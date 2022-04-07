Добро пожаловать на первое в Северном Приладожье путешествие-сафари!
Отправимся мы в направлении самого загадочного мыса северного Приладожья — мыса Импиниеми.
Вы приезжаете на парковку глэмпинга и оставляете свою машину в безопасном месте. Берег живописный, можно погулять, посидеть у костра, спуститься к воде или пофотографироваться (это на случай раннего приезда).
К мысу ведёт местами непроходимая заброшенная дорога 30-х годов прошлого столетия. Дорога содержит в себе все атрибуты сложно-проходимых, диких и заброшенных мест: крутые скальные подъёмы и заболоченные места. По пути мы увидим фундаменты оставленных финских хуторов, заросшие яблоневые сады и красоту карельского леса. Мы прикоснемся к девственной, практический не тронутой флоре и фауне Карелии.
Расскажем вам об истории мыса Импиниеми, о фортификационных сооружениях 30- х годов, о добыче Сердобольского гранита в различные периоды истории. Сделаем остановки, чтобы прогуляться и пофотографироваться. Изучим фундаменты финских хуторов, а также прикоснемся к заповедной природе ладожских шхер.
В конечной точке маршрута нас ожидает остановка у уникального радонового озера, которое находится на самой оконечности мыса. После прогулки вокруг озера, в зависимости от времени года, можно искупаться в его чистейших и полезных для здоровья водах. Также мы посетим заброшенные шведские каменоломни, откуда открываются прекраснейшие виды на Ладожские шхеры, Ладожское озеро и ближайшие острова. В ясную погоду у нас будет возможность увидеть легендарный о. Валаам. На мысу будет возможность небольшой самостоятельной прогулки.
Организационные детали:
- Экипаж вездехода (наша команда) будет состоять из 4-6 покорителей северной природы. Встретившись в начале экскурсии мы станем одной командой.
- Путешествие будет проходить на безопасном транспортном средстве, специально спроектированном и изготовленном для преодоления сверхсложных рельефов. Транспорт называется «каракат» — это что-то среднее между джипом и квадроциклом.
- Старт нашего путешествия — д. Кирконкюля.