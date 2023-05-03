Познакомиться в игровой форме с самыми яркими местами города и расшифровать его культурный код
Вас будет незримо вести знаменитый финский архитектор Уно Ульберг, а я расскажу о традициях на исконной земле карелов. В интерактивном путешествии вы отыщете черты разных эпох и лучше поймёте самобытную Сортавалу.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Сортавальский калейдоскоп
Шведская, финская, карельская, советская культура — мы вместе посмотрим на то, что сохранилось в облике города, а что можно разглядеть только на старинных фотографиях. Рассматривая архивные снимки, вы представите, как выглядела Сортавала раньше, и сравните её с нынешним обликом. Какой уклад здесь был в разные эпохи и как изменилась жизнь в советский период. А как коренная карелка я расскажу о наших традициях и быте. Вы узнаете, почему калитки с чаем — это странно, чем интересен карельский язык и многое другое.
Квест-экскурсия — весело и увлекательно!
В путешествии по известным и неформальным достопримечательностям вам предстоит решать логические загадки, работать в команде и быстро принимать решения. Будут творческие задания и игры. А ещё квест проходит с необычным реквизитом из прошлого. После такой экскурсии вы не забудете историю открытых мест и весело проведете время.
В нашей программе: подъезд финского исторического дома и потаённые места с финскими каминами, дом купца Сиитонена, торговый дом «Юхтиён Раута», Объединённый банк Северных стран, дома Леандера, Форда, Берга и другие.
Организационные детали
- Длительность экскурсии 1,5-2 часа — обещаю, время пролетит незаметно
- Дети могут пойти на квест только в сопровождении взрослых
- Программа проводится при любых погодных условиях, но Карелия непредсказуема, поэтому рекомендую просто тепло одеваться и иметь дождевик в межсезонье
в понедельник в 15:00 и 17:30, во вторник в 15:00, в среду в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Кирова
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 15:00 и 17:30, во вторник в 15:00, в среду в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.