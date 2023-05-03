Сортавальскую историю и архитектуру создавали разные народы и государства. Чтобы понять, из каких культурных пазлов сложился город, приходите на мой авторский квест. Вас будет незримо вести знаменитый финский архитектор Уно Ульберг, а я расскажу о традициях на исконной земле карелов. В интерактивном путешествии вы отыщете черты разных эпох и лучше поймёте самобытную Сортавалу.

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Описание

Что вас ожидает

Сортавальский калейдоскоп

Шведская, финская, карельская, советская культура — мы вместе посмотрим на то, что сохранилось в облике города, а что можно разглядеть только на старинных фотографиях. Рассматривая архивные снимки, вы представите, как выглядела Сортавала раньше, и сравните её с нынешним обликом. Какой уклад здесь был в разные эпохи и как изменилась жизнь в советский период. А как коренная карелка я расскажу о наших традициях и быте. Вы узнаете, почему калитки с чаем — это странно, чем интересен карельский язык и многое другое.

Квест-экскурсия — весело и увлекательно!

В путешествии по известным и неформальным достопримечательностям вам предстоит решать логические загадки, работать в команде и быстро принимать решения. Будут творческие задания и игры. А ещё квест проходит с необычным реквизитом из прошлого. После такой экскурсии вы не забудете историю открытых мест и весело проведете время.

В нашей программе: подъезд финского исторического дома и потаённые места с финскими каминами, дом купца Сиитонена, торговый дом «Юхтиён Раута», Объединённый банк Северных стран, дома Леандера, Форда, Берга и другие.

Организационные детали