2 часа из-за непогоды, заливало отовсюду, сиденье промокло, одежда тоже. Очень укачивает, осторожно.
На острове в итоге провели МЕНЬШЕ на час, так как долго добирались.
Юлия нам посоветовала взять на острове местного гида с машиной, чтобы успеть все посмотреть, действительно успели за два часа объехать много(галопом по европам) пешком столько не посмотреть, при этом вы платите 4000 за двоих, в машину набивают четверых, гид - это местный Юрий с львовским акцентом(сам поведал), рассказывающий вам быстро, коротко и сжато информацию о скитах, никакой уникальной или хотя бы интересной информации вы за эти деньги не получаете, совершенно очевидно, что ему лишь бы побыстрее провезти и денег получить. Смешно сказать, но ни на прогулке от Юлии, ни на порекомендованной ей экскурсии по острову с местными я даже ни разу не услышала как, например, появился монастырь, то есть стандартная инфа, которая обычно на каждой более менее профессиональной экскурсии присутствует.
В общем всё это самодеятельность от местных за дорого, я живу в Питере и за такие деньги в СПб на других экскурсиях включено и экскурсионное КАЧЕСТВЕННОЕ сопровождение, и КОМФОРТ.
За такие деньги ожидала другого.
Отзывы восторженные от тех, кого покорила и удивила природа Карелии, только она и вывозит всю эту самодеятельность, но Юлия и Юрий тут совершенно не при чём.
P. S. На фото мы пытаемся увидеть шхеры из катера во время минутной остановки.

Это именно прогулка! За 4000 с человека вас просто отвезут и привезут на Валаам на катере, туда и обратно.Это именно прогулка! За 4000 с человека вас просто отвезут и привезут на Валаам на катере, туда и обратно.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина. Спасибо за отзыв! Насчет программы 2в1 Валаам и Ладожские шхеры вы правильно поняли, что это прогулка, а
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не экскурсия, об этом так и заявлено в описании. Капитан Илья краевед. Акцент сделан на острове Валаам. В описании написано обзор Ладожских шхер без высадки. Если вы желаете прогулку по Ладожским шхерам, мы только рады. Кружево Ладожских шхер программа с остановкой на одном из красивейших островов, где вашем распоряжении 1 час погулять по острову, устроить пикник, сделать красивые фото. На острове Валаам огромное количество гидов, но хороших гидов единицы. Мы работаем с коренными гидам, который сами там живут, и знают об острове Валаам достоверную информацию. А не придумывают мифы. Мы заранее бронируем машины или же гольф-кары. Собираем группы на заказанных машинах, чтобы по деньгам выходило подешевле. Что касается погоды, если по сайту шторм то навигация закрывается для всех, в шторм прогулки отменяются. Летом устойчивая, штатная погода для прогулок по воде, если даже где-то бывают волнения, капитаны сотрудники МЧС опыт колоссальный. Доставят в целости и сохранности. Потому что мы в первую очередь следим за техникой безопасности. В своей сфере он работает уже 20 лет. Всем выдаём спасательные жилеты. Будем рады вас видеть снова.

Л
23 июл 2023
Огромное спасибо за четкую организацию тура!
Н
21 июл 2023
Прогулка очень понравилась! 1) Новый, достаточно просторный катер. 2) Капитан Илья - приятный молодой человек, все рассказал и показал. 3) Никаких накладок с поиском места посадки не было, все инструкции были понятны. Рекомендую!
Е
20 июл 2023
Очень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делились эмоциями и новыми открытиями.
Водитель Александр очень интересно рассказывал, внимательно слушали и взрослые и дети.
Были небольшие проблемы с гольф-каром, но все решили быстро, поэтому это не повлияло на общее впечатление.
Рекомендую данную экскурсию!
Очень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делилисьОчень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делилисьОчень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делилисьОчень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делилисьОчень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делилисьОчень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делилисьОчень понравилась экскурсию. Заказывала для своих родителей и детей, все остались под впечатлением. Дети наперебой делились

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