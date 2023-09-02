Наполниться чистотой и целительной силой карельского края
Познакомлю вас со своим любимым краем и покажу его во всей красе.
На небольшом катере в группе до 10 человек мы отправимся любоваться скалистыми берегами необитаемых островов, высадимся на Валаамском архипелаге, где вы посмотрите, как живут местные жители вдали от материка. А затем заберёмся на гору Вахтимяки, чтобы увидеть шхеры как на ладони.
На небольшом катере в группе до 10 человек мы отправимся любоваться скалистыми берегами необитаемых островов, высадимся на Валаамском архипелаге, где вы посмотрите, как живут местные жители вдали от материка. А затем заберёмся на гору Вахтимяки, чтобы увидеть шхеры как на ладони.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остров Валаам
Мы начнём наше путешествие со знакомства с необитаемыми островами. Пройдём 20 километров на катере между шхер, затем 20 километров по открытой Ладоге и высадимся на Валаамском архипелаге. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени для прогулки. Чем их занять?
- Посетить центральную усадьбу Спасо-Преображенского собора.
- Прогуляться до Никольского скита.
- Попробовать сыры, йогурты, сметану местного производства.
- По желанию за отдельную плату заказать экскурсию на гольф-каре или автомобиле, чтобы осмотреть несколько скитов и узнать, как живут их обитатели.
«Крыша Ладоги»
Затем мы отправимся в бухту острова Хонкасало и прогуляемся до смотровой площадки на горе Вахтимяки. Именно её называют «крышей Ладоги» за неповторимые панорамные виды на Ладожское озеро. Насладимся пейзажами, сделаем впечатляющие фото, искупаемся и отправимся в обратный путь другим маршрутом, но опять же через шхеры.
На катере с вами будет дипломированный гид-капитан. Он расскажет об истории края. Смело задавайте ему вопросы, так ваша прогулка станет полноценнее и интереснее!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе
- На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные
Дополнительные расходы
- входной билет на Валаам — 100-150 руб. /чел.
- посещение парка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел.
- по желанию пешие экскурсии на Валааме — 1100 руб. /чел., аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом — 3500-5000 руб. /час
ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 518 туристов
Моё почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаю вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Групповые и индивидуальные прогулки, также организовываю рыбалку! Заказывайте экскурсию, и со мной вы совершите нестандартный и неповторимый променад.
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
2 сен 2023
Из-за шторма на Ладоге, поездку отменили, предупредили накануне, перенесли на следующий день, спасибо Дмитрию за внимание, в целом поездка интересная, но информации получили на четвёрку. На острове за 3 часа можно увидеть многое только на электромобилей, пешком не вариант, очень неудобно расположены указатели. Купленная за 100 рублей карта- бесполезная вещь, только навигатор в мобильных устройствах, и те блюжлают. В целом на острове красивые виды и внутренняя гармония, хотелось бы увидеть и охватить намного больше. Из-за отсутствия информации о перемещении по острову, потеряли много времени, которое могло бы быть потрачено на ознакомление с красотами. В следующий приезд обязательно возьмём электрокар с экскурсовод ом.
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