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Описание
Что вас ожидает
Другая Карелия
Вы посетите первозданные уголки Карелии, где нет туристических автобусов и толп людей с фотоаппаратами. Очаруетесь ее заповедной красотой и узнаете много интересного. В программе:
Дача аптекаря Яскеляйнена — необычное финское здание, отделанное гранитными валунами. Вы узнаете, почему его называют дом Композиторов и какая знаменитая песня здесь была написана.
Залив Кирьявалахти — вы насладитесь живописными видами, увидите потухший кратер вулкана и услышите интересные факты о минералогии Северного Приладожья.
Форелевое хозяйство — место, где вы сможете немного отдохнуть, попробовать рыбный суп лохикейто и выпить чашечку кофе.
Поселок Харлу — здесь я покажу комплекс старинных каменных мостов и руины бумажной фабрики Леппикоски.
Прогулка вдоль реки Янис — мы пройдем нехожеными заповедными тропами Старой Финляндии и полюбуемся бурлящей рекой с каскадом порогов.
Поселок Хямекоски — вы оцените старейшую плотину ГЭС в России. Я раскрою, при каких обстоятельствах она была построена, как снабжала электричеством окружающие хутора и когда отошла к СССР.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Сортавале
Провёл 85 экскурсий для 64 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Эдуард, я коренной житель Северного Приладожья. Люблю и хорошо знаю родной край. С радостью покажу вам его самые интересные места и расскажу о них нескучные факты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
15 сен 2022
Побывали на экскурсии в сентябре. Маршрут необычный, без проторенных туристических дорог. Великолепные виды дикой природы, интересные объекты, дружеская беседа. Рекомендую, не забудьте бутылки для родниковой воды
С
Светлана
10 сен 2022
Отличный маршрут с индивидуальным подходом. Искала вариант, чтоб соединить природу и историю, вариант маршрута Эдуарда - это то, что нужно. Нетронутые туристом места, прекрасные истории от эрудированного, образованного и тактичного мастера своего дела сделали поезду незабываемой. Определённо вернёмся сново. Рекомендую на все 200%
М
Мария
7 сен 2022
Получили огромное удовольствие от экскурсии! она подойдет тем,кто интересуется историей и бытом этих мест, кто любит природные достопримечательности и нетуристические объекты, на которые бы никогда сам без гида не попал (и даже их не нашел). Также очень приятно,что Эдуард подходит к делу с душой и вы чувствуете себя здесь долгожданным и дорогим гостем! однозначно рекомендую гида и данный маршрут!
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Елизавета
4 сен 2022
Нам с дочкой понравилась экскурсия по старым финским местам и лесу с грибами 😊 А также был очень приятен вкусный карельский сюрприз от гида 👍 Получилось отличное прощание с летом с прогулкой, грибами и ягодами, а также ужином в кафе на форелевом хозяйстве 😊
Анна
2 сен 2022
Потрясающая экскурсия! Интересно, познавательно! Завораживающая природа, красивая архитектура старых финских мостов. Спасибо большое, Эдуарду, за саму экскурсию и за эмоции. Рекомендую Вас всем.
Валерия
30 авг 2022
Замечательный экскурсовод! Много информации и очень интересно рассказано!!! Однозначно, порекомендую друзьям и знакомым. 🤗🤗🤗
Алексей
29 авг 2022
Эд - отличный гид и собеседник. Мы проехались по безумно красивым местам, которые ещё не облюбовали туристы. Посмотрели на величественные постройки, прошлись вдоль живописной горной речки, налюбовались речными потоками, обсудили прошлое, настоящее и будущее этих мест. Однозначно рекомендуем!
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