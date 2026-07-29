Познакомлю вас со своим любимым краем и покажу его во всей красе.
На небольшом катере в группе до 10 человек мы отправимся любоваться скалистыми берегами необитаемых островов, высадимся на Валаамском архипелаге, где вы посмотрите, как живут местные жители вдали от материка. А затем заберёмся на гору Вахтимяки, чтобы увидеть шхеры как на ладони.
На небольшом катере в группе до 10 человек мы отправимся любоваться скалистыми берегами необитаемых островов, высадимся на Валаамском архипелаге, где вы посмотрите, как живут местные жители вдали от материка. А затем заберёмся на гору Вахтимяки, чтобы увидеть шхеры как на ладони.
Описание экскурсии
Остров Валаам
Мы начнём наше путешествие со знакомства с необитаемыми островами. Пройдём 20 километров на катере между шхер, затем 20 километров по открытой Ладоге и высадимся на Валаамском архипелаге. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени для прогулки. Чем их занять?
- Посетить центральную усадьбу Спасо-Преображенского собора.
- Прогуляться до Никольского скита.
- Попробовать сыры, йогурты, сметану местного производства.
- По желанию за отдельную плату заказать экскурсию на гольф-каре или автомобиле, чтобы осмотреть несколько скитов и узнать, как живут их обитатели.
«Крыша Ладоги»
Затем мы отправимся в бухту острова Хонкасало и прогуляемся до смотровой площадки на горе Вахтимяки. Именно её называют «крышей Ладоги» за неповторимые панорамные виды на Ладожское озеро. Насладимся пейзажами, сделаем впечатляющие фото, искупаемся и отправимся в обратный путь другим маршрутом, но опять же через шхеры.
На катере с вами будет дипломированный капитан. Смело задавайте ему вопросы, так ваша прогулка станет полноценнее и интереснее!
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает глубокого исторического рассказа и проходит в лёгком ознакомительном формате
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе
- На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные
Дополнительные расходы
- входной билет на Валаам — 250 руб. /чел.
- посещение парка «Ладожские шхеры» — 350 руб. /чел.
- по желанию аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом на Валааме — 3500-5000 руб. /час
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
|Дети до 10 лет
|2750 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2870 туристов
Наше почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаем вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Проводим групповые и индивидуальные прогулки и организуем рыбалку. С нами вы совершите нестандартный и неповторимый променад!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 140 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо капитану Юрию! Профессионально провел экскурсию: быстро сориентировался, когда узнал, что шхеры закроют на киносъемки, поменял очерёдность пунктов поездки, так что мы успели везде, ничего не пропустили. По пути
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Очень понравилась экскурсия! Хоть и были небольшие волны, но капитан Павел комфортно вел катер. Кроме этого, он рассказал основную информацию о шхерах и сориентировал по Валааму, чтобы максимально успеть все посмотреть за 3 часа. Спасибо!
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Прогулка очень понравилась. Наш капитан и гид Юрий, с чувством юмора и знанием своего дела. Чувствуется его заинтересованность, чтобы туристам было удобно и не скучно.
Умничка! Молодец! 💯 И хоть погода была пасмурная и прохладная, на настроение это не повлияло.
Конечно 3 часа для Валаама маловато, но так экскурсии построены.
Если кто-то хочет глубже изучить Валаам, нужно приезжать дня на 2-3.
Умничка! Молодец! 💯 И хоть погода была пасмурная и прохладная, на настроение это не повлияло.
Конечно 3 часа для Валаама маловато, но так экскурсии построены.
Если кто-то хочет глубже изучить Валаам, нужно приезжать дня на 2-3.
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А
Съездили с гидом Юрием на Сириусе на Валаам, шхеры, Хонкасало. Несмотря на хмурое небо, в салоне было весело - Юрий потрясающий рассказчик: душевный, инициативный.
На Валааме времени не хватило вообще любителям
На Валааме времени не хватило вообще любителям
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М
Путешествовала вместе с подругами, экскурсия не разочаровала. Программа была насыщенная, но не перегруженная. Поездка на катере между шхер и на сам Валаам прошла максимально комфортно и приятно. Экскурсовод Юрий рассказал
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Е
Все очень понравилось. Удобное время отъезда, локации, время на прогулки - всего было достаточно.
Хотелось бы отметить капитана Алексея - перед выездом был проведен инструктаж по технике безопасности, озвучены основные вехи истории этих мест, катер шел ровно, маневры удавались.
Красота Валаама и шхер впечатляет. Рекомендую
Хотелось бы отметить капитана Алексея - перед выездом был проведен инструктаж по технике безопасности, озвучены основные вехи истории этих мест, катер шел ровно, маневры удавались.
Красота Валаама и шхер впечатляет. Рекомендую
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