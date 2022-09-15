Получили огромное удовольствие от экскурсии! она подойдет тем,кто интересуется историей и бытом этих мест, кто любит природные достопримечательности и нетуристические объекты, на которые бы никогда сам без гида не попал (и даже их не нашел). Также очень приятно,что Эдуард подходит к делу с душой и вы чувствуете себя здесь долгожданным и дорогим гостем! однозначно рекомендую гида и данный маршрут!