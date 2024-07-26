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что то особенное! И посмотреть ее с разных ракурсов это интересно и необычно! Единственный минус - начало экскурсии находится достаточно далеко от Сортавалы и если вы не на своей машине, то организовать трансфер туда-обратно достаточно проблематично и дорого. Но в целом, оно того стоит! Где вы еще на таком покатаетесь по карельским ландшафтам?:) Рекомендую!