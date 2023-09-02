Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало

Наполниться чистотой и целительной силой карельского края

4
1 отзыв
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Познакомлю вас со своим любимым краем и покажу его во всей красе.

На небольшом катере в группе до 10 человек мы отправимся любоваться скалистыми берегами необитаемых островов, высадимся на Валаамском архипелаге, где вы посмотрите, как живут местные жители вдали от материка. А затем заберёмся на гору Вахтимяки, чтобы увидеть шхеры как на ладони.
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Валаам

Мы начнём наше путешествие со знакомства с необитаемыми островами. Пройдём 20 километров на катере между шхер, затем 20 километров по открытой Ладоге и высадимся на Валаамском архипелаге. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени для прогулки. Чем их занять?

  • Посетить центральную усадьбу Спасо-Преображенского собора.
  • Прогуляться до Никольского скита.
  • Попробовать сыры, йогурты, сметану местного производства.
  • По желанию за отдельную плату заказать экскурсию на гольф-каре или автомобиле, чтобы осмотреть несколько скитов и узнать, как живут их обитатели.

«Крыша Ладоги»

Затем мы отправимся в бухту острова Хонкасало и прогуляемся до смотровой площадки на горе Вахтимяки. Именно её называют «крышей Ладоги» за неповторимые панорамные виды на Ладожское озеро. Насладимся пейзажами, сделаем впечатляющие фото, искупаемся и отправимся в обратный путь другим маршрутом, но опять же через шхеры.

На катере с вами будет дипломированный гид-капитан. Он расскажет об истории края. Смело задавайте ему вопросы, так ваша прогулка станет полноценнее и интереснее!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе
  • На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные

Дополнительные расходы

  • входной билет на Валаам — 100-150 руб. /чел.
  • посещение парка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел.
  • по желанию пешие экскурсии на Валааме — 1100 руб. /чел., аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом — 3500-5000 руб. /час

ежедневно в 09:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Наталья
2 сен 2023
Из-за шторма на Ладоге, поездку отменили, предупредили накануне, перенесли на следующий день, спасибо Дмитрию за внимание, в целом поездка интересная, но информации получили на четвёрку. На острове за 3 часа можно увидеть многое только на электромобилей, пешком не вариант, очень неудобно расположены указатели. Купленная за 100 рублей карта- бесполезная вещь, только навигатор в мобильных устройствах, и те блюжлают. В целом на острове красивые виды и внутренняя гармония, хотелось бы увидеть и охватить намного больше. Из-за отсутствия информации о перемещении по острову, потеряли много времени, которое могло бы быть потрачено на ознакомление с красотами. В следующий приезд обязательно возьмём электрокар с экскурсовод ом.

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