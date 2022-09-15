Неизведанные уголки Карелии

Финские поселки, залив Кирьявалахти и прогулка вдоль реки Янис на авто-пешеходной экскурсии

5
7 отзывов
Приглашаю в путешествие по местам, куда пока не добрались толпы туристов.

Вы побываете в поселках Харлу и Хямекоски, рассмотрите старейшую ГЭС в стране и заглянете на форелевое хозяйство.

Прокатитесь вдоль побережья Ладожского озера, увидите старинные каменные мосты и кратер потухшего вулкана. А я расскажу о дикой природе и истории Северного Приладожья.
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Неизведанные уголки Карелии
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Другая Карелия

Вы посетите первозданные уголки Карелии, где нет туристических автобусов и толп людей с фотоаппаратами. Очаруетесь ее заповедной красотой и узнаете много интересного. В программе:

  • Дача аптекаря Яскеляйнена — необычное финское здание, отделанное гранитными валунами. Вы узнаете, почему его называют дом Композиторов и какая знаменитая песня здесь была написана.
  • Залив Кирьявалахти — вы насладитесь живописными видами, увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья.
  • Форелевое хозяйство — место, где вы сможете немного отдохнуть, попробовать рыбный суп лохикейто и выпить чашечку кофе.
  • Поселок Харлу — здесь я покажу комплекс старинных каменных мостов и руины бумажной фабрики Леппикоски.
  • Прогулка вдоль реки Янис — мы пройдем нехожеными заповедными тропами Старой Финляндии и полюбуемся бурлящей рекой с каскадом порогов.
  • Поселок Хямекоски — вы оцените старейшую плотину ГЭС в России. Я раскрою, при каких обстоятельствах она была построена, как снабжала электричеством окружающие хутора и когда отошла к СССР.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Г
15 сен 2022
Побывали на экскурсии в сентябре. Маршрут необычный, без проторенных туристических дорог. Великолепные виды дикой природы, интересные объекты, дружеская беседа. Рекомендую, не забудьте бутылки для родниковой воды
С
10 сен 2022
Отличный маршрут с индивидуальным подходом. Искала вариант, чтоб соединить природу и историю, вариант маршрута Эдуарда - это то, что нужно. Нетронутые туристом места, прекрасные истории от эрудированного, образованного и тактичного мастера своего дела сделали поезду незабываемой. Определённо вернёмся сново. Рекомендую на все 200%
Отличный маршрут с индивидуальным подходом. Искала вариант, чтоб соединить природу и историю, вариант маршрута Эдуарда -Отличный маршрут с индивидуальным подходом. Искала вариант, чтоб соединить природу и историю, вариант маршрута Эдуарда -Отличный маршрут с индивидуальным подходом. Искала вариант, чтоб соединить природу и историю, вариант маршрута Эдуарда -
М
7 сен 2022
Получили огромное удовольствие от экскурсии! она подойдет тем,кто интересуется историей и бытом этих мест, кто любит природные достопримечательности и нетуристические объекты, на которые бы никогда сам без гида не попал (и даже их не нашел). Также очень приятно,что Эдуард подходит к делу с душой и вы чувствуете себя здесь долгожданным и дорогим гостем! однозначно рекомендую гида и данный маршрут!
Получили огромное удовольствие от экскурсии! она подойдет тем,кто интересуется историей и бытом этих мест, кто любитПолучили огромное удовольствие от экскурсии! она подойдет тем,кто интересуется историей и бытом этих мест, кто любит
Е
4 сен 2022
Нам с дочкой понравилась экскурсия по старым финским местам и лесу с грибами 😊
А также был очень приятен вкусный карельский сюрприз от гида 👍
Получилось отличное прощание с летом с прогулкой, грибами и ягодами, а также ужином в кафе на форелевом хозяйстве 😊
Нам с дочкой понравилась экскурсия по старым финским местам и лесу с грибами 😊Нам с дочкой понравилась экскурсия по старым финским местам и лесу с грибами 😊
Анна
2 сен 2022
Потрясающая экскурсия! Интересно, познавательно! Завораживающая природа, красивая архитектура старых финских мостов. Спасибо большое, Эдуарду, за саму экскурсию и за эмоции. Рекомендую Вас всем.
Потрясающая экскурсия! Интересно, познавательно! Завораживающая природа, красивая архитектура старых финских мостов. Спасибо большое, Эдуарду, за самуПотрясающая экскурсия! Интересно, познавательно! Завораживающая природа, красивая архитектура старых финских мостов. Спасибо большое, Эдуарду, за саму
Валерия
30 авг 2022
Замечательный экскурсовод! Много информации и очень интересно рассказано!!! Однозначно, порекомендую друзьям и знакомым. 🤗🤗🤗
Алексей
29 авг 2022
Эд - отличный гид и собеседник. Мы проехались по безумно красивым местам, которые ещё не облюбовали туристы. Посмотрели на величественные постройки, прошлись вдоль живописной горной речки, налюбовались речными потоками, обсудили прошлое, настоящее и будущее этих мест. Однозначно рекомендуем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные🏞КарелияЛадожское озеро🗽Популярные места🍀Природа и пейзажиРека ЯнисйокиКирьявалахти

Похожие туры в Сортавале

Пешеходная экскурсия по Сортавале
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Прогулка на каяках по озерам Карелии
2 часа
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
22 отзыва
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Влюбиться в первозданную природу озера Ристиярви и услышать карельские истории
на озере Ристиярви
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
3 000 за 1 человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
5
17 отзывов
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Приглашаем вас на прогулку по живописным и суровым шхерам Южной Карелии
д. Кирконкюля, пос. Импилахти
2 000 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города
по согласованию с гидом
5 500 за всё до 10 чел.
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дан
Дан
Нет отзывов
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Отправиться к фактурным пейзажам, старинным местам и заброшенным промышленным объектам
по договоренности
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
9 000 за всё до 4 чел.
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии YAROTUR
YAROTUR
5
1 отзыв
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
В этой экскурсии, вы посетим несколько древних городищ Карел 12-13 веков, находящиеся вокруг Сортавала
на Ж/Д вокзале г. Сортавала
12 000 за всё до 4 чел.
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
2 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии
Россия, Санкт-Петербург
Завтра
23 сен
25 сен
27 сен
от 11 950 за 1 человека
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Мраморный каньон, водопады Ахинкоски и другие живописные места Карелии на авто-пешеходной экскурсии
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
8 400 за всё до 4 чел.
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Элиза
Элиза
4.3
31 отзыв
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Открыть завораживающую красоту и духовную силу Карелии на групповой прогулке
на улице Ленина в городе Сортавала
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
4 680 за 1 человека
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
5.5 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Лариса и Олег
Лариса и Олег
5
1 отзыв
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
Исследовать природные и духовные богатства Карелии на водной экскурсии в мини-группе
в поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
4 500 за 1 человека
Сила природы Карелии
3 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Сила природы Карелии
Вся природа южной Карелии в одном туре
Россия, Санкт-Петербург
Завтра
23 сен
24 сен
27 сен
от 11 250 за 1 человека
Четыре шага к сердцу Карелии
4 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Четыре шага к сердцу Карелии
Продуманный тур, вобравший в себя все лучшее от карельской природы и все самое интересное от туристских площадок Карелии
Россия, Санкт-Петербург
Завтра
23 сен
24 сен
27 сен
от 14 950 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
ХОРОШО
🧭
ТАМ