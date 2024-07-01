читать дальше

выходя из катера послушаете три очень коротких рассказа (реально по минуте) о ладожских шхерах.

Катер новый, но очень узкие лавочки-сиденья, все время сползаешь, упираешься ногами, держишься за поручни, до Валаама мы плыли 2 часа из-за непогоды, заливало отовсюду, сиденье промокло, одежда тоже. Очень укачивает, осторожно.

На острове в итоге провели МЕНЬШЕ на час, так как долго добирались.

Юлия нам посоветовала взять на острове местного гида с машиной, чтобы успеть все посмотреть, действительно успели за два часа объехать много(галопом по европам) пешком столько не посмотреть, при этом вы платите 4000 за двоих, в машину набивают четверых, гид - это местный Юрий с львовским акцентом(сам поведал), рассказывающий вам быстро, коротко и сжато информацию о скитах, никакой уникальной или хотя бы интересной информации вы за эти деньги не получаете, совершенно очевидно, что ему лишь бы побыстрее провезти и денег получить. Смешно сказать, но ни на прогулке от Юлии, ни на порекомендованной ей экскурсии по острову с местными я даже ни разу не услышала как, например, появился монастырь, то есть стандартная инфа, которая обычно на каждой более менее профессиональной экскурсии присутствует.

В общем всё это самодеятельность от местных за дорого, я живу в Питере и за такие деньги в СПб на других экскурсиях включено и экскурсионное КАЧЕСТВЕННОЕ сопровождение, и КОМФОРТ.

За такие деньги ожидала другого.

Отзывы восторженные от тех, кого покорила и удивила природа Карелии, только она и вывозит всю эту самодеятельность, но Юлия и Юрий тут совершенно не при чём.

P. S. На фото мы пытаемся увидеть шхеры из катера во время минутной остановки.