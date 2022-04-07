Путешествие к мысу Импиниеми на квадроцикле

Вы увидите практически нетронутую природу первозданной Карелии, скалы, тысячелетний мох, можжевельник, заболоченные поля

Мини-группа
Вы увидите практически нетронутую природу первозданной Карелии, скалы, тысячелетний мох, можжевельник, заболоченные поля и прочие чудеса природы.

Посетим фундаменты оставленных финских хуторов.

Радоновое озеро Импилампи и скалистый массив мыса Импиниеми.
Путешествие к мысу Импиниеми на квадроцикле
Путешествие к мысу Импиниеми на квадроцикле
Путешествие к мысу Импиниеми на квадроцикле
Путешествие к мысу Импиниеми на квадроцикле
Путешествие к мысу Импиниеми на квадроцикле
Путешествие к мысу Импиниеми на квадроцикле

Что вас ожидает 🤩

  • Природу первозданной Карелии — скалы, тысячелетний мох, можжевельник, заболоченные поля и прочие чудеса природы
  • Посетим фундаменты оставленных финских хуторов
  • Радоновое озеро Импилампи
  • Скалистый массив мыса Импиниеми
Добро пожаловать на первое в Северном Приладожье путешествие-сафари!
Отправимся мы в направлении самого загадочного мыса северного Приладожья — мыса Импиниеми.
Вы приезжаете на парковку глэмпинга и оставляете свою машину в безопасном месте. Берег живописный, можно погулять, посидеть у костра, спуститься к воде или пофотографироваться (это на случай раннего приезда).
К мысу ведёт местами непроходимая заброшенная дорога 30-х годов прошлого столетия. Дорога содержит в себе все атрибуты сложно-проходимых, диких и заброшенных мест: крутые скальные подъёмы и заболоченные места. По пути мы увидим фундаменты оставленных финских хуторов, заросшие яблоневые сады и красоту карельского леса. Мы прикоснемся к девственной, практический не тронутой флоре и фауне Карелии.
Расскажем вам об истории мыса Импиниеми, о фортификационных сооружениях 30- х годов, о добыче Сердобольского гранита в различные периоды истории. Сделаем остановки, чтобы прогуляться и пофотографироваться. Изучим фундаменты финских хуторов, а также прикоснемся к заповедной природе ладожских шхер.
В конечной точке маршрута нас ожидает остановка у уникального радонового озера, которое находится на самой оконечности мыса. После прогулки вокруг озера, в зависимости от времени года, можно искупаться в его чистейших и полезных для здоровья водах. Также мы посетим заброшенные шведские каменоломни, откуда открываются прекраснейшие виды на Ладожские шхеры, Ладожское озеро и ближайшие острова. В ясную погоду у нас будет возможность увидеть легендарный о. Валаам. На мысу будет возможность небольшой самостоятельной прогулки.

Организационные детали:

  • Экипаж вездехода (наша команда) будет состоять из 4-6 покорителей северной природы. Встретившись в начале экскурсии мы станем одной командой.
  • Путешествие будет проходить на безопасном транспортном средстве, специально спроектированном и изготовленном для преодоления сверхсложных рельефов. Транспорт называется «каракат» — это что-то среднее между джипом и квадроциклом.
  • Старт нашего путешествия — д. Кирконкюля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
Место начала и завершения?
д. Кирконкюля 10
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день с мая по октябрь, с 9:00 до 22:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с мая по октябрь, с 9:00 до 22:00

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