Покататься на джипах в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Сортавале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Джиппинг
39 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выбор
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
«Наше приключение пройдет на безопасном транспорте с потрясающей проходимостью: каракат, что-то среднее между джипом и квадроциклом, специально спроектирован для езды по сверхсложным рельефам»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4 000 за человека
Путешествие к мысу Импиниеми на вездеходе
Джиппинг
На квадроциклах
Джиппинг
2 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие к мысу Импиниеми на вездеходе
Начало: д. Кирконкюля, 10
«Транспорт называется «каракат» — это что-то среднее между джипом и квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 9:00,13:00, 17:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    26 июля 2024
    Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
    Экскурсия очень понравилась! Долго искали что-то нестандартное, эта экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Понравилась своей необычностью, новыми трудно доступными локациями и интересным познавательным рассказом гида Алексея. Поездка на вездеходе точно запомнится навсегда. Однозначно рекомендуем для посещения.
    Экскурсия очень понравилась! Долго искали что-то нестандартное, эта экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Понравилась своей необычностьюЭкскурсия очень понравилась! Долго искали что-то нестандартное, эта экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Понравилась своей необычностьюЭкскурсия очень понравилась! Долго искали что-то нестандартное, эта экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Понравилась своей необычностью
  • С
    Светлана
    13 июля 2024
    Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
    Были на экскурсии вчетвером. Именно столько человек помещается в это средство перемещения:) Необычные впечатления и интересный опыт:) Природа Карелии это вообще
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    что то особенное! И посмотреть ее с разных ракурсов это интересно и необычно! Единственный минус - начало экскурсии находится достаточно далеко от Сортавалы и если вы не на своей машине, то организовать трансфер туда-обратно достаточно проблематично и дорого. Но в целом, оно того стоит! Где вы еще на таком покатаетесь по карельским ландшафтам?:) Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Джиппинг»

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  2. Путешествие к мысу Импиниеми на вездеходе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июле 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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