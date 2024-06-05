Финский банк – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Финский банк» в Сортавале, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
С любовью, Сортавала
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Однозначно ДА, и с детьми обязательно. Приехать в город и не пройти данный квест - преступление. Моей 10 летней дочке-
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    негилистке понравилось очень. Я ожидала бесконечного нытья и воплей" зачем ты меня сюда притащила". Ан не тут-то было. Ребенок с первых нот влился в процесс, задавал вопросы и соревновался со мной в поисках ответов и заданий. Отсылка к Выборгу так же сыграла свою роль, ибо там мы уже были годом ранее, и теперь, вооружившись чемоданами полученных здесь знаний, можно повторить визит. Параллельно с процессом поиска, Екатерина, являясь кладезем информации о городе и его жителях, рассказывала столько интересного, что теперь мы просто обязаны посетить старое финское кладбище и бывшую мужскую гимназию…. На этом дочь настаивает. В общем низкий поклон и благодарных экскурсантов:) спасибо огромное.

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    Наилучшие впечатления от экскурсии и от самой Екатерины - симпатичной барышни и пытливого краеведа. Теперь на холодильнике в Сибири висит её настоящий карельский подарок)))
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Екатерина поделилась с нами своей любовью к городу. И, естественно, частичка её любви попала и в наши сердечки🥰
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы.
    Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы
  • К
    Константин
    13 мая 2024
    Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
    За исключением трудновыговариваемых и трудно запоминающихся имен и фамилий, всё было интересно и познавательно, но только некрополь помог основательно закрепить полученную историческую информацию.
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    Интересная обзорная экскурсия, которую проводит специалист не только увлеченный своим делом, но и дающий обширную подачу интересного материала по истории и современности Сортавал.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Екатерина прекрасный гид, влюбленный в свой город! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию. Интересно, познавательно, позволяет окунуться в историю города. Множество фотографий, показаннве на экскурсии помогли представить, как выглядел город и здания в начале века.
  • А
    Анастасия
    8 апреля 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию Натальи. Сразу чувствуется, что
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    она очень любит свой город, и это ощущение однозначно передалось и нам! Мы не просто прогулялись по центру, а познакомились со многими значимыми зданиями, узнали историю этих мест и их жителей, увидели, как они выглядели раньше на старинных фото. Экскурсия полностью пешеходная, но два часа пролетели незаметно! Рекомендую посетить всем, кто приезжает в Карелию и интересуется историей этого прекрасного места:)

    В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Финский банк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
  2. Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
  3. С любовью, Сортавала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Финский банк" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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