Познакомлю вас со своим любимым краем и покажу его во всей красе. На небольшом катере в группе до 10 человек мы отправимся любоваться скалистыми берегами необитаемых островов, высадимся на Валаамском архипелаге, где вы посмотрите, как живут местные жители вдали от материка. А затем заберёмся на гору Вахтимяки, чтобы увидеть шхеры как на ладони.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров Валаам

Мы начнём наше путешествие со знакомства с необитаемыми островами. Пройдём 20 километров на катере между шхер, затем 20 километров по открытой Ладоге и высадимся на Валаамском архипелаге. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени для прогулки. Чем их занять?

Посетить центральную усадьбу Спасо-Преображенского собора.

Прогуляться до Никольского скита.

Попробовать сыры, йогурты, сметану местного производства.

По желанию за отдельную плату заказать экскурсию на гольф-каре или автомобиле, чтобы осмотреть несколько скитов и узнать, как живут их обитатели.

«Крыша Ладоги»

Затем мы отправимся в бухту острова Хонкасало и прогуляемся до смотровой площадки на горе Вахтимяки. Именно её называют «крышей Ладоги» за неповторимые панорамные виды на Ладожское озеро. Насладимся пейзажами, сделаем впечатляющие фото, искупаемся и отправимся в обратный путь другим маршрутом, но опять же через шхеры.

На катере с вами будет дипломированный капитан. Смело задавайте ему вопросы, так ваша прогулка станет полноценнее и интереснее!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает глубокого исторического рассказа и проходит в лёгком ознакомительном формате

Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе

На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные

Дополнительные расходы