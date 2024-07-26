3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборПриключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
«Наше приключение пройдет на безопасном транспорте с потрясающей проходимостью: каракат, что-то среднее между джипом и квадроциклом, специально спроектирован для езды по сверхсложным рельефам»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие к мысу Импиниеми на вездеходе
Начало: д. Кирконкюля, 10
«Транспорт называется «каракат» — это что-то среднее между джипом и квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 9:00,13:00, 17:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий26 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Долго искали что-то нестандартное, эта экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Понравилась своей необычностью, новыми трудно доступными локациями и интересным познавательным рассказом гида Алексея. Поездка на вездеходе точно запомнится навсегда. Однозначно рекомендуем для посещения.
- ССветлана13 июля 2024Были на экскурсии вчетвером. Именно столько человек помещается в это средство перемещения:) Необычные впечатления и интересный опыт:) Природа Карелии это вообще
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Джиппинг»
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