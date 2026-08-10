Лучшие месяцы для участия в квест-экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полностью погрузиться в атмосферу города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Подъезд финского исторического дома
Потаённые места с финскими каминами
Дом купца Сиитонена
Торговый дом «Юхтиён Раута»
Объединённый банк Северных стран
Дома Леандера
Дом Форда
Дом Берга
Описание квеста
Сортавальский калейдоскоп
Шведская, финская, карельская, советская культура — мы вместе посмотрим на то, что сохранилось в облике города, а что можно разглядеть только на старинных фотографиях. Рассматривая архивные снимки, вы представите, как выглядела Сортавала раньше, и сравните её с нынешним обликом. Какой уклад здесь был в разные эпохи и как изменилась жизнь в советский период. А как коренная карелка я расскажу о наших традициях и быте. Вы узнаете, почему калитки с чаем — это странно, чем интересен карельский язык и многое другое.
Квест-экскурсия — весело и увлекательно!
В путешествии по известным и неформальным достопримечательностям вам предстоит решать логические загадки, работать в команде и быстро принимать решения. Будут творческие задания и игры. А ещё квест проходит с необычным реквизитом из прошлого. После такой экскурсии вы не забудете историю открытых мест и весело проведёте время.
В нашей программе: подъезд финского исторического дома и потаённые места с финскими каминами, дом купца Сиитонена, торговый дом «Юхтиён Раута», Объединённый банк Северных стран, дома Леандера, Форда, Берга и другие.
Организационные детали
Дети могут пойти на квест только в сопровождении взрослых
Программа проводится при любых погодных условиях, но Карелия непредсказуема, поэтому рекомендую просто тепло одеваться и захватить дождевик в межсезонье
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2221 туриста
Коренная карелка, в моей семье говорили на карельском и соблюдали традиции. Знаю, какие должны быть настоящие калитки и как их есть правильно. Со школы изучала историю города. Мне известны самые читать дальшеуменьшить
потаённые места, о которых не знают даже местные. А ещё у меня есть доступ к некоторым местам, куда не попасть обычным путешественникам — а вас я проведу. Летом 2022 года прошла дополнительное обучение у лучшего специалиста по квестам. Буду рада встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
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–
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–
Ю
Юлия
Замечательная экскурсия квест. Очень рекомендую! Катерина приятная в общении, культурная, много и интересно рассказывает.
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О
Олеся
Замечательная экскурсия!!! время прошло быстро и интересно, подача информации оригинальная, понравилось даже ребенку подростку. Екатерина большая молодец!!!! Всем очень рекомендуем.
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Козлов
Были на экскурсии квест по г. Сортавала. Все понравилось и взрослым и детям (10-12 лет). Екатерина - знаток города и хранитель тайн). В следующем раз обязательно поедем с ней на Валаам и ладожские шхеры. Спасибо
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Е
Евгения
Очень хорошая экскурсия квест, все дети были увлечены, даже моих неугомонных удалось заинтересовать. Вся информация воспринимается легко. Рекомендую всем, особенно, когда вы с детьми!
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А
Алла
Доброго дня! Мне и моим детям понравилась экскурсия по городу. Что касается взрослых,то я не предпогала,что в таком маленьком городе много сохранившихся исторических мест,понравилась доброжелательность и подача информации,понравилась не банальная читать дальшеуменьшить
передача данных. Что касается детей,то ценен квест с реквизитами. Конечно,они скорее всего малыши не запомнили фамилии лиц,о которых велась речь,но что касается орг. части квеста,то твердая пятерка. Прошлись по центру,рассмотрели старные здания,узнали их историю. зашли в некоторые здания вовнутрь,что приносит свой шарм. Время пролетело незаметно. я нашла в одном из досуговых чатов рекомендацию на данного экскурсовода и сама буду рекомендовать. Всех благ Екатерине.
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Наталия
Очень интересная, атмосферная экскурсия. Увлеченная, приятная гид. Спасибо!
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