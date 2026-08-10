Лучшие месяцы для участия в квест-экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полностью погрузиться в атмосферу города.

Представьте себе экскурсию, где каждый шаг раскрывает страницы истории Сортавалы, а архитектура города рассказывает уникальные истории разных эпох.Вместе с коренной карелкой вы отправитесь в путешествие, где финские дома, торговые дома

и потаённые места станут ключами к разгадке. Эта квест-экскурсия не просто познавательная прогулка, а настоящее приключение, где каждый участник становится частью истории, исследуя культурное наследие Сортавалы и узнавая о традициях карелов. Программа рассчитана на 1,5-2 часа увлекательного путешествия, подходит как для взрослых, так и для детей в сопровождении взрослых, проводится при любых погодных условиях

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Сортавальский калейдоскоп

Шведская, финская, карельская, советская культура — мы вместе посмотрим на то, что сохранилось в облике города, а что можно разглядеть только на старинных фотографиях. Рассматривая архивные снимки, вы представите, как выглядела Сортавала раньше, и сравните её с нынешним обликом. Какой уклад здесь был в разные эпохи и как изменилась жизнь в советский период. А как коренная карелка я расскажу о наших традициях и быте. Вы узнаете, почему калитки с чаем — это странно, чем интересен карельский язык и многое другое.

Квест-экскурсия — весело и увлекательно!

В путешествии по известным и неформальным достопримечательностям вам предстоит решать логические загадки, работать в команде и быстро принимать решения. Будут творческие задания и игры. А ещё квест проходит с необычным реквизитом из прошлого. После такой экскурсии вы не забудете историю открытых мест и весело проведёте время.

В нашей программе: подъезд финского исторического дома и потаённые места с финскими каминами, дом купца Сиитонена, торговый дом «Юхтиён Раута», Объединённый банк Северных стран, дома Леандера, Форда, Берга и другие.

Организационные детали